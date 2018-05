Confidencias | Empresarios buscan frenar el tren de la delincuencia

F

uerte reclamo preparan empresarios que, nos dicen, no dejarán que continúen los descarrilamientos de trenes sin que las autoridades no hagan nada. Y es que no se trata solamente del robo de carga, que de 2017 a 2018 creció 476%, sino de descarrilamientos que además de causar mermas en el producto, generan pérdidas millonarias por la reparación que significa echar a andar los vagones de nuevo. Y hay una cosa más que les preocupa: ¿qué pasará el día que sean químicos los que se viertan en un descarrilamiento? La Confederación de Cámaras Industriales, nos aseguran, es la que ha prometido no soltar este tema hasta que haya soluciones claras contra la delincuencia en ferrocarriles. Esperemos no sean buenas intenciones que se lleve ‘el tren’.

O

currencia en el segundo debate presidencial. Nos comentan que no pasó desapercibida la propuesta del candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, de expropiar el banco Citibanamex “si Estados Unidos sigue amenazando a México mientras intentan renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. Como ya es costumbre en las propuestas de los candidatos, la moderadora del debate tuvo que insistir a “El Bronco” aclarar este punto quien reiteró su propuesta. Ya pasada la locura mediática los integrantes de este instituto bancario omitieron pronunciarse al respecto.

R

esulta que el éxito de “Luis Miguel, la serie”, ha sido tal, que ya es un hecho que habrá una segunda temporada de esta producción transmitida en Netflix y creada por una alianza entre Gato Grande Productions y los estudios Metro-Goldwyn-Mayer; el estreno de la segunda entrega podría darse en la parte alta del próximo año. Pero esto no es todo: ya se negocia su venta a diferentes países, por lo cual es posible que muy pronto la historia de “El Sol” sea doblada a diferentes idiomas para ser proyectada a través de distintas plataformas, trascendiendo así las fronteras del continente americano.

B

rasil, abierto a un TLC con México en el mediano plazo. El embajador de Brasil en México, Mauricio Calvalho Lyrio, ha precisado que su país está abierto a un Tratado de Libre Comercio con México. El diplomático, nos comentan, entre su primer círculo ha expresado que ambos países son importantes para la región debido a que ambos tienen el 66% de la Inversión Extranjera Directa (IED). Asimismo, considera que ambos países deben fortalecer el ACE 53 en materia de comercio y ACE 55 en materia automotriz.

E

stados Unidos siempre ha estado latente en los negocios en México. La ruta más cercana al éxito y a la apertura comercial, al menos la experiencia de la gente de negocios en México, dicta que esa es la vía. Es por eso, que la firma Negocios USA llegará en unos días a nuestro país para abrir oficinas después de 25 años de experiencia en países como: Argentina, España, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Perú y Venezuela. El miércoles para ser exactos, esta firma anunciará su arribo de la mano de un seminario que lleva el nombre “Cómo hacer negocios en los Estados Unidos“, un espacio más que necesario para las jóvenes y no tan jóvenes empresas que desean romper el estigma llamado Donald Trump.

S

ustentabilidad es el nuevo negocio de Walmart. El gigante minorista ha logrado ahorrar alrededor de 400 millones de pesos en costos con medidas de responsabilidad ambiental, lo cual están destinando a energías renovables. Actualmente, más del 91% de las tiendas se suministran con energía proveniente del agua o el viento, y esperan alcanzar la totalidad de las unidades después del 2025. La compañía, que en el país dirige Guilherme Loureiro, se abastece de seis parques de energía eólica y dos hidroeléctricas, para llevar energía a sus tiendas.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.