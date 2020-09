Confidencias: Las nuevas oficinas de Banorte-Ixe en Houston

Houston, tenemos un nuevo inquilino… Así han saludado en esta ciudad texana la llegada de Banorte-Ixe Securities International, la subsidiaria del mayor grupo financiero regiomontano, que muda sus oficinas de Nueva York a Texas. Dos razones son las que llevaron a la firma ca mudarse de la Gran Manzana al mayor estado de EU: una política de recorte de gastos (muy a tono con el periodo actual) y la misión de estar más cerca de sus clientes mexicanos. La llegada a Texas también señala una intención de esta división de Banorte: expandirse más en el sur de EU pues la empresa ya planea abrir oficinas en Miami, San Diego y otras locaciones texanas, como San Antonio y El Paso.

Todo indica que las quejas por los incumplimientos de Hemoser, de Ignacio Higareda, a la hora de prestar el servicio de Banco de Sangre crecen al interior del IMSS, que lleva Zoé Robledo. Una muestra de ello es la lista de faltantes que recibió el subdirector del Hospital de Gineco- Obstetricia 60, Carlos Rodríguez Cerezo, pues en ella saltan a la vista problemas para garantizar la seguridad de la sangre mediante las pruebas de serología que deben aplicarse. Hay también fallas en el procesador de hematología, falta de resurtimiento de reactivos que por caducidad o instalación deficiente ocasionó consumo defectuoso, además de la ausencia de los mismos puestos de sangrado. Además, nos cuentan que la empresa suma deficiencias en cuanto al servicio de pruebas de laboratorio que también tiene a su cargo. En torno al tema, se dice que ya le costó el cargo a Juan Pablo Villa como Coordinador de Planeación e Infraestructura Médica.

Y ya que andamos en temas del IMSS, quienes debería llevarse un buen regaño es el equipo de Guillermo Toral Flores en la subdelegación 9 Santa Anita, al sur de la CDMX, pues todo indica que aún no investigan a la empresa Decoaro y Supervisión, a pesar de las versiones sobre que ha dejado sin seguridad social a cientos de profesionales de la limpieza desde 2019. Esperamos que este escenario no se replique en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), de Óscar Artemio Argüello, donde arrancó como proveedora desde el 25 de febrero. Ante ello, la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza, habría enviado listados de colaboradores y contratos de la empresa, por lo que se espera pronta respuesta por parte de las autoridades, más aún al considerar la pandemia por Covid-19 y sus implicaciones para la salud en caso de no contar con la debida atención médica.

Quien sigue adelante en el tema de normalización y certificación en México es NYCE, de Carlos Pérez, pues ahora ha integrado a su portafolio la NMX-E-273-NYCE-2019 de “Industria del plástico-Plásticos Compostables-Especificaciones y métodos de prueba”, la cual establece que el material alcance un nivel de degradación de por lo menos un 90% en máximo 180 días, que más del 90% en peso del material tiene que ser reducido en fragmentos menores a 2 milímetros en un lapso de 12 semanas, y que debe tener bajos niveles de contenido de metales pesados, entre otros criterios. Ahora sólo espera que, mediante sus filiales NYCE Laboratorios y CNCP obtenga las aprobaciones por parte de la autoridad correspondiente, y así ofrecer los servicios de pruebas de laboratorio y la certificación de los productos de plástico compostable, acción que sumará sin duda al cuidado del medio ambiente.

Todo indica que las cosas avanzan en Baja California, pues de acuerdo a Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía Sustentable y Turismo, la buena racha en la entidad que lleva Jaime Bonilla avanza en la nueva normalidad. El estado lidera en la creación de empleos a nivel nacional tras superar las 19,000 plazas de trabajo, además del repunte de 11% en ocupación hotelera para la industria turística en el reciente Labor’s Day. Otros puntos a destacar sonlas acciones del plan de reactivación económica ene Ojos Negros, se presentó un proyecto de reconversión productiva para abatir tres décadas de abandono, así como el reordenamiento pesquero y desarrollo turístico y la renovación del aeródromo incluida, para Bahía de los Ángeles. Otro factor es el tren de pasajeros Tijuana-Tecate, con una inversión relevante que entregarán antes de finalizar la actual gestión.

DERECHO DE RÉPLICA

Con relación a su nota del pasado día 15 de los corrientes, cuyo encabezado fue “Confidencias: Denuncian a funcionario del IMSS por actuar a favor de proveedor incumplido”, en apego a lo establecido en el artículo 6 de nuestra Constitución General de la República y su ley reglamentaria de la materia, le solicito mi derecho de RÉPLICA, en virtud de que su publicación daña el buen nombre y el prestigio profesional de mi empresa: Distribuidora Quimica y Hospitalaria GAP, SA de CV:

1.- La reunión de conciliación en la cual se otorgó la prórroga para la puesta a punto de la Prestación de Servicio de Banco de Sangre, partidas 4, 5, 6, 7 y 8, de conformidad al Contrato DC205315, fue el resultado de un proceso de trabajo que se llevó a cabo por nuestra solicitud de mediación al Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, este procedimiento fue iniciado desde el mes de junio, esto en fundamento a diversas normas y criterios que señalan la Teoría de la Imprevisión como justificante, este procedimiento se encuentra perfectamente regulado en el Capítulo Segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cabe resaltar que la Secretaría de la Función Publica es quien supervisa y regula la totalidad de las conciliaciones y mediaciones, por tal hecho es conocedor de este resultado.

2.- Este procedimiento legal son (sic) en ejercicio de nuestros derechos constitucionales y reforzada por la llamada Teoría de la Imprevisión o rebus sic stantibus, ya que la Pandemia del SARS-CoV2, es un acontecimiento extraordinario de carácter nacional que no fue posible de prever y que género que las obligaciones de esta empresa fuese más difíciles de cumplir, cabe señalar que la conciliación no se cumplimentó dentro de los primeros 15 días de haberse solicitado, toda vez que por la problemática de salud pública antes señalada, el Órgano Interno de Control del Instituto, no se encontraba en posibilidad de celebrar dicha audiencia en el término señalado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

3.- Estos y otros procedimientos legales a que tenemos derecho serán ejercitados en búsqueda de brindar un servicio adecuado a los pacientes, ya que nuestra empresa siempre buscara que jurídica y tecnológicamente nuestro trabajo siempre sean de la mejor calidad y en beneficio del paciente y de la institución que nos otorga la confianza con los contratos, cabe señalar que la adjudicación fue plenamente transparente, ya que nuestra propuesta fue la mejor planteada, a bajo costo pero sin demeritar la calidad en nuestros equipos y reactivos, ya que contamos con el apoyo de fabricantes tanto nacionales como internacionales, claro está que se encuentran en el supuesto de Tratados de Libre Comercio.

4.- Nuestra propuesta fue reconocida como una de las mejores, ya que con la transparencia que se manejo la licitación, se nos pudo adjudicar por la calidad y precio ofrecido, por lo cual dio como resultado un ahorro por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social del 17 % sobre cualquier otra oferta en la licitación.5.- En virtud de todo ello y debido a la injusticia que observó la autoridad jurisdiccional y que aún se observa, debido a que nos siguen negando derechos que tenemos, un juez de distrito nos ADMITIO nuestra demanda de Amparo, para los efectos de que la institución “nos autorice las mejoras tecnológicas que estamos implementando en el servicio integral y NO HAYA RESCISIÓN UNILATERAL”, como lo establece la ley de la materia.

Ing. Jesús Ortega Martínez CEO de GAP