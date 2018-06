F

ue felicidad y hoy es preocupación. Nos referimos a empresarios del sector turístico que después de varios meses de crecimiento hoy están preocupados porque el sector registra un trimestre a la baja, que lo explican por el llamado que han hecho distintos gobiernos a sus ciudadanos a evitar viajar a México por los altos índices de violencia que se registran en el país. Algunas firmas importantes consideran, incluso, comenzar a ver nuevos mercados como método para prepararse para el futuro si las cosas no siguen bien. ¿No que el turismo estaba blindado contra la violencia?, decían.

O

pina el encargado de garantizar la legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en el país, Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade, que la violencia política tal vez no se detenga al concluir las elecciones. Nos comentan que aunque esta fiscalía se enfoca en delitos de carácter electoral, la dependencia no ha sido ajena a este fenómeno de violencia, que se ha desbordado en el marco de las elecciones más grandes de la historia del país. Hasta la fecha se han reportado más de 121 homicidios durante la campaña electoral, de acuerdo con el Quinto Informe de Violencia Política en México.

R

obustecer su presencia en el mercado mexicano es uno de los objetivos que la firma japonesa Miniso se ha planteado para el cierre de año y con esto consolidar su objetivo de abrir 100 tiendas en el país, según sus cálculos. Tan solo el pasado 15 de junio, la marca de diseño japonés que ha enloquecido a México abrió las puertas de su establecimiento número 50 en territorio veracruzano, una apertura que si sus cálculos no fallan, logrará su objetivo a finales de 2018.

B

asta de rumores desatados en redes sociales por un posible cierre de supermercados y tiendas de conveniencia este 1 y 2 de julio en el marco de las elecciones presidenciales, empresas mexicanas como Soriana y Oxxo desmintieron lo anterior. Nos cuentan que Oxxo está firme en su postura de mantener las operaciones con normalidad en los días previos, durante y posteriores a las elecciones, mientras que la cadena de supermercados Soriana dice que sus unidades estarán abiertas los 365 días del año.

E

n el sector gastronómico se afirma que sí, es cierto que Mexique, el célebre restaurante del chef Carlos Gaytán -único mexicano en obtener una estrella Michelin- cerró recientemente en Chicago, sin embargo, fuentes cercanas al cocinero guerrerense nos anticipan que éste ya prepara la apertura de dos nuevos restaurantes con su firma: uno de ellos en Chicago y el otro en la Ciudad de México. Ambos tendrán un sello de cocina mexicana contemporánea con ligeras variaciones propias de su inventiva. Su llegada a la CDMX es una de las más esperadas en la escena culinaria nacional.

S

í existe nerviosismo en los mercados financieros de cara a las elecciones del próximo domingo. Nos enteramos que los analistas esperan un poco de turbulencia entre más se acerca el día de los comicios, donde las encuestas ponen como posible ganador a Andrés Manuel López Obrador. Según el último sondeo de Consulta Mitofsky, el tabasqueño lleva una ventaja de aproximadamente 18 puntos porcentuales. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia reportó 37.7% de la preferencia bruta y 48.1% de las preferencias efectivas en la encuesta levantada entre el 16 y el 19 de junio.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.