Confidencias | Google alista lanzamientos de su Assistant

F

acturar electrónicamente no ha resultado sencillo para las empresas mexicanas, que en el último ejercicio tributario tuvieron varios problemas para cumplir con el SAT. No sorprende que México esté en el top 10 de países más complejos en materia tributaria, según TMF Group; ni que la autoridad comandada por Osvaldo Santín Quiroz se viera en la necesidad de ampliar en abril el plazo para presentar la declaración anual. Nos comentan que muchas compañías no están automatizando sus procesos, por lo que Buzón E, filial de Grupo Estafeta presentará su abanico de productos para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones fiscales.

O

tra zona para delinquir y es que América Latina es el nuevo blanco de los ciberdelincuentes, que son más y mejor organizados, nos contaron ejecutivos de Citibank en la región. Recordaron que hasta hace unos años los “ataques en línea” se enfocaban en engañar a los usuarios para sustraer sus datos y más tarde dinero de sus cuentas, pero ahora buscan a los clientes corporativos. Aunque las autoridades fiscales de estos países están actuando de forma expedita, es necesario crear toda una logística para prevenir y contener las crisis que estos delincuentes puedan generar, nos dijeron.

R

ecrudecer aún más su trato para con los inmigrantes latinoamericanos planea Donald Trump denuncian periodistas estadounidenses, Esta semana, el gobierno estadounidense ofreció un tour de prensa a una unidad de confinamiento de migrantes capturados para deportación en McAllen, Texas y fue la primera vez que les impidieron grabar con sus teléfonos celulares en el interior o introducir cámaras de sus respectivos medios. Sin embargo. Nos cuentan que las autoridades enviaron un video para difusión, pero se dice que, al interior del centro de detención, los policías hacían burlas sobre el llanto de los niños que recién habían sido separados de sus padres.

B

astante ocupados y requeridos han estado los asesores económicos de los candidatos a la Presidencia de la República. Visitaron las instalaciones de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) para entablar un encuentro con su mesa directiva encabezada por Francisco Cervantes Díaz y se puntualicen algunos temas del ámbito económico y de negocios, uno de los tópicos más neurálgicos a tan sólo unos días en que se defina quién será el candidato que ocupe la silla presidencial el próximo 1 de diciembre.

E

ste martes la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), a cargo de Jesús Cabrera, presentó seis nuevos organismos y laboratorios que certificarán productos con Denominación de Origen. Son famosos como el chile habanero, el mango ataulfo, la vainilla de Papantla, la charanda y el sotol. Con esas certificaciones se busca aumentar la competitividad del país, pues al contar con Normas Oficiales Mexicanas les permitirá tener ventajas como un marco legal para defender y proteger el producto, evitar copias o reproducciones falsas. Para este logro estuvieron de lleno organismos como la Concanaco-Servytur, el IMPI, Economía y Sectur.

S

ucederá finalmente: fuentes confiables nos adelantaron que Google está a unos días de lanzar varios productos relacionados a su Google Assistant, entre ellos la compatibilidad en español de Google Home y Google Mini, sus bocinas inteligentes. Las mismas fuentes señalaron que, tristemente, el Pixel 2, el smatphone controlado por la empresa, aún no tiene fecha de llegada.

