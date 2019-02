Confidencias | SFP y la limpieza de empresas que mienten al INAI

F

undamental será, sin duda alguna, que la SFP, de Irma Eréndira Sandoval, deba poner mucha atención en las contrataciones públicas que se han gestado en últimas fechas, pues en su dependencia existe una denuncia contra varias firmas de limpieza por presuntamente haber mentido bajo protesta de decir verdad al INAI, de Francisco Acuña. Tal como lo demuestra el documento enviado por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República Mexicana, en donde mencionan a varias empresas que participaron en la Licitación Pública Nacional LA-006HHE001-E131-2018, ya que todo indica no cuentan con el estándar de competencia EC0960, que las avala como prestadoras del servicio de limpieza, por lo que estarían violentando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

bservamos que el número de maestros en América Latina y el Caribe aumentará muy sustancialmente en las próximas décadas, según muestra el informe El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. En concreto, en 2040 la región necesitará 1.7 millones de maestros de preescolar (850,000 más de los que hay en 2018); 4.3 millones de maestros de primaria (1.6 millones más de los que hay en 2018) y 6.1 millones de maestros de secundaria, de acuerdo con proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo.

elajados, sin preocupación al menos y bastante tranquilos, se encuentran en los pasillos de la Cofece después que The Walt Disney Company anunciara su intención de adquirir a 21st Century Fox, propietaria de estudios de cine y canales de televisión como Fox Sports y National Geographic. La transacción valuada en 71,300 millones de dólares fue aprobada por los accionistas de ambas empresas en julio del año pasado y trasciende que los comisionados de Cofece determinaron que por lo que hace a los mercados que les correspondía analizar (películas, DVD y mercadeo), no encontraron motivos de preocupación sobre posibles daños a la competencia derivados de esta fusión, por lo que habrían dado ya su visto bueno.

ien y de buenas ha empezado el año la startup B2B de origen colombiano Liftit, enfocada en mejorar la logística del transporte de carga en Latinoamérica y el Caribe. Y es que la compañía consiguió levantar la semana pasada una nueva ronda de inversión, ahora en Serie A, de 14.3 millones de dólares. La compañía, fundada por Ángel Celis, Felipe Betancourt y Brian York, ha conseguido sumar a su portafolio de clientes nombres de compañías como Bimbo, Homecenter y Walmart.

mpleos en educación y salud tienen más ventajas. En promedio, un 89% de los maestros, un 84% de los médicos y un 86% de los enfermeros en América Latina y el Caribe cotizan a la seguridad social; una proporción sustancialmente mayor a la que se observa entre los profesionales de otras ocupaciones (68%, en promedio), de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto quiere decir que maestros, médicos y enfermeros tienen una mayor probabilidad de percibir una pensión en la vejez que ingenieros, abogados, periodistas o contadores, entre otros.

e aprobó por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica una transacción entre BorgWarner y Remy Holdings International, por considerar que no ponía en riesgo las condiciones de competencia del mercado. Sin embargo, les impuso una multa por omitir notificar la concentración antes de llevarla a cabo. BorgWarner es una sociedad pública estadounidense que, a través de sus subsidiarias, participa en el mercado de la producción y comercialización de partes y componentes automotrices a nivel mundial. Remy, por su parte, es una tenedora de acciones, subsidiaria de Torque Capital, creada para llevar a cabo esta transacción.

