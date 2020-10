Confidencias: Grupo Pochteca refuerza su alineación en América del Sur con 20 MDD

Las inversiones de grupos mexicanos en el extranjero siguen fluyendo a pesar de la pandemia. Es el caso esta semana de Grupo Pochteca, que dirige Armando Santacruz y que acaba de adquirir el negocio en América Latina de Ixom Operations, una empresa australiana de productos químicos. La transacción implica una inversión de 20 millones de dólares y permitirá a Pochteca reforzar su presencia en gran parte de Sudamérica.

¿Quibi Slim? Muy pocas veces se puede hablar de un yerro por parte de Carlos Slim en cuanto a sus inversiones en diversas empresas. Sin embargo, los tiene. Un ejemplo de ello es CompUSA, la cadena de tiendas de hardware y software que tuvo que cerrar en EU en 2007 con una enorme pérdida. Mas recientemente, le podemos hablar de Quibi, una plataforma de contenidos en video de corta duración fundada por Jeff Katzenberg (DreamWorks) y que dirigía Meg Whitman (ex CEO de Hewlett-Packard). La firma simplemente no despegó y los fundadores dijeron que regresarán unos 350 millones de dólares a sus inversionistas; esto de un monto inicial de 1,750 mdd. En este caso, creemos que Slim no recuperará casi nada de sus 8 milloncitos que aportó.

¿Hay una conexión “alemana” en las fantasías emanadas por la computadora de Hunter Biden? Tómelo con mucha reserva (por aquello de que más que nada puede ser parte de una pequeña hebra de las teorías de la conspiración previas a la elección en EU), pero al parecer el nombre de Miguel Alemán Magnani ha surgido de la supuesta computadora del hijo del candidato a la presidencia de EU. Se trata, dicen algunos medios (adeptos a la Administración Trump) de una serie de correos electrónicos que señalan regalos por parte del empresario mexicano al hijo de Joe Biden. Entre obras de arte y estancias en una villa vacacional, la idea que se interpreta de los correos es que Hunter Biden habría operado encuentros de Alemán con funcionarios del gobierno de Barack Obama, así como visitas a la Casa Blanca. En los correos se leen también reclamos de Biden a Alemán, por evitar responder a las comunicaciones y le avisa de una visita que presuntamente hizo a Ciudad de México para un encuentro entre Joe Biden y el presidente Enrique Peña Nieto en 2015.

El papa Francisco está muy molesto por los escándalos de la Fundación Scholas con sede en México. Resulta que Héctor Sulaimán, portavoz de esta causa en el país, realiza reuniones en su lujosa mansión de las Lomas para ofrecer algo más que apoyos para la fundación. Sin embargo, nos cuentan que en los encuentros se olvida de la noble causa y se encarga de vender intereses y nuevos negocios según sea el nuevo oferente. Pero este escándalo es lo de menos, ya que en El Vaticano trascendieron los videos que acusan a Sulaimán de acudir a las fiestas que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya armaba para un selecto grupo de empresarios. Fracisco, es decir, Jorge Mario Bergolio, siempre ha sido enemigo de estas conductas, por lo que ya se anticipa que quiten a Sulaimán la representación de la Fundación Scholas en México. Sólo como ejemplo, las familias católicas que históricamente apoyan estas causas sociales están alejadas de Sulaimán precisamente por las malas experiencias en el pasado.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.