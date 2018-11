Confidencias | Fluvio Ruiz sustituiría a Zepeda en la CNH

F

luvio Ruiz, consejero independiente y quien ya había sido mencionado para encargarse de la exploración y producción en Petróleos Mexicanos (Pemex), suena como el remplazo de Juan Carlos Zepeda en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ya que nos cuentan que el equipo encabezado por Rocío Nahle solicitó la renuncia a Zepeda, quien está mañana dio a conocer que dejará el cargo a la llegada del nuevo gobierno; y a Guillermo Alcocer, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

tra tienda, la número 124 en México, inaugurará antes de que finalice el año The Home Depot, la cual estará ubicada en la Ciudad de Tijuana, Baja California, donde ya tiene una. Esto permitirá incrementar sus ventas anuales, que superan los 1,000 millones de dólares en nuestro país. Esta nueva sucursal se suma a la que abrió en Juriquilla, Querétaro, en el mes de junio. De este modo, a lo largo de 17 años la compañía ha acumulado más de 31,000 mdp de inversión y cabe destacar que suma 60 meses de números positivos en el país, gracias a su oferta que supera los 20,000 productos en su catálogo de venta física y en línea.

ápido, en un muy corto tiempo, nos aseguran, será cuando el fabricante chino de smartphones Xiaomi anuncie finalmente la apertura de su primera tienda insignia en México, país al que consideran relevante para seguirse fortaleciendo. La compañía de tecnología, cuyos headquarters están basados en Beijing, habló acerca de la posibilidad de abrir un establecimiento en el país desde mediados de este año, sin embargo, hasta ahora no se había tenido detalles al respecto. Se espera que en esta tienda la compañía despliegue todo su ecosistema de accesorios para sus dispositivos.

ienvenido el compromiso con el medio ambiente, de la empresa líder en transporte escolar y de pasajeros, LIPU, de Elías Dana, va por la construcción de un vivero con capacidad para cultivar 100 mil árboles maderables y frutales. No obstante, la visión de esta empresa, parte de Grupo Traxión, no tuvo fronteras al acompañar el proyecto con talleres infantiles enfocados al cuidado del medio ambiente, y la capacitación de habitantes de la mixteca oaxaqueña para que se encarguen de las instalaciones. Así, con la inversión a realizar se proyecta captar más de 800,000 toneladas de CO₂ al año.

xpandirse en el país es el propósito de la compañía Anytime Fitness, en 2019 prevé avanzar a 100 clubes abiertos mediante una innovadora propuesta de franquicia de baja inversión denominada Anytime Fitness Express. El nuevo proyecto pretende democratizar el entrenamiento físico en ciudades menos pobladas con alrededor de cien mil habitantes a través de instructores especializados, equipos de alta gama y un sistema que permite entrenar las 24 horas, los 365 días al año a un bajo costo. Anytime Fitness ofrece la oportunidad a los emprendedores de operar su propio gimnasio con una inversión menor a 4 millones de pesos y la posibilidad de abrir al público en un promedio de 8 semanas y un retorno de inversión de 36 a 48 meses.

erá este día (miércoles 14) el Centro de Enseñanza Técnica Industrial de Guadalajara, será sede del foro “Normatividad Ambiental: Elemento clave para la productividad de las empresas”, organizado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que preside Jesús Cabrera, y que tiene como objetivo el que la iniciativa privada de la región conozca la importancia y beneficios de cumplir con la normatividad ambiental, al tiempo de estar al tanto de la infraestructura que les ayudarán a la observación de dichas normas. Así, Jalisco al mando de Aristóteles Sandoval, cuenta ya con una amplia estructura de organismos acreditados por la propia EMA, hablamos de 43 laboratorios de calibración, 97 laboratorios de ensayo y 143 unidades de verificación.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.