Confidencias | Este empresario busca mexicanos para invertir en Houston

F

igurar en la mente del espectador no es sencillo si no se tienen las métricas correctas, y más en un momento en el que internet y las plataforma en streaming tienen contra las cuerdas al viejo rey de los medios. Por ello, si de investigación de mercado se trata, UPAX de Cecilia Fallabrino se perfila como uno de los grandes al cerrar 2018 con desarrollos superiores al 50%, como es el caso de Research & Knowledge, unidad de negocio con la que estrenan “TVON”, instrumento con el que podrán conocer con mayor precisión los hábitos de consumo tanto de usuarios de televisión de paga como pública, para permitir a los anunciantes colocar sus publicidad ante clientes potenciales. Pero eso no es todo ya que se llegó a un crecimiento del 16%, 24% y 30% en las áreas de Trade Marketing, Marketing Experience y UPAXER, respectivamente.

O

curre que contrario a lo que podría parecer, las agencias de cruceros que operan en México están a la espera de que continúe la apertura del mercado turístico cubano, pues particularmente Cozumel aumentaría su número de cruceristas. El año pasado, este destino de Quintana Roo registró más de 4 millones huéspedes en los camarotes de los cruceros que arribaron a sus tres muelles internacionales, 11.37% por encima de lo obtenido durante el año 2016.

R

ápidamente llegarán los medicamentos a tu casa. Esto porque a partir de estos días, Farmacias Benavides pondrá su portafolio de productos de salud y bienestar a través de los servicios de Cornershop, la app que te lleva, entre otras cosas, el súper a la puerta de tu casa. Los usuarios de esta aplicación podrán acceder al catálogo de la farmacéutica dirigida por Macedonio Garza y, en unos cuantos clics podrán solicitarlos para su envío en Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Monterrey.

B

uen año 2019 espera la compañía de educación tecnológica Ironhack, que luego abrir operaciones en México y graduar a 170 estudiantes sólo este año, tiene previsto en breve aumentar su presencia en Latinoamérica. Y es que de acuerdo con ejecutivos de la compañía, su siguiente apuesta pasará por desembarcar en Colombia, país en el cual ya se encuentran evaluando profesores que puedan sumarse a su sistema de enseñanza tipo bootcamp.

E

l mexicano avecindado en Estados Unidos Jorge Ostap Senkowski, cofundador de AmericaLink Real Estate Solutions, anda por tierras mexicanas en busca de inversionistas para un negocio inmobiliario que, dice, genera rendimientos de 20% anual. En términos generales el negocio consiste en la compra de terrenos, desarrollo de los mismos y venta de lo construido en Houston, Texas, sitio que según él está entre los más atractivos para el sector inmobiliario del lugar y donde las propiedades no duran más de 50 días en el mercado. La novedad que ofrece es que tiene alianzas que le permiten tramitar visas de trabajo para los inversionistas, los cuales mantendrían también el control de sus inversiones y de las empresas que se creen para llevar a cabo los proyectos.

S

erá durante las dos primeras semanas de enero cuando la aceleradora de Silicon Valley, 500 Startups, lance en Latinoamérica su nuevo programa de inversión para emprendedores. Esta será la décima ocasión en que el equipo encabezado por Santiago Zavala y René Lomelí abra sus puertas para buscar compañías de la región con capacidad de escalabilidad. De acuerdo con ellos, en esta ocasión esperan invertir en 12 o 13 startups, las cuales se unirán a las cerca de 150 en las cuales ya han puesto capital para impulsar su desarrollo.

