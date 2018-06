F

eroz es la competencia entre los participantes de la industria automotriz en México, la cual, a pesar de mostrar números a la baja, aún ofrece grandes oportunidades de negocio para algunas marcas, entre ellas, la francesa Peugeot. De acuerdo con directivos, la compañía apuesta a duplicar su participación de mercado en el país en los próximos tres años. El motivo del optimismo en sus previsiones es que la compañía tiene un as bajo la manga: la SUV modelo 3008, superventas de la marca en México y ganadora del premio Car of the Year el año pasado.

ptimismo de un sector con el encontronazo comercial entre México y Estados Unidos, este es el de los productores nacionales de carne de puerco. Empresarios del ramo nos comentan en corto, que la aplicación de aranceles a este tipo de carne beneficiará a los productores locales, pues tendrán más campo para crecer en el mercado interno. De por sí ya se ‘chupaban los dedos’ con su creciente incursión en Asia, ¿imagínense ahora?

oku, en vísperas de un momento decisivo. A finales de julio un tribunal colegiado revisará la prohibición a la venta de sus productos que impuso intempestivamente un juez a mediados del año pasado luego de que Cablevisión acusara que la empresa toleraba la piratería. Roku, que es el dispositivo mejor vendido en EU para hacer Smart una TV, sostiene que la prohibición es ilegal y que ha afectado profundamente su negocio, y muy probablemente tiene razón. La compañía tiene sus documentos en regla y no fue escuchada por el tribunal que prohibió sus productos en primer lugar.

eneficios tendrán los clientes de tiendas de abarrotes, pues se espera que los establecimientos sean corresponsales de Caja Popular Mexicana. A partir de noviembre de este año, Caja Popular Mexicana iniciará su proyecto de corresponsales bancarios con Oxxo, por lo que aprovechará los más de 17,000 puntos de la cadena de autoservicio para que sus socios puedan hacer sus pagos de sus préstamos, así como depósitos. Caja Popular Mexicana contempla que las tiendas de abarrotes funjan también como corresponsales bancarios, debido a la afinidad con los más de 2 millones de socios con los que cuenta ésta.

volution Of Smooth es uno de esos casos en los que la marca consigue comunicar sin palabras ni logos. Sus icónicas cajitas ahuevadas de bálsamo labial la han convertido en inconfundible en el mercado de los cosméticos. A México llegaron en 2015 y, desde entonces, el manager de la firma en el país, Jorge Ruiz, presume cómo han conseguido que hoy haya más personas en México que utilicen hidratante para labios.

e celebrará hoy el Día Mundial de la Acreditación. En el sector de acreditación de normas hay razones para celebrar. Apenas se consiguió impulsar el reconocimiento de las certificaciones de origen para proteger diversas creaciones mexicanas y la Entidad Mexicana de Acreditación, de Jesús Cabrera, tiene todo listo para entregar el Reconocimiento al Compromiso con la Acreditación 2018, premio que ya tiene 10 años de distinguir a personas e instituciones que han trabajado para que los productos y servicios que consumimos se apeguen a las normas vigentes en sectores tan diversos como el de la construcción, alimentación, electrónico, salud, energético y turístico, entre otros.

