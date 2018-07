Confidencias | Proyectos verdes (y su financiamiento) florecen en México

F

ortaleza de México para liderar créditos para proyectos verdes. Considerando el monto total de las operaciones aprobadas durante el año pasado, de crédito y cooperación técnica, la proporción del financiamiento verde del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en el 2017 fue de 28%. México, Brasil y Perú fueron los países con más aprobaciones verdes en la gestión 2017, con los siguientes productos financieros: línea de crédito, cooperación técnica, línea de crédito corporativa, por mencionar algunos, indicó el organismo en un informe sobre los financiamientos verdes.

O

rganizaciones No Gubernamentales como la británica Global Witness ha denunciado que el año 2017 ha sido el más letal para activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente en 22 países. Al menos 207 líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas fueron asesinados por proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agricultura a gran escala y otros negocios que ponen en peligro sus medios de vida y su modo de vida, indica el organismo. Brasil fue el país con el mayor número de asesinatos: perdió a 57 activistas medioambientales y Colombia a 24.

R

ecuerdas a GIA+A, te comentamos que la constructora de Hipólito Gerard Rivero ya arrancó su expansión internacional en Centro y Sudamérica, principalmente en países como Honduras y Chile, en donde desarrolla obras como el Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa y el Hospital Salvador Geriátrico, respectivamente. Ambos proyectos desarrollados con ingeniería mexicana, superan la inversión de los 400 millones de dólares. Así, GIA suma a su experiencia de más de dos décadas de operación y 5 mil empleados de manera directa, obras y un legado en el continente americano, y nos cuentan va por más latitudes.

B

uen banderazo de salida es el que está teniendo la startup Trabajo En Digital, plataforma enfocada en conectar a empresas del sector digital, tecnológico y creativo con el talento que requieran para sus filas. Y es que la compañía, liderada por Rodrigo Pérez Delgado, ha logrado en sus primeros tres meses de vida registrar a alrededor de 200 empresas en su plataforma, las cuales están interesadas en poder ser partícipes de sus servicios. Es importante señalar que la startup no tiene dentro de sus planes recibir inversiones al menos durante esta etapa inicial de operaciones.

E

l gobierno mexicano no se olvidó de la energía nuclear, sólo la dejó en manos de las siguientes dos administraciones, que comenzarían a pensar seriamente en su desarrollo hacia 2030. Andrés Manuel López Obrador no quiere saber mucho del tema, aunque Rocío Nahle ha matizado las oportunidades alrededor de esta fuente energética que aporta 3% de la electricidad que se produce en nuestro país.

S

i quieres saber en qué consiste la economía cooperativa actualmente bien podrían darse una vuelta por el seminario “Mobile Marketing & Digital Trends”. Por ahí, este día se presentará Óscar Moncayo, director de Operaciones de Upaxer, de Upax, que dirige Cecila Fallabrino. El experto en investigación de mercados hablará de cómo las aplicaciones móviles impulsan la labor colaborativa entre enormes segmentos de usuarios. Upax, vale la pena recordar, tiene unos 25 colaboradores en México y esperan cerrar el año con. El doble.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.