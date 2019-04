Confidencias | Walmart sigue pagando el caso de sobornos en México

F

uera de foco había quedado el costo de transportar los combustibles… hasta ahora. Con el llamado presidencial para que los empresarios gasolineros ajusten sus márgenes de ganancia y trasladen los subsidios gubernamentales a los precios de los consumidores finales, el sector insiste en que tiene cifras que difieren con las de Hacienda, y aunque reconoce que sí hay casos donde no se traslada el subsidio, existen costos de transporte de hasta 15% por encima del promedio pues hay trasladados de hasta 1,000 kilómetros entre una terminal y una estación de servicio, debido a la falta de inversión en infraestructura del país, situación que impacta el precio final de la gasolina y diésel.

tra oportunidad tendrán los cabilderos para abordar el tema del outsourcing con los legisladores, luego de que la Cámara de Diputados aprobara modificaciones a la reforma laboral y dejara para otros tiempos la terciarización del trabajo. Sin embargo, no deberán perder tiempo, ya que la promesa de los diputados es revisar y ajustar la subcontratación en septiembre, y en esta ocasión el tema se evitó para cumplir con los acuerdos que dieron luz verde al T-MEC.

ecordaras el caso en el que Walmart México y Centroamérica pagó mordidas a funcionarios mexicanos para poder abrir tiendas más rápido en el país. Pues a siete años de distancia, un juez federal en EU aprobó que la matriz del gigante minorista, Walmart Inc., pague una compensación de 160 millones de dólares a un fondo de pensiones para trabajadores retirados de Michigan. El fondo había demandado al gigante minorista por fraude bursátil pues las acciones de la empresa perdieron valor en la bolsa luego de la publicación de una nota en el New York Times con la historia de los sobornos en México.

astante es el dinero que tienen que las Asociaciones Público-Privadas (APP) en América Latina para impulsar la infraestructura en la región. Estamos hablando de al menos el 5% del PIB de la zona o movilizar 100,000 mdd adicionales al año para cumplir este objetivo y observar sus efectos en la economía latinoamericana. El mejor aprovechamiento de esta sinergia entre sectores público y privado facilitaría la construcción de grandes obras de infraestructura que brinden mejores servicios y movilidad a los ciudadanos, además de que permitiría una mayor participación, por ejemplo, en el mercado laboral.

sta semana se presentó un análisis de los índices de violencia en el país, que confirma lo que todos ya saben: la crisis de inseguridad en 2018 alcanzó récords históricos. El índice presentan un ranking “de paz” en los estados pero el director de la ONG internacional que elabora este índice señaló la importancia de no utilizarlo con fines políticos, dijo que es muy común que los mandatarios estatales presuman de “los buenos resultados” en las entidades que gobiernan.

ofttek, firma dedicada a propiciar la evolución de las organizaciones a través de tecnología digital, anunció una alianza con Vector ITC, empresa de origen español encargada entre otras cosas de realizar servicios de analítica predictiva a Inditex, el grupo que engloba a Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, entre otras. El acuerdo, que incluye inversión minoritaria por parte de Softtek en el capital de Vector, permitirá el fortalecimiento de soluciones de ambas empresas y la construcción de propiedad intelectual en conjunto. El enfoque inicial será en los sectores bancario, productos de consumo e industrial.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.