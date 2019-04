Confidencias | Refinería de Dos Bocas pone en peligro al cangrejo azul

F

auna en peligro por la insistencia de construir la refinería de Dos Bocas. Si bien antes ya se había mencionado que múltiples especies (animales y vegetales) serán eliminadas para darle forma a este proyecto de la actual administración, ahora nos cuentan que incluso el cangrejo azul, oriundo de Paraíso, Tabasco, y especie en peligro de extinción; podría desaparecer por culpa del proyecto. En 2017 algunos biólogos informaron que la especie estaba amenazada, pero ahora parece que ni en Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo ni en Profepa quieren mencionarlo, nos cuentan, para no molestar al presidente.

tro momento le hubiera gustado al secretario Alfonso Durazo para asistir al Senado, ya que los acontecimientos de los últimos días lo ponen en una situación difícil de sortear. El funcionario asistirá este miércoles 24 al Senado para explicar la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador, unos días después de que se dio a conocer el caso de Minatitlán, Veracruz, en el que una docena de personas y un niño murieron en un ataque armado. Además, las recientes declaraciones del presidente, nos dicen, sólo le pusieron una loza más pesada.

equerir al fuero constitucional será algo que en el corto plazo ya no podrán hacer los legisladores, ni siquiera el presidente, ya que se prevé que sea esta semana cuando la Cámara de Diputados discuta y lleve al pleno la minuta que le envió el Senado para eliminar este privilegio del que goza la clase política del país y que López Obrador prometió desaparecer. Todo apunta que las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución avanzarán sin mayor resistencia, todo sea, nos dicen, para luchar contra la corrupción y la impunidad. Lo cierto es que habrá varios análisis sobre las letras chiquitas que acuerden los legisladores.

usca AMHSA regresar a la bolsa, la compañía ha avanzado en pláticas con una institución extranjera para conseguir recursos y garantizar el pago acordado con los acreedores de la suspensión de pagos, la que concluyó en mayo de 2016. Una vez que se realice dicho pago, la empresa planea reanudar los trámites para la eventual recotización de sus títulos en la Bolsa Mexicana de Valores.

l banco boutique canadiense Cidel. que comanda Craig Rimer, quiere posicionarse con más fuerza en América Latina, por lo que su director de desarrollo de negocios en Latam, Neil Reines, se encuentra en México con la intención de acercarse al mercado nacional y al de Centroamérica. La firma especializada en gestión de activos y banca, con presencia en el país desde 2010, y con el reciente nombramiento de uno de los seis bancos privados mejor recomendados por la Chamber and Partners, tiene como objetivo incrementar sus cartera de inversionistas y ahorradores de alto perfil.

e inicia la lucha de CMR por Olive Garden y Capital Grill. El miércoles, la cadena Darden notificó a CMR la terminación del contrato para desarrollas las marcas The Capital Grille y Olive Garden, entre otras (las “Marcas de Darden”). CMR busca un nuevo convenio, pero, al parecer, todavía no llegan a un acuerdo, por lo pronto, el conglomerado mexicano continuará operando de manera normal los dos restaurantes The Capital Grill y 18 restaurantes Olive Garden que la Compañía tiene abiertos en el país.

