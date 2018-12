Confidencias | Otra preocupación por el Banco de Mexico

F

acilidades, pocas para los habitantes de la CDMX, pues la ciudad latinoamericana menos asequible, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En ella se precisan cinco meses de salario promedio para adquirir un metro cuadrado de la vivienda mediana. Mientras que en la mayoría de las otras ciudades hacen falta entre dos y tres meses de salario. En ausencia de fuentes de financiamiento de amplia cobertura y bajo costo, el acceso a la vivienda se ve severamente limitado, sobre todo para los hogares de ingresos medios y bajos.

tra preocupación por Banxico: son al menos tres los analistas de grandes grupos financieros a quienes les inquieta que el Banco de México sea instruido para tener un doble mandato. Esta medida es aplicada por otros bancos centrales en el mundo, que, además de velar por la inflación, tienen a su cargo la encomienda de vigilar que haya pleno empleo, sin embargo, en México, donde se espera una inflación de más de 5% para 2019, sería arriesgado conferir una nueva responsabilidad al organismo central, advierten.

ecientemente quien anda muy movido en la filantropía es Óliver Fernández Mena, ex socio de Oceanografía, quien a través de la Fundación OFEM realiza acciones para erradicar la pobreza y la situación de vulnerabilidad de niños indígenas. Con OFEM, Óliver prepara una campaña de apoyos que incluye canastas alimentarias, equipo de cómputo, uniformes y útiles escolares para niños de comunidades de entidades como Estado de México, Guerrero y Veracruz, entre otras.

uen trabajo es el que se ha hecho en materia de bancarización en Costa Rica, país que ocupa la segunda posición en este ámbito en toda Latinoamérica, únicamente por detrás de Brasil, con un 64.5% de la población involucrada en ello. Esta acción ha permitido que los bancos presentes en este país estén ofreciendo ya soluciones tecnológicas enfocadas en la mejora de los servicios, como Banco Promérica, quien está usando el sistema contactless para facilitar el cobro con tarjeta a pequeños negocios.

volución podría ser una de las palabras que mejor enmarcarían los tiempos que hoy vive MasterCard, y es que la empresa, tradicionalmente ubicada como una firma de servicios financieros, hoy está tratando de mostrarse más que dentro de este rubro, como una compañía de desarrollo tecnológico. Así lo mostró la semana pasada en su foro de innovación celebrado en Miami, Florida, donde presentó avances en temas como ciberseguridad, análisis de data, realidad virtual e inteligencia artificial en los que se encuentra trabajando de cara al futuro.

uena fuerte un anuncio próximo por parte del nuevo gobierno federal en materia de becas para estudiantes, el cual no estaría relacionado con los programas ya anunciados anteriormente relacionados con educación media y superior. Según cuentan a Forbes México, la siguiente semana, entre lunes y martes, se tendría ya previsto presentar un plan de apoyos para nivel de posgrado, tanto nacional como internacional, el cual no se reduciría únicamente a becas para el área de ciencias, sino que también involucraría estudios más de corte social.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.