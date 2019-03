Confidencias | Jalón de orejas al delegado en Tamaulipas

F

uerte jalón de orejas tendría que darle Germán Martínez al delegado en Tamaulipas, Fernando López Gómez, ya que el suministro de tóners en el IMSS, dará mucho de qué hablar en los próximos días si no lo hace. Y es que al no impulsar la adquisición con modalidad Internacional Abierta, el Instituto compraría con sobrecostos de hasta el 40% este material. Este tema abordado en este espacio la semana pasada sube de tono, pues al momento el proceso avanza mediante Licitación Nacional con el número PC-050GYR018-E76-2019, a pesar de que existe un estudio de mercado fechado el 20 de febrero pasado, que demuestra los ahorros que podrían alcanzarse. Además de que con la modificación del proceso se incentivaría la participación de proveedores. Esto porque hasta ahora el único ganador sería Lexmark, firma que no tiene competencia en cuanto al contenido nacional de consumibles de impresión.

btener aliados, más que rivales, es lo que busca dejar en claro la fintech Mambu a los bancos en América Latina, y sobre todo a los que están en México. La plataforma SaaS de servicios de préstamos y depósitos, que hace unos días anunció el cierre de una ronda de inversión de 30 millones de euros, trata de permear la visión de que “la tecnología es un factor crítico del negocio bancario de lo que antes llamábamos futuro, pero no es ni más ni menos que el presente”, nos cuenta Edgardo Torres Caballero, managing director para Latam de la compañía, quien tendrá en sus manos una inversión de 12 mdd para ganar “más aliados” en la región.

esulta que la cadena Marriott International contempla expandir su portafolio en Centroamérica mediante la apertura de 36 nuevos hoteles de cara al 2021, entre ellos: Residence Inn Panamá City, Marriott Guatemala City Cayalá, Fairfield Inn San José Costa Rica y The Ritz-Carlton Reserve Pearl Island, en Panamá. Asimismo, con una inversión de 350 mdd, la empresa fundada por J. Willard y Alice Marriott hace más de 90 años, desarrollará dos inmuebles de lujo y un cambio de marca a una de sus propiedades existentes en República Dominicana. Esta oferta se sumará a los 6,700 establecimientos que el emporio turístico tiene en 130 países y territorios.

eat celebró la semana pasada su llegada a México. Durante las primeras semanas de operación, detalla la compañía de transporte que ya registró a más de 40,000 conductores, percibiendo un crecimiento semana a semana superior al 60%, siendo este el lanzamiento más exitoso en la historia de la compañía. La llegada de Beat a Ciudad de México ha realizado un interesante ejercicio de mayor competencia de movilidad a nivel local, de la mano de players como Uber, Didi o Cabify.

s cuestión de días para que GBMHomebroker comience a dar a los usuarios el acceso a su recién relanzada aplicación para comprar y vender acciones en México de empresas como Apple, Facebook, Bimbo o Amazon. Hasta el momento la lista de espera es de poco más de 10,900 usuarios y se prevé que los primeros reciban un correo con los pasos a seguir para registrarse y comenzar a utilizar esta app. No obstante, aunque la plataforma de inversión dice que ha avanzado en las últimas etapas de desarrollo, se estimaba que comenzaría a mediados de febrero con la entrega de accesos, y prácticamente a mediados de marzo y aún no hay certeza sobre su puesta en marcha.

e llevará a cabo la entrega de reconocimiento Honoris Causa de la American International School of Law, especializada en el estudio del derecho y las leyes, a diversas personalidades por sus actividades profesionales. Entre los galardonados que recibirán el premio de parte de Salvador Farías, rector de la institución, destaca Alfredo Castillo, exdirector de la Comisión Nacional del Deporte (Conade); Ernesto Nemer, quien fue cabeza de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); y Aristóteles Núñez, quien fuera director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros.

