Confidencias | Liverpool hace lo posible para olvidarse de sus deudas

F

ormidable resulta el interés de Pfizer de traer nuevos desarrollos médicos a la región para atacar enfermedades como el cáncer. Nos cuentan que próximamente se conocerán los resultados del documento “Desencadenar el potencial económico del sector de la salud en América Latina”, para identificar cómo la salud puede contribuir al crecimiento económico, identificar estrategias globales para los sistemas de salud y evaluar la adaptabilidad y el impacto potencial en los países de América Latina. ¿Será que también le apuesten a la instalación de más centros de desarrollo en la región? Pues hay noticias de que esto podría ocurrir.

O

tro sitio donde están entusiasmados es en los pasillos de la Secretaría de Energía después que su titular, Pedro Joaquín Coldwell, detallara que al cierre de la actual administración federal se pasará de 11,347 kilómetros de ductos de gas natural, a más 18,800 kilómetros, un incremento cercano al 70%. La bonanza sigue para la SE, ya que el mismo Coldwell precisó que el gasoducto que conectará el sur de Texas y Chihuahua con Topolobampo y con Mazatlán, tendrá una longitud de 982 kilómetros con una capacidad máxima de 670 millones de pies cúbicos diarios, cuya inversión será de 1,413 mdd.

R

esulta que la victoria de la oposición es el escenario que supondría menos agitación en el país el próximo 1 de julio, día en el que se decidirá el rumbo político de los próximos seis años; sin embargo, expertos internacionales en procesos electorales no descartan una jornada convulsa el domingo debido a, entre otros factores que nos cuentan, los ataques a la credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), mismos que han sido perpetrados por los propios actores de esta contienda política.

B

ueno, después de que Liverpool rompiera el cochinito para comprar Suburbia en 2016, la cadena de tiendas departamentales está haciendo todo lo posible para disminuir sus deudas. La prueba es que la empresa de logotipo rosa decidió pagar de manera anticipada el remanente del préstamo que solicitó para dicha compra. Según lo dicho por analistas, eso es una buena señal y tiene un impacto positivo para las finanzas de la compañía tras la adquisición de la cadena de ropa y calzado a Walmart hace dos años.

E

sta semana (jueves 28) se lanzará una nueva plataforma financiera digital llamada CellPay, para transferencias, ordenes de retiro, pagos de servicios, préstamos y seguros, entre otras cosas. Todo se realizará mediante una aplicación que funciona en cualquier dispositivo móvil. La plataforma, creada por Lucio Arreola, ofrece servicios fintech a bajo costo. Un ejemplo es el otorgamiento de una tarjeta de crédito desde casa u oficina, así como la opción de obtener un préstamo de 2,000 a 50,000 pesos, sin necesidad de dejar aval y sin ningún historial crediticio, lo que facilita la inserción de los usuarios al sector financiero.

S

e celebra hoy el día Internacional de las Mipymes, un sector que, según el International Council for Small Business (ICSB), representa entre 60 y 70% de las fuentes de empleo y el 50% del PIB global. En México tenemos 4 millones de estas, que generan 78% del empleo. Su principal reto es ser competitivas dentro y fuera del país. Por ello, el NYCE, de Carlos Pérez, busca llegar a este enorme mercado con sus servicios de certificación de procesos, así como ayuda para cumplir las NOM y estándares internacionales como el ISO/IEC, un plus para los emprendedores.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.