Confidencias | El arribo de Philips Lighting enfrenta presiones

ijarán a Andrés Manuel López Obrador y a José Antonio Meade posturas en la pasarela con los maquinadores y exportadores. Nos cuentan que los empresarios del gremio ya se reunieron con el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, y con la independiente Margarita Zavala, y que tanto con AMLO como con el candidato de Todos por México están ya en pláticas para concretar una reunión muy pronto. Los empresarios encabezados por Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación buscan presentar a los aspirantes presidenciales lo que consideran debe ser la agenda de la industria de exportación en el siguiente sexenio.

rganismos como Mexicanos Primero someterán a un análisis las propuestas sobre educación de los candidatos presidenciales. Nos adelantan que ni de panzazo van a pasar los aspirantes a la primera magistratura las evaluaciones que se están preparando un ejercicio comparativo de la plataforma de los candidatos, éstos no alcanzan ni Suficiente en calificación. Este organismo recientemente fue acusado por el partido Morena, de querer influir en el proceso electoral con el spot ¿Y si los niños fueran candidatos? Pero el INE validó el comercial al decir que no tiene naturaleza de propaganda política.

ecordemos que Philips Lighting, una de las subsidiarias más fuertes del gigante holandés Philips, enfrenta tremenda presión en EU debido a su decisión de cerrar su operación de manufactura en Fall River, Massachusetts, y trasladarla a Monterrey. Se trata de una mudanza multimillonaria y que representa más de 100 empleos. Diversos legisladores, tanto locales como federales de los partidos Demócrata y Republicano, están pidiendo la intervención de Donald Trump para que presione a Philips y conserve la planta de equipo de iluminación en tierra estadounidense.

uenos números habrá para la industria aeronáutica para el 2020, año en que se prevé alcance exportaciones por 12,000 millones de dólares ubicándose entre los primeros diez lugares a nivel mundial. Nos comentaron que las previsiones son de integrantes del primer círculo de la empresa Horizontec, empresa mexicana, dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de aeronaves deportivas en la categoría LSA y experimental. Durante 2016, las exportaciones alcanzaron 7,164 millones de dólares.

s un hecho que ni con las reformas estructurales México se volvió más atractivo en términos de Inversión Extranjera Directa (IED). El índice de la consultora AT Kearney posicionó al país en el puesto 17 por segundo año. Solo en 2013 y 2015 se coló en el puesto 9, pero la tendencia es de estancamiento. Veremos si la próxima administración logra que México sea mucho más atractivo que en este sexenio para la comunidad inversionista global.

e volverá a presentar en el Palacio de Bellas Artes la joven pianista mexicana Daniela Liaban y premio nacional de la juventud en 2014. Esta ocasión lo hará acompañada Orquesta Sinfónica Nacional de México para presentar su álbum que sale este junio. Sus recitales serán el 8 y 10 de junio. Pocos días después la joven tapatía cumplirá 16 años. Siendo una de las embajadoras más internacionales de nuestro país en el mundo

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.