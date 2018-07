Confidencias | Rocío Nahle podría no ser la secretaria de Energía de AMLO

F

uturo halagador podría deparársele a Hidalgo. Con la denominación de Zona Económica Especial (ZEE) en este estado, gobernado por Omar Fayad, podría obtener nuevas inversiones por casi 190,000 mdp en sectores como energías renovables, químico-farmacéutico y movilidad sustentable. Nos comentan que hace unos días el mandatario entregó a Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de ZEE, la carta de intención que formaliza el interés de Hidalgo. Así estaría en las siguientes declaratorias que desde diciembre, a través del Secretario de Desarrollo Económico, José Luis Romo, envió al Congreso local su Ley de ZEE para Hidalgo.

bjetivo de expandirse duro y tendido en el negocio de comercio electrónico, tiene Steren, la empresa mexicana de electrónicos, aunque eso implique competir con el gigante Amazon. Nos enteramos que la firma, que en México dirige León Shteremberg, está poniendo gran atención a la venta de electrónicos a través de su página de internet, aprovechando las sinergias con sus tiendas físicas, de las cuales suma 400 en el territorio nacional bajo el modelo de franquicias.

ocío Nahle podría no ser la titular de la Secretaría de Energía (Sener) en la administración que iniciará el 1 de diciembre, nos cuentan de múltiples flancos. La razón detrás de esta decisión es que ha incomodado incluso a López Obrador por declaraciones e intenciones de política energética poco compatibles con su proyecto de nación. ¿Será que los complejos refinadores terminarán como la refinería bicentenario?

uenos tiempos seguirán llegando para la startup española, asentada en México, Trendier, dirigida por Belén Cabido, y es que la compañía, que desarrolló un marketplace de venta de ropa de mujer de segunda mano, tiene previsto comenzar en breve operaciones en Chile y Argentina. Además de nuestro país, su base central, la compañía inauguró el año pasado nuevas oficinas en Colombia, para finales de este 2018 Trendier espera cerrar con ventas superiores a los cuatro millones de dólares, derivadas de las 15,000 transacciones que están concretando cada mes.

sos canadienses se fijan en pequeñeces. Y hacen bien. Como ahora que abrieron una investigación por el enorme gasto de 25,000 dólares canadienses (unos 19,000 billetes verdes de los de EU, o 365,000 del águila) en un exceso: 86 cojines de piel para que funcionarios de la embajada canadiense en México y sus visitantes los utilicen. Lo que molestó al ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá es que cada cojín costó unos 286 dólares canadienses. Los cojines se compraron a una pequeña empresa de la ciudad canadiense de Regina y su misión es hacer más cómodas las sillas de la misión diplomática.

teve Jobs presentó al mundo hace poco más de una década el iPhone, que ha vendido más de 1,000 millones unidades y lo cambió todo. Sin embargo, el teléfono no habría llegado a ningún lado sin la App Store, la tienda de aplicaciones que un día como hoy, pero de hace 10 años, veía la luz por primera vez. El ecosistema creado por el marketplace no sólo ha dejado grandes ganancias a Apple, en 2017 dejó ganancias por 26,500 mdd para los desarrolladores, 6,600 millones más que el año previo. Hoy, con más de 2 millones de apps en la tienda, el viejo dicho de Jobs “There’s an app for that” (Hay una app para eso, lo que sea que estés buscando), es más cierta que nunca.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.