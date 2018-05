Confidencias | No todo son refrescos para Arca Continental

F

ortalecer sus inversiones en botanas es una de las estrategias que pondrá en marcha Arca Continental, quien tiene presencia con las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador, así como Wise y Deep River en Estados Unidos. En abril de este año, la empresa compartió que destinará alrededor de 1,200 millones de pesos para la división de alimentos y botanas, sobre todo para comprar enfriadores, líneas de producción, equipo de transporte e iniciativas de tecnologías de información. El negocio de refrescos no lo es todo para firma, que presume de ser la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina.

O

ptimistas de estar en los corporativos de Bimbo, Productos Alimenticios Dondé y Multisur fueron reconocidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por su aportación para el beneficio del medio ambiente por medio de sendos Certificados de Industria Limpia y de Calidad Ambiental, al lograr un desempeño superior al exigido por la ley. En este afán ‘verde’, los certificados se emiten con el propósito que las empresas certificadas continúen con la mejora contínua y erradiquen agentes contaminantes en su producción.

R

epresentantes del sector casinos estarán este fin de semana en la ciudad de Medellín, Colombia, en donde participan en la Quinta Cumbre Iberoamericana del Juego. México participa con Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA). También cuente usted a Elizabeth Maya, presidenta de CORNAZAR; Juan Espinosa García, director general de Ordenación del Juego en España; Marcelo Ruíz, director de operaciones de Luckia Gaming Group; Manuel San Román, director general de Juegos de Casino y Tragamonedas de Perú; y Eduardo Cacho Silva, director general de Juegos y Sorteos en nuestro país, entre otros.

B

uen ánimo existe en la compañía de retail Tiendas 3B que visualiza este 2018 con una palabra en mente: crecer. Y es que la empresa de hard discount, dirigida por el estadounidense Anthony Hatoum, planea concluir los 12 meses que comprenden a este año con 930 establecimientos abiertos en el país, algo que no será sencillo, ya que su estrategia es inaugurar 10 nuevas tiendas cada mes.

E

stá imparable Grupo Posadas. De primera mano nos cuentan que la empresa que dirige José Carlos Azcárraga tiene grandes planes de crecimiento y no sólo en México, sino también en países vecinos con hoteles gran turismo, compitiendo de tú a tú con cadenas hoteleras europeas. La diferenciación, nos dicen, estará en ese toque americano que ofrece experiencias y que tanto éxito les ha dado. La empresa de más de 25,000 habitaciones y 16,000 empleados asegura que pronto contará en exclusiva a Forbes sus planes de crecimiento.

S

orpresa causó en el equipo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, la aparición, en el recorrido del tabasqueño por Pánuco, Veracruz, de la diputada local independiente Eva Cadena Sandoval, la misma que apareció en varios videos recibiendo dinero cuando militaba en Morena. La veracruzana le entregó un libro con esta dedicatoria: “Para Andrés Manuel: Ojalá te tomes el tiempo de revisar para conocer la verdad de esta historia. Mucha gente creyó en ti pero los abusos de tus cercanos y tu ausencia como líder le han echo (sic) un gran daño a la esperanza”. Pese a todo, algunos se sorprendieron más por los números de la encuesta de GEA/ISA que coloca a Ricardo Anaya a sólo 5 puntos del moreno candidato.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.