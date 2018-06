Confidencias | Trump pone a pelear a los aguacateros mexicanos

F

iebre por el Mundial, es lo que está contagiando no solo a los aficionados del futbol, sino también a las empresas. Después de que los operadores dieran a conocer su oferta de servicios para seguir de cerca la copa del mundo en Rusia, este miércoles Virgin Mobile presentará su oferta con la que pretende meter un golazo. Nos adelantan que ofrecerá a sus clientes poder ver el primer juego de México sin gastar sus datos a través de la aplicación de Televisa; ademas de que incluirá 500 MB adicionales para utilizar la aplicación de la FIFA, en sus paquetes arriba de $50, y poder revisar las estadísticas de cada juego. Que ruede el balón.

O

tro día, otra pista sobre la llegada de Alexa a México. Se espera que el asistente virtual de Amazon llegue a América Latina en algún punto de este año, y a juzgar por una vacante publicada por la compañía en LinkedIn, esa probabilidad es aún más alta. El puesto de de Managing Editor enlista habilidades para “enriquecer la experiencia con dispositivos Amazon de nuestros usuarios”, y requiere fluidez en español, portugués e inglés. Desde aquí creemos que no sólo se trata de dar un empuje a sus lectores Kindle, tabletas Fire o sus Fire TV Sticks, sino de ampliar ese ecosistema con Echo y Echo Dot, sus bocinas inteligentes.

R

esultados, no miedos. Sigue el nerviosismo por la guerra comercial entre Donald Trump y algunos países como México, Arca Continental, segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de Latinoamérica, sigue a paso firme con sus planes de crecer en el mercado estadounidense. ¿Por qué le decimos esto? En una reunión con analistas en Nueva York, la compañía reiteró que logrará sinergias por 90 mdd a tres años en Estados Unidos. Según la casa de bolsa Citibanamex, se prevé que 30 mdd sean por la nueva planta en Houston.

B

anco Azteca quiere educar financieramente a los migrantes mexicanos, y para ello pretende llevar la Semana de Educación Financiera a Estados Unidos y Canadá. Este evento se realiza normalmente en septiembre y es la Condusef la encargada de la misma. Para promover la importancia del ahorro y del buen uso del crédito, el banco mexicano hace uso de herramientas como la realidad aumentada y pantallas interactivas, y ahora echará mano de la capacitación de sus maestros que dan talleres y seminarios al respecto.

E

stá por despertar un gigante en Bogotá, se trata del proyecto ATRIO. No se trata sólo de una megaconstrucción que le dará un nuevo rosto a la capital colombiana, sino que también tendrá un impacto positivo en la movilidad de la zona al dejar abierto al público alrededor de 10,000 m2, lo que beneficiará a las casi 70,000 personas que transitan día a día por esta parte de la ciudad. La primera de las dos torres, la norte, nos adelantan estará concluida en su totalidad a finales de 2019.

S

entencian que los aguacateros mexicanos están con el nervio a flor de piel. La razón: la guerra comercial entre México y Estados Unidos. Y es que si a un sector le ha ido bien en los últimos tiempos en el mercado estadounidense es a éste. No es un temor infundado, pues si bien los agricultores de Michoacán han sido los más beneficiados, los de otros estados como Jalisco no descartan una competencia para redirigir las exportaciones de aguacates a otros mercados y romper con ello la armonía entre los aguacateros nacionales. “Ese Trump pone a pelear hasta a las mejores familias”, nos dicen los productores.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.