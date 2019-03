Confidencias | Preocupa a empresas de scooters y bicis su futuro en CDMX

F

uertes preocupaciones se ciernen sobre las empresas tanto mexicanas como extranjeras que brindan servicios de transporte alternativo en la Ciudad de México, como los scooters eléctricos, bicicletas y motonetas. Y es que, de acuerdo con un sondeo realizado por Forbes entre ellas, la mayoría advierten preocupación por el futuro que les viene, derivado de la reglamentación para este tipo de vehículos que prepara la Semovi. Algunos CEOs de estas compañías acusan muy poco acercamiento de las autoridades para platicar del tema.

O

ptimismo sobre las expectativas de crecimiento tiene, para los próximos tres años en México, la compañía de desarrollo de motores para transporte de pasaje y carga, Cummins. Y es que, de acuerdo con sus ejecutivos, la empresa, la cual registró el año pasado en nuestro país ingresos por alrededor de 2,000 millones de dólares (mdd), buscará de cara a los próximos tres años crecer esta cantidad en 50%, para llegar hasta los 3,000 mdd. Nuestro país es el principal estandarte de la empresa en toda la región de América Latina.

R

efiere la ONU, las Pymes cada vez se hacen más fuertes, pero diferentes factores pueden provocar que 70% cierren en menos de cinco años. Sobre este tema, GS1 México y la consultora Psyma desarrollaron la 1° Edición del Barómetro de la Industria del Retail, estudio que busca brindar información confiable al sector detallista para su toma de decisiones, así como medir las perspectivas de las empresas fabricantes sobre su visión del futuro. El informe señala que, para 2019, 72% de las compañías vislumbran crecimiento en un futuro cercano, mientras que 27% piensa que se mantendrá estable y solo 1% cree que su escenario de negocios empeorará. El 63% de las compañías reportan contar con una excelente y/o buena estabilidad financiera. Sin embargo, 21% afirman que su situación en el tema de finanzas es delicada y 11% señala que su situación financiera les permite dar continuidad al negocio, pero casi con nulas ganancias. El 5% asegura que sus finanzas son malas y existen pérdidas.

B

uena relación es la que han logrado establecer Volkswagen Financial Services y la Universidad Iberoamericana. Esto debido a que el brazo financiero de la automotriz alemana encontró buenas facilidades y apoyo en la institución académica para abrir apenas hace unos meses un hub digital de desarrollo e innovación en sus instalaciones del estado de Puebla, desde el cual están trabajando un proceso de generación de distintos servicios digitales para sus clientes. Con esta acción la compañía buscará renovar casi en su totalidad la relación que mantiene con sus consumidores.

E

mpezando a dar sus primeros pasos en México es lo que está haciendo la compañía inglesa de servicios de geolocalización What3Words. La empresa, que tiene como objetivo que las personas puedan ubicar mejor distintos puntos de la ciudad en sitios como Google Maps con sólo colocar tres palabras clave en su buscador, estableció recientemente una alianza con Cabify que les representa oficialmente su desembarco no sólo en el país, sino en toda América Latina. La empresa, cuentan sus ejecutivos, tiene buenas expectativas respecto al crecimiento que buscarán tener aquí.

S

í, ayer jueves fue un buen día para la startup canadiense Think Research, enfocada en elaborar soluciones tecnológicas, como aplicaciones y plataformas tipo SaaS en la nube, para eficientar el servicio y cuidado médico. Y es que la compañía arribó al país con el objetivo de expandir sus operaciones hacia nuestro territorio, por lo que ya han comenzado a establecer contacto con distintas firmas para traer sus innovaciones al país. La compañía, liderada por Sachin Aggarwal, tiene presencia en casi 2,000 instituciones y organismos médicos de todo tamaño en el mundo.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.