Confidencias | Gasolineros quieren ‘asesorar’ las mañaneras de AMLO

uertes deseos tienen algunos empresarios de acudir a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente del sector gasolinero, nos cuentan. La razón es acompañar las cifras del presidente, como ocurre con su gabinete, y generar un diálogo en situaciones como los elevados precios de la gasolina que ha presentado el gobierno del mandatario y la falta de un análisis completo, además de que reconocen que existen caminos para bajar los precios sin que sea solo el gasolinero quien sacrifique su margen de ganancia.

tra manera de promocionar al país, tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para destinar los recursos a la construcción del Tren Maya, es la tarea de la Sectur, y nos cuenta que una opción es darle una ‘manita de gato’ a la página oficial Visit México. El secretario del ramo, Miguel Torruco, ya alista alianzas y estrategias en uso de herramientas tecnológicas para dicho sitio, lo cual ayudaría a impulsar los destinos turísticos, pero también a calmar los reclamos del sector para no dejar de promover a México como un país turístico.

eacómodo es lo que habrá en The Body Shop, luego de que Natura anunciara que, tras la compra, asumirá a partir de mayo las operaciones de sus 200 tiendas en América Latina. Con este cambio, la directora de Ventas en Tiendas de Natura, Paula Andrade, pasará a liderar también la operación de The Body Shop en la región, aprovechando las sinergias entre ambas firmas. A su vez, habrá un Gerente General en Brasil, México y Chile.

astantes conocidos son los residuos que ocasiona la era digital: desechos de computadoras, discos duros, pantallas obsoletas; así como lo difícil que resulta deshacerse de ellos. Ahora, se suma otro ‘jugador’ importante de la carrera tecnológica y responde al nombre de ‘fibra óptica’. El hecho es que en muchas zonas de la Ciudad de México las conexiones hogareñas son aún al aire libre y elevadas, suma un problema que las autoridades no han evaluado: los miles de metros de cables rotos que penden de árboles y postes, causando contaminación visual y en algunos casos hasta accidentes. Para algunos puede parecer un inofensivo cable, pero se trata de hilos de fibra y alambres que no son fáciles de quitar.

l nombre de la tienda es Genesis, un espacio en línea que tiene a la venta más 60,000 identidades digitales legítimas robadas y facilita la realización de fraudes con tarjetas de crédito, así lo señala una investigación a este comercio, realizada por Kaspersky Lab, en donde igual que otras herramientas maliciosas, se aprovecha de la estrategia contra el fraude basada en el aprendizaje automático de las ‘máscaras digitales’, un perfil de cliente único y de la confianza, a partir de las características del dispositivo utilizado y del comportamiento del usuario..

hocks económicos podrían podría acotar el crecimiento de América Latina y el Caribe en un promedio anual de hasta 1.7% del PIB en 2019-2021, reduciendo la tasa de crecimiento base del 2.5% a solamente 0.8%, de acuerdo con cifra del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los impactos externos se calculan sobre la base de que el PIB de China está creciendo un 0.9% anual más lentamente de lo esperado, y que Estados Unidos está creciendo un 0.4% más despacio.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.