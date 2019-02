Confidencias | ¿Se acerca un nuevo gigante restaurantero en México?

F

ija la mira en México el ‘Alsea gringo’, resulta que el Fondo Latin America invirtió una cantidad no revelada en el Grupo MYT, que es el desarrollador y operador de 36 restaurantes de las marcas Moshi Moshi, La Imperial, Cocina Abierta y Crêpe Parisienne. Por su parte, el Fondo Latin America forma parte de L Catterton, una empresa que se destaca por invertir en restaurantes como P.F. Chang’s, Anthony’s Coal Fired Pizza, Chopt Creative Salad Company, Hopdoddy, Cheddar´s Scratch Kitchen, PIADA, First Watch y Velvet Taco ¿Se aproxima un nuevo gigante en el mercado restaurantero en México?

tra buena noticia para los amantes de los videojuegos, puesto que The Last Friend, desarrollado por la empresa salvadoreña de animación Stonebot Studio, llegará a Xbox, PlayStation y Nintendo Switch en el segundo trimestre de 2019. El estudio, también creador del videojuego Stereo Aereo, fue fundado en 2012 y ha sido ganador en varias ocasiones del concurso Pixels en la categoría Pixels Pro. Entre sus trabajos de series animadas se encuentran The Sunshine Circus, The Explorasaurs y el corto Asteroid. Además, cuenta con la coproducción de uno de los episodios web de Kinda Funny The Animated Series.

esulta que la comida a domicilio es la segunda compra más frecuente que realizan los internautas mexicanos en la actualidad, según reveló la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) hace unos días. La razón: un mayor acceso a internet abre las posibilidades a los usuarios para adquirir una gran diversidad de productos, incluso servicios, que tradicionalmente se hacían fuera de la red o offline. Con esto en mente, las startups que ofrecen membresías ilimitadas a una red de gimnasios (como Gympass, Fitpass y proximamente TotalPass) se frotan las manos, ya que los clientes de los gimnasios están volteando a ver con interés esta oferta de menor precio y mayor flexibilidad.

aja California, estado al mando de Francisco Vega, se vestirá de gala este viernes pues la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de Jesús Cabrera, entregará en Tijuana la acreditación de cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016 de especificaciones de calidad de petrolíferos a Laboratorios UMA, lo que dará certeza a los consumidores de gasolinas. Asimismo, firmará un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Tijuana, para lograr un mayor conocimiento del Sistema Mexicano de Metrología Normalización y Evaluación de la Conformidad entres los docentes y la comunidad académica.

l periodista Ricardo Rocha, quien alberga la operación del Canal del Congreso de la Ciudad de México en su agencia Detrás de la Noticia, advirtió que el canal deberá bajar el switch si este viernes no reciben una respuesta ante el recorte de 80% en el presupuesto para operar. El comunicador explica que no ha recibido recursos en lo que va del año por lo que la producción de contenido resulta insostenible.

erán organizaciones civiles las que tendrán la oportunidad de participar en la convocatoria para entrega de donativos Scotiabank en la Comunidad 2019, con la cual podrán tener acceso a un donativo de entre 600,000 y 2 millones de pesos. Las Organizaciones de la Sociedad Civil tienen hasta el 22 de febrero para ingresar a www.scotiabankenlacomunidad2019.com. “La convocatoria está dirigida a organizaciones que atiendan a la juventud o que los beneficiarios principales sean jóvenes”, destacó Rodrigo Villaseñor, Subdirector de Responsabilidad Social de la institución financiera.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.