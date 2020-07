Confidencias: Ojo con análisis de licitaciones carreteras

Mientras que el equipo del nuevo titular de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal termina de asentarse en la dependencia, hay muchos pendientes por enfrentar a la salida de Javier Jiménez Espriú. Uno de ellos, muy relevante, es explicar por qué se ha rezagado la elección (o nombramiento) del consultor para analizar el futuro y viabilidad financiera de casi una docena de licitaciones de 11 proyectos carreteros. Dicho anuncio se esperaba para el pasado 23 de julio, pero no sucedió y el plazo, de hecho, se amplió de manera indefinida. Ya lo saben los cinco participantes en este proceso que, ya con la nueva gestión de la SCT, podría acelerarse.

Y, por cierto, hablando de Jorge Arganis a la SCT, más allá de la polémica por el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que las fuerzas armadas estarían a cargo de las Aduanas (y que propició la salida de su amigo Jiménez Espriú de la secretaría), lo cierto es que el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez como Coordinadora de Puertos y Marina Mercante, sí se nota la intención de combatir la corrupción en el sistema portuario del país. Se trata de dos funcionarios con los que AMLO ya ha trabajado de cerca (en su periodo al frente de la jefatura del exgobierndo del DF). Un beneficio inicial sería una mayor inversión en el sector portuario para modernizar la infraestructura, tal es el caso de obras en los puertos de Manzanillo, Altamira, Lázaro Cárdenas y Veracruz, donde ya hay proyectos en marcha a punto de inaugurarse. Rodríguez tiene como prioridad mantener una comunicación y trabajo en equipo de forma permanente con la Secretaría de Marina, de José Rafael Ojeda Durán, la encargada nueva de vigilar los puertos y aduanas en el país.

En otro frente del gobierno federal contra la corrupción, las cosas no lucen tan promisorias. Y lo peor es que se trata de la misma Secretaría de la Función Pública, donde la titular, Irma Eréndira Sandoval, ha tenido que enfrentar críticas por el origen las propiedades de ella y su marido John Ackerman. Ahora, la SFP enfrenta la versión de que, en la resolución contra Abastecedora de Insumos para la Salud, se habrían saltado una suspensión provisional del proceso, misma que fue concedida a favor de la empresa por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa. Así, el desarrollo del expediente SAN/017/2019 habría sido frenado sin que se pudiera dictar “resolución definitiva del mismo”. Ante esto surge la pregunta de si ¿la funcionaria no se enteró que la notificación llegó hasta sus oficinas? Además, también resalta que el uso de “información falsa” recaería en un mero error administrativo en el que se asentaron a los accionistas fundadores, y no a los actuales, a pesar de que sí se habría entregado información sobre las Juntas en que la firma cambió de manos. El tema dará para más, pues de inmediato salió el ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, a negar la relación con dicha empresa.

En este mismo tenor, nos señalan que el área de adquisiciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al mando de Marcelo Ebrard, tendrán que revisar a cabalidad a las concursantes que se presenten este miércoles (29 de julio) a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-005000999-E31-2020, pues todo parece indicar que Decoaro y Supervisión levantaría la mano para convertirse en la encargada del Servicio Integral de Aseo y Limpieza para las instalaciones de Ciudad de México, Zona Metropolitana y Delegaciones Foráneas. La advertencia surge debido a que la Unión Nacional Independientemente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel), de Marco Reyes Saldívar, expuso desde 2019 indicios de que la empresa no cumplía con sus obligaciones obrero-patronales al no inscribir a todos sus colaboradores en el IMSS, de Zoé Robledo, pero la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, entonces presidida por Óscar González Yáñez, no habría respondido a la misiva.

Traxión, de Aby Lijtszain, sorprendió a propios y extraños con la estrategia de resiliencia utilizada en la empresa, pues aún ante la pandemia de SARS-CoV-2, la empresa reportó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de Marcos Martínez, que su utilidad neta creció más del doble con relación al segundo trimestre del año anterior al llegar hasta 151 millones de pesos. Pero eso no es todo, pues la firma de transporte y logística del país sumó ingresos consolidados por 3 mil 279 millones de pesos, al crecerlos 6.8%. De acuerdo con el presidente del conglomerado, todo se lo deben a tres pilares diversificación, disciplina e innovación, pues en este último rubro estrenan TRAXI y TRAXPORTA. La primera es una App inteligente para movilidad urbana mediante rutas preestablecidas, por lo que al descargarla los usuarios de iOS y Android podrán trasladarse en unidades seguras, equipadas y con protocolos sanitarios; mientras que con la segunda, la firma conectará a pequeños transportistas con aquellos corporativos en búsqueda de que su carga llegue hasta su destino.