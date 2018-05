Confidencias | ¿Radioactividad en el Pedregal?

F

alta poco para que The Luxury Collection de Marriott International llegue a Los Cabos, Baja California Sur, de la mano de un complejo turístico de primer nivel: Solaz Resort, concepto arquitectónico de hospitalidad y lujo diseñado por el equipo de arquitectos de Sordo Madaleno, el cual verá la luz en septiembre de este año. La propiedad contará con 128 habitaciones, 147 unidades de tiempos compartidos, 21 departamentos administrados por el hotel y 18 departamentos de Club de Playa, entre otros atributos que buscan convertirlo en un fuerte contendiente por los viajeros premium que arriban al llamado destino de lujo de México.

tra reunión entre funcionarios electorales, analistas y académicos, tendrá lugar en las instalaciones del Club de Industriales el próximo lunes. El tema tiene que ver con el fortalecimiento económico en México. Nos adelantaron que ya hay varios asistentes confirmados, entre otros Lorenzo Córdova, presidente del INE; Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana; Leticia Bonifaz Alfonzo, de la dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN; Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa; Francisco Paoli Bolio.

esulta que éste podría ser el secreto mejor guardado de los últimos gobiernos de la Ciudad de México: Especialistas en temas de salud nos cuentan que existen evidencias de que el Pedregal, una de las zonas con más plusvalía de la ciudad, es altamente radioactiva y que incluso sus niveles de radiación son tan altos que superan a los de muchas otras zonas con esta problemática en el mundo. La razón: pigmentos radiactivos volcánicos que están presentes en el lugar desde hace siglos. El tema es que, comentan, hasta los acuíferos estarían contaminados y administraciones pasan y nadie hace nada y todas se hacen, eso sí, de la vista gorda.

ien por Polímeros Mexicanos que va con todo a Medio Oriente. En Egipto, la empresa tiene planeado invertir 36 millones de dólares en dos plantas en la histórica ciudad de Alexandria. Ya se venía cocinando el asunto desde que Juan Cepeda, de ProMéxico, organizó una visita de una misión comercial a la región. Pero la inversión ya está comprometida y con ello México se convertirá uno de los inversionistas más importantes en esta nación del norte de África. Cabe mencionar que a la fecha la balanza comercial entre ambos países suma unos 125 millones de dólares, con Egipto exportando casi 90 mdd.

s un hecho la euforia que están generando las campañas políticas en México no tiene a todo el mundo contento, y es que alrededor de un 60% de las marcas tanto nacionales como globales presentes en nuestro país están tratando de deslindarse de ellas. Es por esta razón que, de acuerdo con la compañía DynAdmic, especializada en compra programática, están realizando inversiones en distintas herramientas digitales para que su imagen no se relacione de ninguna manera con la elección del primero de julio, no fuera ser que su reputación online pudiera verse afectada.

i cree que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), había sido lenta, espere a ver cuánto tardarán en adaptarse las empresas del sector automotriz en caso de que exista un cambio en las reglas de origen. Según participantes asiáticos, una modificación en dicho punto les tomaría al menos cinco o seis años para adaptarse a los cambios en lo que a la industria automotriz se refiere. Apenas el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que el proceso de renegociación del TLCAN podría extenderse más allá de las elecciones en México.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.