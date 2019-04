Confidencias | Gobierno critica al IMCO por echarle el ‘mal de ojo’ a refinería

F

uera de objetividad es como tomó el gobierno mexicano el informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el que se anticipa un fracaso de la refinería de Dos Bocas. Nos cuentan que la actual administración no ve al instituto que dirige Manuel Molano como un think tank objetivo, ni mucho menos como un espacio con la credibilidad y profesionalismo adecuado, pues defiende intereses políticos y corporativos. Todo después de que el estudio no lanzó flores al proyecto.

O

tro pensaría que la relación entre la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el gobierno federal no es la mejor, luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que los organismos reguladores “fueron tomados por grupos de intereses creados”. Pero la propia Alejandra Palacios aseguró que no ha sentido una agresión en particular, e incluso dijo que más allá de las diferencias por la reducción de los sueldos, su Comisión y el inquilino del Palacio Nacional tienen una buena relación.

R

esulta que Amazon tiene otros problemas, y estos son de altura. Los pilotos de Amazon Air (una aerolínea de carga propiedad del gigante minorista online en Estados Unidos) están por estallar un paro en protesta por malas condiciones de trabajo. El personal de la empresa aérea argumenta bajos salarios y el sindicado ha denunciado que, en el último año, 65% de los pilotos ha tenido que volar durante sus días de descanso. Desde hace unos años, la red de logística de entregas de Amazon incluye sus propios camiones, trenes, barcos y aviones.

B

ien podría ser que la primera ciudad de la Cuarta Revolución Industrial en Latinoamérica tenga lugar al sur del continente. Nos cuentan que un gobierno de esa región está cabildeando con el Foro Económico Mundial para que sea éste quien lo asesore en el diseño y operación de lo que sería la primera ciudad con una estrategia para impulsar la industria 4.0, al estilo de otras urbes de Europa o Asia. Diseño y desarrollo de TI serían dos de las ramas principales que se impulsarán, para lo cual el gobierno de ese país está haciendo viajes a países como Japón para aprender de la producción, cadenas de suministro e incentivos empresariales para atraer a jugadores de todo el mundo. Prometen contarnos próximamente de qué país y ciudad en particular se trata.

E

cosistema STEM es el nombre que lleva una nueva comunidad organizada en México que busca promover el crecimiento y desarrollo exponencial de lo que se conoce como la Educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés). En el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, el movimiento STEM presentó esta iniciativa formada por más de 40 organizaciones, que trabajará en consolidar los mecanismos de vinculación permanente entre los diferentes actores sociales para concentrar y difundir el conocimiento.

S

er el puente entre pacientes y médicos es la meta de Doctoralia, una plataforma en línea para localizar a especialistas, y para ello planea invertir 5 millones de euros (alrededor de 106 mdp) para expandirse en México, seguir buscando talento y comprar tecnología. “Lo que buscamos es mejorar la relación entre médico y paciente. Al final del día lo que queremos es acercar la salud a los mexicanos”, nos adelanta Ricardo Miguel, country manager de Doctoralia.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.