Confidencias | Urzúa y Nahle evitan preguntas incómodas por desabasto de gasolina

F

inalmente, aunque estaba previsto que tanto Carlos Urzua, secretario de Hacienda y Crédito Público, como Rocío Nalhe, secretaria de Energía, presentarán su plan de gestión a cónsules y embajadores con los medios de comunicación como testigos, estos cancelaron de último momento. El equipo de comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores invitó a los representantes de los medios a abandonar el salón en el que se llevó a cabo la XXX Reunión de Cónsules y Embajadores, toda vez que los integrantes del gabinete pidieron que sus encuentros se llevarán a cabo de forma privada. ¿Será que buscaban evitar preguntas incómodas respecto a la crisis en el abastecimiento de gasolina que se vive en diversos estados del país?

O

portunidad de unidad se presenta en la familia Reyes después del lamentable fallecimiento de Alberto Reyes, dueño de la marca de guantes de boxeo Cleto Reyes, y es que su hijo Alberto Reyes trabajaba codo a codo (o puño a puño) con su padre e incluso ya comenzaba a tomar decisiones. A él y a sus hermanas les toca el relevo generacional con la encomienda de optimizar administrativamente el modelo de negocio e innovar en el uso de la tecnología. Industrias Reyes ya es una empresa sólida, pero debe quedar consolidada administrativamente para que la siguiente generación continúe creando los mejores guantes del mundo.

R

esulta que empresarios gasolineros de Hidalgo y Puebla ven con buenos ojos la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustibles, también conocido como huachicoleo, después del cierre de ductos que afectó a más de seis estados de la República Mexicana, durante el primer fin de semana de 2019, nos cuentan. Los esfuerzos para que se distribuya gasolina legal benefician a los empresarios pues sus ventas se incrementan ante una menor oferta de huachicol, que costó a Pemex más de 66,000 millones de pesos durante 2018.

B

uen trabajo es el que se encuentra realizando un grupo de jóvenes mexicanos que están buscando destacar en el ámbito mundial de los videojuegos. Y es que Estación Pi, estudio liderado por Marcos Vázquez, se encuentra en la etapa final del desarrollo de un videojuego que lanzarán a mediados de este año para las consolas de Xbox One, PS4, Nintendo Switch y Steam. Su proyecto, G.R.E.E.N. The Life Algor1thm, recreará un mundo post apocalíptico conquistado por las plantas en el que un héroe tendrá que abrirse paso.

E

ste martes, 8 de enero, Walmart de México y Centroamérica (Walmex) se alista para reportar sus ventas a diciembre de 2018 y se espera que el gigante minorista registre un crecimiento de 5.7% a unidades iguales, a pesar de las preocupaciones del mercado ante la nueva administración liderada por AMLO, de acuerdo con analistas de la casa de bolsa Citibanamex. Dicho incremento ocasionaría un alza de 4.9% para el cuarto trimestre de 2018. Esa tasa mensual es menor a lo reportado en noviembre del año pasado, cuando creció 5.9% a ventas mismas tiendas.

S

on riesgos los que México se enfrentará en 2019. La Comisión Económica para América Latina alertó que el país podría enfrentarse a riesgos como un aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, la incertidumbre financiera vinculada a las tensiones comerciales, la percepción de los inversionistas sobre el rumbo de las nuevas políticas económicas, la disminución de los ingresos públicos petroleros, retrasos en la ejecución del gasto público asociados al comienzo de un nuevo gobierno y retrasos en la ratificación y puesta en marcha del T-MEC. No obstante, el organismo prevé un aumento del PIB del 2.1%, asociado a una leve aceleración de la inversión pública y privada.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.