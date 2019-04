Confidencias | Mina San Martín, una derrota para Gómez Urrutia

F

inalmente se resolvió la situación de la Mina San Martín y se puede anotar una derrota Napoleón Gómez Urrutia. Los trabajadores de dicha mina, propiedad de Grupo México, en Zacatecas, lograron desprenderse del Sindicato Minero, que perdió también la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo. Según documenta la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, durante 12 años, los trabajadores de la mina se vieron forzados a realizar paros por orden de Napo, lo cual culminó en una demanda cuyo litigio tomó 6 años y finalmente se resolvió a favor de los trabajadores.

O

utsourcing es la palabra que las empresas esperan no encontrar en el dictamen de la reforma laboral, que sería discutido este miércoles y subido al pleno posiblemente este jueves; sin embargo, los temores sobre esto se han incrementado en la medida en la que el PRD ha insistido en incluir en el proyecto la mejora de salarios y de dicho esquema de contratación. Como sea, se mantendrán alerta ante la posibilidad de que sea incluido, aunque nos cuentan que son pocas las posibilidades de que eso pase.

R

esaltada se muestra la inmersión de la banca digital en México, tanto así que Visa presentó un interesante análisis que lleva de nombre “Índice de madurez para la adopción de pagos electrónicos”, que entre otras cosas detalla las zonas con mayor avance en este tema. El equipo de Visa Consulting & Analytics detalla que los municipios que entran en la categoría de avanzados, por su madurez para la adopción de pagos electrónicos se encuentran: la delegación Cuauhtémoc (CDMX), Isla Mujeres (Quintana Roo) y León (Guanajuato).

B

ien, tal vez el karma los alcanzó. A pesar del auge que tienen los dispositivos móviles en los millennials, pareciera ser que a esta generación ha empezado a pasarle factura la gran cantidad de información que fluye a través de sus gadgets, pues de acuerdo con el estudio “Me, My Life, My Wallet“, elaborado por la consultora KPMG, un 35% de los hombres y mujeres pertenecientes a este grupo se considera saturado por toda la data que fluye todos los días ante sus ojos a través de sus celulares.

E

ntre los países que impulsaron al sector portuario en América Latina se encuentra México. El movimiento de carga en contenedores en los puertos de la región se incrementó en 7.7% durante 2018 en comparación con el año anterior y entre los diez países con mayor contribución al total del volumen de carga operado -que representaron el 84.1% del movimiento regional- están Brasil, México, Panamá, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, República Dominicana y Jamaica.

S

i hay algo que quiere dejar un claro el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, es que nadie los presiona para aprobar la reforma laboral, que se prevé suba al pleno el próximo jueves, como se rumorea en los pasillos de San Lázaro. Así lo dijo tras una reunión con Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo; sin embargo, los diputados apretaron el acelerador tras la advertencia del Congreso estadounidense de que no votaría el T-MEC a menos que los legisladores mexicanos aprueben dichas leyes.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.