Confidencias | México, principal consumidor de champagne en Latam

echa esperada la del próximo domingo en la que se llevará a cabo el Súper Bowl, que enfrentará a los Rams y los Patriots. El juego se apunta nuevamente para ser una bomba en las redes sociales y más específicamente Twitter, donde el año pasado se generaron hasta 27 millones de tuits durante el partido. Tom Brady, el QB de los Patriotas, sumó esta temporada 3 millones de tuits, mientras que Todd Gurley, el súper corredor de los Rams, fue el ícono del equipo en las redes sociales. La mesa está puesta para la batalla de hashtags.

btiene México ser el primer consumidor de champagne en Latinoamérica. Así lo reveló a Forbes México Carlos A. Pechieu, director de Moët Hennessy en el país. De acuerdo con el directivo, la marca Moët & Chandon, integrante de su portafolio, tiene una participación de 80% del mercado nacional de champagne y mantiene su perspectiva de crecimiento, pues estima haber cerrado el 2018 con un aumento en ventas superior al 15%. Sin duda, motivo ideal para iniciar el 2019 con un nuevo brindis al interior de esta compañía de origen francés.

ecientemente Banco Sabadell México firmó de un contrato de compraventa con Banco Sabadell España para la Sofom SabCapital, unión que promete, entre otras cosas, beneficios para clientes y empleados. Esta integración ha tenido un peso fundamental, tanto que Sabadell México ha logrado convertirse en el noveno banco en el sector, según el importe de la cartera de crédito a empresas. Actualmente Banco Sabadell México cuenta con 19 centros de empresas en 13 ciudades diferentes en México.

uenos tiempos son los que vive la compañía mexicana de scooters eléctricos Grin, que en menos de un año de operaciones se ha convertido en uno de los jugadores más grandes dentro de la categoría de nuevas opciones de movilidad no sólo en México, sino también otros cinco países de Latinoamérica, como Colombia y Brasil. Pues bien, este crecimiento no los tiene satisfechos, ya que planean en breve consolidar su llegada a Argentina, el nuevo sitio que buscarán conquistar.

strategia distinta a las muchas otras startups que buscan crecer lo más rápido posible a más y más países en un corto plazo, es la que está siguiendo la compañía de motos eléctricas compartidas Econduce. Y es que de acuerdo con ejecutivos de la startup de movilidad, si bien no están cerrados de ninguna manera a llegar a otras latitudes, el objetivo de la compañía hoy está centrado principalmente en seguir conquistando nuevas zonas de la CDMX, evitando sólo quedarse en cuadrantes pequeños.

alud y educación son empleos de buena calidad, especialmente para mujeres. Y van a seguir creciendo, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La región necesitará 10.3 millones de maestros, 2.4 millones de médicos y 6.2 millones de enfermeros en los próximos 15 años. Es decir, el empleo de los profesionales de la educación y la salud casi se duplicará, señala el organismo internacional en su estudio El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.