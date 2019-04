Confidencias | La CFE quiere poner aerogeneradores en el mar

F

uerte dolor de cabeza se ha convertido la transición de contratistas para el servicio de telepeaje en la red de autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura. Resulta que el consorcio CEP/SICE debía hacerse cargo del servicio desde el pasado 1 de abril, pero ha incurrido en irregularidades que le podrían tirar sus contratos. Llama la atención que Banobras, dirigido por Jorge Mendoza Sánchez, le esté dando al nuevo proveedor apoyos injustificados para exentarlo de cualquier sanción por incumplimientos, lo que ya delató Capufe, a cargo de Genaro Utrilla Gutiérrez. Los focos de los secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, están encendidos y es probable que se cancelen los contratos con CEP/SICE y se lance otra licitación.

tro tipo de generación de energía quiere generar la Sener y se trata de la energía eólica marina en el país, debido a que no es tan invasiva como la terrestre, cuyos proyectos muchas veces quedan parados por problemas con las comunidades aledañas. Incluso, directivos de la dependencia federal aseguran que ya cuentan con inversionistas internacionales interesados en entrar en el negocio y que hay pláticas con posibles socios de países nórdicos para que se unan a CFE en esta nueva encomienda, de modo que la empresa productiva del Estado no tenga que recorrer la ruta desde cero.

esulta que en el IMSS hay quien va en contra de lo que el jefe, Germán Martínez Cázares, predica. Nos cuentan que en la Delegación de Oaxaca, de buenas a primeras pretenden declarar desierta la Licitación Pública Internacional Abierta LA-050GYR013-054-2019, para la adquisición de consumibles de cómputo (tóneres) para 2019. No dan argumentos legales válidos para anular el proceso, a pesar de que habría ahorros importantes para el instituto. Ante ello, proveedores alertan que si esto llegará a ocurrir se pondría en riesgo la impresión de recetas y estudios, e inclusive algunos trámites administrativos.

ien podría recordar a Narciso Campos Cuevas, pues trabajo por mucho tiempo codo a codo con el Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Pues ahora pasó de la justa medianía del trabajo en el gobierno a las mieles de la IP. Los que lo ficharon son los amigos del despacho Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, donde será socio y va a dirigir las investigaciones y cumplimiento de servicios financieros. Campos tuvo su última chamba de gobierno en SRE como Coordinador General de Asesores y fue artífice en las negociaciones del TLCAN durante la administración anterior.

xperiencias sabor chocolate serán las que la próxima semana tendrán algunos invitados a la apertura de la primera minifábrica de Kinder Chocolate en Guadalajara. Según nos cuentan, en conjunto con KidZania, será un espacio destinado para los niños en donde podrán, entre otras cosas, crear productos de chocolate y conocer las bondades de la leche y el cacao, que son los principales ingredientes del Kinder Chocolate. Por allá andarán Jim Cervantes, director de categoría de las marcas Kinder en México, y Maricruz Arrubarrena, gobernadora de KidZania.

orpresivo resultó el Top Companies 2019, el informe de LinkedIn en el que a través de un exhaustivo análisis a miles de millones de datos generados por miembros de su red, resalta cuáles son las compañías en las que los mexicanos sueñan trabajar. Grupo Salinas, Walmart, Femsa, Alsea y Amazon ocupan los primeros cinco lugares de este listado; sin embargo, algo que llama la atención, es que a pesar del auge y de la apertura en México de oficinas de Facebook, Twitter, Google o Netflix (esta última hace unos días anunció que abrirá oficinas en CDMX), no aparecen rankeadas en este top.

