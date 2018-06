Confidencias | Esta tecnológica quiere provocar la Nvidia en Latam

F

uerte crecimiento prevé tener en Latinoamérica este año la compañía de tecnología Nvidia, la cual, de acuerdo con comentarios de sus ejecutivos, buscará expandir su negocio en la región hasta en un 30%. Para conseguir esto, la empresa basada en San José, California, buscará apuntalar la presencia de sus soluciones en dos sectores en particular: el financiero y el de salud. Hoy en día, los tres países de esta zona en los que tienen mayor fortaleza son Brasil, México y Colombia.

ptimismo por el éxito que reportó la venta de 54 villas y 10 residencias privadas bajo el sello Four Seasons en Punta Mita, desarrollo residencial de ultra lujo localizado al pie del Pacífico mexicano. Las ventas ascendieron a 171 millones de dólares y se realizaron en tiempo récord, confirmando el interés que despierta este destino consolidado en el segmento de lujo. Pero los planes inmobiliarios de Punta Mita no se quedan ahí: fuentes cercanas a DINE, desarrollador inmobiliario propietario del destino, nos adelantan que en noviembre se anunciará la venta de más lotes.

esultados de asombro son los que ha tenido la compañía asiática Huawei, que rápidamente los listados de las compañías más valiosas del mundo han estado pendientes de su trabajo en los últimos cinco años. Resulta que la firma acaba de ser elegida para el prestigiado listado de ‘Las 100 marcas globales más valiosas’ de BrandZ, en donde ocupa ya el lugar 48. Este estudio anual de WPP y Kantar Millward Brown, destaca a Huawei por tercer año consecutivo en el top 50 de las marcas globales.

recha de género en México es el tema del estudio que prepara el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). La investigación se realizará en varias empresas de nuestro país, nos adelantan integrantes del equipo de trabajo de Marisol Argueta de Barillas, directora del WEF para América Latina. El estudio se realizará pasando el proceso electoral que vivirá México el próximo 1 de julio. Este estudio ya se ha realizado en diferentes países de la región latinoamericana, siendo uno de ellos Chile.

sta semana se lleva a cabo el congreso Juegos Miami 2018 en el hotel Biltmore de Miami. Ahí se congregan expertos para discutir temas como el juego online y la responsabilidad social frente a la ludopatía, entre otros. Apunte la presencia ahí de Cynthia Fragoso Fesh, directora de la Fundación por un Juego Responsable, y Raquel Paredes, asesora de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA).

erá de manteles largos el próximo año para los miembros de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y acuícola, que encabeza Humberto Becerra Batista, en el 70 aniversario de haber sido creada. En el Encuentro Nacional Pesquero realizado en Ciudad de México, Becerra Batista, ante los más importantes empresarios del sector, aprovechó para adelantar que además de realizar un evento importante, será el marco perfecto para redefinir la agenda y una nueva visión del sector, de cara a nuevos retos y con el potencial de recursos pesqueros y acuícolas que tiene nuestro país.

