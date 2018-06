Confidencias | Sanborns romperá el cochinito para expandirse

F

lacso México considera que hay una combinación de factores que no permiten al país combatir la corrupción, uno tiene que ver con la independencia de las instituciones que monitorean y dan seguimiento a los casos de corrupción. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), nos comentan, sostiene que instituciones con poca independencia del Poder Ejecutivo, así como el hecho de que las acusaciones no lleguen en tiempo al Poder Judicial son factores que no permiten que se persigan y castiguen a funcionarios en funciones por casos de corrupción.

bjetivo final para este año tiene la compañía Geno+, basada en Cuernavaca, Morelos, liderada por el emprendedor Armando Sanders y enfocada en análisis y medicina genómica, pues pretende ampliar los resultados que arrojan sus pruebas médicas, con el propósito de incluir data que pueda servir para el combate a enfermedades relacionadas con el cáncer, problemas de la piel y fertilidad. Para esto, aseguran, se acercarán a especialistas en estas áreas que les ayuden a encontrar más métricas de valor.

equirió diez años el tiempo promedio en salir la tercera entrega del videojuego que en conjunto desarrollan el estudio Square Enix y Disney, Kingdom Hearts, el cual verá oficialmente la luz en enero, y la mayor noticia para nosotros en torno a él es que México podría estar presente en sus aventuras, ya que se especula que tanto los personajes de la película de Coco como de Los Tres Caballeros, podrían estar en el videojuego. Aún se desconoce si dicha presencia estará desde un inicio en Kingdom Hearts 3 o si llegarán en alguna actualización.

uscará la plataforma KIU, fundada por la emprendedora María Albarrán, cerrar este 2018 ampliando su presencia a lo largo del territorio mexicano. Hasta hoy, la compañía ha operado principalmente en la Ciudad de México, sin embargo, para finales de este año su objetivo será el empezar a trabajar en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, además de que también se encuentran siguiendo muy de cerca la escena de Mérida y Los Cabos.

ste año, Grupo Sanborns, empresa del magnate Carlos Slim y la cual agrupa formatos como Sears, iShop, Mixup y Saks Fifth Avenue, romperá el cochinito, para desembolsar un monto considerable en inversiones de capital (Capex). Por ahí nos cuentan que la mayor parte del monto se destinaría para aperturas y remodelaciones de sus tiendas. En el primer trimestre de 2018, la empresa generó ventas totales por 11,385 millones de pesos, lo que significó un aumento de 1.8%, aunque las utilidades netas bajaron a 674 millones, según la información financiera del grupo.

obreabundan los números en negocios, pero estos no tienen desperdicio. Especialistas en retail nos aseguran que en México 89% de los proveedores de las cadenas comerciales son pequeñas y medianas empresas, y que 60% del piso de venta está compuesto por fabricantes de alimentos y bebidas. Pero el foco rojo es que el primer contacto entre un proveedor Pyme y una cadena comercial puede tardar hasta seis meses, lo cual explica que más de 80% de las nuevas empresas en este sector mueran antes de los dos años. GS1 México tratará estos y otros temas en su Fábrica de Negocios los días 19 y 20 de junio en el WTC de la CDMX.

