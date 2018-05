Confidencias | MCCI evidenciará el ‘dinero sucio’ en las campañas

F

irme el potencial de crecimiento que podría tener en Latinoamérica, Privalia, la compañía de venta de moda por internet perteneciente al grupo francés Vente Privee; sin embargo, no tiene hoy planes para seguirse expandiendo por esta parte del mundo. De acuerdo con su dirección, la empresa por ahora tiene como único objetivo seguir fortaleciendo su presencia tanto en México como en Brasil, los dos países en los que se encuentra. Datos de Indra revelan que nuestro territorio fue el año pasado el que mayores ventas online registró en Latam, con 13,700 mdd.

stentosa será la cantidad que revelará este martes Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en su reporte sobre financiamiento ilegal a las campañas electorales. En aproximaciones conservadoras, que nos adelantó esta ONG, en promedio, por cada peso que un aspirante a gobernador declara y que la autoridad observa, hay 15 pesos más que se mueven en la oscuridad. Así que mientras los candidatos en todos los niveles siguen gastando, a la sociedad se le reforzará la idea de que las campañas siguen siendo un negocio a expensas de la democracia.

ápidamente la Asociación de Venta Online que dirige Erick Pérez Grovas ha logrado realizar una labor de lo más difícil en México: fortalecer la dinámica del comercio electrónico entre los mexicanos. Si bien, somos compradores en una categoría quizá “compulsiva”, a la hora de adquirir algún artículo vía online, cambiamos por temor, miedo o inseguridad y en este sentido, la asociación ha salido a flote. Una prueba es la promoción Hot Sale en su edición 2018, donde más de 300 empresas ofrecen descuentos.

eneficios por su responsabilidad y una mayor transparencia en su gobierno corporativo, así como la implementación, desde hace 5 años, de un robusto modelo de sustentabilidad, obtuvo la Sofom Crédito Real, al hacerse del “Distintivo ESR 2018”, que entrega el Centro Mexicano de la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial. Es la quinta vez, de forma consecutiva, que la firma a cargo de Ángel Romanos recibe dicho reconocimiento, por lo que la implementación del modelo de sustentabilidad que anunciaron hace unos años comienza a rendir frutos.

n poco más de dos meses será cuando den inicio las Fiestas de la Vendimia en el Valle de Guadalupe, la tierra del vino mexicano, y de cara a esta cita anual, uno de sus hoteles de más reciente apertura planea sorprender por partida triple a sus visitantes: se trata de El Cielo Winery & Resort, cuyas tres sorpresas -reveladas por Forbes– son las siguientes: Polaris, un tinto de alta gama cultivado en sus viñedos; 31 villas de lujo, las cuales estima tener listas antes de la Vendimia; y Constellation by Le Chique, restaurante a cargo del chef Jonatán Gómez Luna ya esperado por los viajeros sibaritas, pero que verá la luz en la recta final de este año.

e anda rumorando en redes sociales que Grupo Lala pagaría a sus empleados 500 pesos si van a votar el día de las elecciones y otros 500 si pierde AMLO. De primera mano nos cuentan que esto no es más que Fake News y que ellos no van con nadie en particular. Incluso, nos dicen, promoverán una campaña para desmentir este falso trascendido.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.