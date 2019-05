Confidencias | Altos Hornos de México, con razones para celebrar el 10 de mayo

F

inalmente Altos Hornos de México (AHMSA) tendrá razones para celebrar mayo. Más allá de que la empresa estará entregando utilidades por casi 60 millones de pesos a sus trabajadores, los de Alonso Ancira están de plácemes porque el gobierno va en serio en cuanto a los aranceles por dumping a productores de Italia y Japón. AHMSA había interpuesto una demanda en julio de 2017 y hasta fines de abril dio respuesta el gobierno, a su favor y por el bien de la industria acelera del país.

portunidad de lujo para el comercio con el Día de las Madres, pues tanto las franquicias como los negocios podrían tener un incremento en sus ventas de hasta un 40%, gracias a este festejo. Así lo determinó un análisis hecho por Feher & Feher, consultoría socialmente responsable especializada en negocios y franquicias nacionales e internacionales. En concreto, las franquicias y negocios ubicados en los giros de alimentos y bebidas, joyerías, ropa, perfumería, zapatos, dulcerías, aparatos electrónicos, electrodomésticos, florerías, accesorios, entre otros, verán un incremento en sus ventas y aprovechan la ocasión para ofrecer diversas promociones que atraigan a más clientes.

esulta que la salida de Uber a la bolsa no está siendo tan robusta como se esperaba. Luego de que Lyft, su mayor rival en el mercado estadounidense, reportara grandes pérdidas en el primer trimestre de 2019, se tienen cada vez más dudas sobre si este tipo de empresas son rentables. Ya son varios los analistas que piensan que el valor de las acciones, si bien le va a la compañía de transporte, se van a ubicar en la parte inferior del estimado, es decir 44 dólares por papel.

rasil, otro de los países que era considerado en el índice de confianza de la Inversión Extranjera Directa elaborado por AT Kearney, no apareció en el listado de 2019, la primera vez desde 1998, primer año en que se publicó el estudio. En 2018, el país sudamericano se ubicó en el lugar 25, último de la tabla. Este año, esa posición fue ocupada por México… Veremos si no salimos del ranking el próximo año.

s en el Foro “Conferencias Ciudades Latinoamericanas» donde participará el Banco de Desarrollo de América Latina participará (CAF). La reunión que se desarrollará en Ciudad de México el 22 de mayo de 2019. Americas Society / Council of the Americas (AS/CoA) lleva a cabo el ciclo de conferencias en las principales ciudades de la región. Estos encuentros brindan un espacio de discusión en el que se analizan temas cruciales para el desarrollo de América Latina.

e pone jaliciense Canacine: Jorge González Castaños, director de Unlimited Films, es el abanderado elegido para encabezar la delegación de Canacine en Jalisco. El organismo gremial de cine en México ahora tendrá una representación tapatía con comisiones de Cortometraje, Comerciales, Largometraje, Animación, Universidades y Proveedores.

