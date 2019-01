Confidencias | Líos revolucionarios 100 años después

F

ue una nueva marca lo que tiene emocionados a los inventores, ingenieros, científicos y toda la gente que trabaja en la compañía IBM ya que en estos días recibieron un récord de 9,100 patentes en 2018, marcando el 26° año consecutivo en desarrollo y liderazgo en patentes de la compañía en Estados Unidos. IBM lideró la industria en inteligencia artificial (IA), computación en la nube, seguridad y computación cuántica con nuevas herramientas que han estado revolucionado los diversos sectores alrededor del mundo.

O

bservamos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere avivar líos entre líderes revolucionarios, no importa que hayan sucedido hace 100 años. Al recibir a familiares de Emiliano Zapata el pasado viernes en su conferencia de prensa “mañanera”, el presidente dio la palabra a un nieto del “Caudillo del Sur”, quien dijo que la orden para asesinar a su ancestro provino de Venustiano Carranza y fue ejecutada por Jesús Guajardo. Sin embargo, minutos después, el equipo de comunicación de AMLO publicó la versión estenográfica de la conferencia y en ella se omitió a Carranza y sólo se consignó al segundo personaje.

R

ecordarás que hace unos días te dijimos que Poni va por las personas que tradicionalmente cobran remesas en las ventanillas de banco o en tiendas de autoservicio, y ahora nos cuenta que para ello pondrá a Círculo K y Comex a vender sus tarjetas con las que estas personas podrán acceder a su servicio. Sólo contando las tiendas que tiene la marca de pinturas en el país, Poni contará con más de 4,500 puntos de venta para sus tarjetas, pero es sólo una primera etapa, ya que para aumentar su red de distribución espera conocer el futuro de Liconsa. Esto debido a que ya había tenido algunas conversaciones, pero el anuncio de AMLO en agosto de que la fusionaría con Diconsa ha dejado esa negociación en la congeladora.

B

ien por la firma Crédito Real, de Ángel Romanos, ya que acaba de aparecer dentro de las 49 emisoras mexicanas de mayor liquidez y mejor historial de operación de la acción, según el índice FTSE BIVA, que refleja el London Stock Exchange. Esto representará sin duda una mayor visibilidad a nivel global para la atracción de flujos internacionales e inversionistas institucionales, entre otros beneficios. Y vaya que este índice pesa dentro del sector financiero, pues aparecen empresas de la talla de FEMSA, Televisa, Bimbo, América Móvil, Peñoles, Pinfra, Santander, Arca Continental, Liverpool, Chedraui, Unifin, Volaris, Elektra, Inbursa y Cuervo, entre otras.

E

ste año, Ópticas Ver de Verdad, fundada y dirigida por Hugo Moreno, frenará su ritmo de expansión durante 2019, pero antes de que piensen mal, esto no se deberá a un mal panorama económico o a incertidumbre sobre el nuevo gobierno, sino de una medida estratégica. Nos cuentan que la empresa que ofrece lentes con graduación a bajo costo estaba abriendo 15 nuevas sucursales al año, pero para este año prevé que la cifra se reduzca a 10, con el objetivo de destinar recursos a la remodelación de algunos de sus establecimientos.

S

uperar los resultados del año pasado espera la startup mexicana Axend, liderada por Juan Pablo Chávez y Quetzal Montes. Y es que la compañía, que permite encontrar oportunidades de inversión rentables a través de un marketplace que desarrollaron, tiene en la mira comenzar su expansión por el viejo continente, más específicamente por España, país en el cual en los próximos meses tienen previsto abrir operaciones. La compañía ha sido avalada por distintos actores del ecosistema emprendedor nacionales e internacionales como 500 Startups, Village Capital y Nxtp.Labs.

Confidencias esun esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.