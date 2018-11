Confidencias | La guerra del aguacate se recrudece

F

eroz guerra de aguacate se ha desatado entre productores de este producto agrícola y empacadores. Sí, desde hace varios días los medios ya venían registrado una baja en las exportaciones de aguacates a Japón, China, Canadá y Europa, pero poco se había comentado sobre las causas más allá de un asunto de precios. Pues resulta que la disputa entre unos y otros es mayor y, nos dicen, la tensión va en aumento. Al quite ha entrado la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pero en poco ha ayudado su mediación entre estos dos jugadores. Ya antes, si recuerdan, en Confidencias habíamos comentado también de conflictos entre productores del fruto. Sagarpa estima que al cierre de año la producción de aguacate superará los dos millones de toneladas y de estas 1.17 serían para exportar. Ya veremos si se cumple la previsión.

tra empresa mexicana, Bimbo, avanza en su plan de ser ‘verde’. La panificadora tiene el objetivo de ser renovable en un 80% de su energía eléctrica al 2020 y llegar al 100% hacia 2025. La empresa que dirige Daniel Servitje trabaja en realizar sus procesos con energía limpia y también en alcanzar eficiencias. Esta tendencia va en línea con los planes de otras compañías de consumo, como es el caso de Femsa, cuyo objetivo oficial es consumir al menos el 85% de energía renovable para el 2020, aunque podría lograrlo en un menor tiempo.

ecientemente se presentó la plataforma Finconecta, una solución privada cuyo objetivo es acelerar la transformación digital de instituciones financieras. Inició en 2017 como un proyecto donde BID Lab apoyó la iniciativa, que se lanzó en la última edición del Mobile World Congress de Barcelona. Finconecta expandió sus servicios fuera de América Latina y el Caribe a África y Medio Oriente y actualmente opera con 20 instituciones financieras y 200 fintechs en más de 50 países en el mundo.

ajita la mano Carlos Fernández está consolidando su emporio restaurantero en Europa y… Oceanía. Previo a salir a bolsa en España, con AmRest, su grupo culinario, el ex CEO de Grupo Modelo estará desembolsando unos 450 millones de euros para comprar Brands, una cadena de comida rápida en Nueva Zelanda (con marcas como KFC). El dueño de Finaccess quiere llegar a 2,300 restoranes y levantar unos 2,100 millones de euros en su inminente IPO española. Nada mal para el ex niño prodigio de Corona y Modelo.

l mensaje que se manda desde España a sus empresarios es que las últimas caídas del peso ni son preocupantes ni deben desalentar la inversión española en México. Nos cuentan que el consejero Económico y Comercial, de la Oficina Comercial de España en México, afirmó en un desayuno con inversionistas que a pesar de los derrumbes posteriores a la toma de posesión de Trump y de la consulta del NAIM, la moneda no está sufriendo. “El peso es relativamente estable”, dijo, en relación con la volatilidad que han sufrido divisas de países emergentes durante el último año.

e prendieron las alertas se prendieron en el sector acerero del país una vez que Ildefonso Guajardo informó que la firma del T-MEC será el 30 de noviembre en Argentina, pese a que la Cámara de Representantes de EU sea mayoritariamente Demócrata. Y es que hay un tema pendiente que debe resolverse antes de la firma. Se trata de los aranceles que puso Estados Unidos a la importación de acero mexicano. Incluso el Senado exhortó a la Secretaría de Economía para poner aranceles similares a Estados Unidos. El exhorto a la Secretaría de Economía indica que “en el ámbito de sus atribuciones y en el marco de las relaciones comerciales con Estados Unidos de América establezca medidas espejo y otras acciones necesarias, que impulsen la competitividad internacional de los productos que utilizan acero y aluminio como material básico”.

