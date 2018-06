Confidencias | El turismo está cambiando y la Sectur debería tomar nota

F

acilidades se le presentan a eNomina gracias a la consolidación de la Ley Fintech. El panorama de esta firma mexicana se abre al poder llevar a más clientes su oferta de seguridad, rapidez y control en los descuentos vía nómina. Gustavo Boletig, director de la firma, dice que la empresa ya cuenta con más de 250,000 usuarios en el país, tanto del sector público como privado. La firma apuesta a crecer a medida que avanza la inclusión financiera que, como la CNBV de Bernardo González Rosas, los mexicanos con al menos un producto financiero supera ya el 58%.

bservan que los regios andan muy verdes en bienes raíces, y no nos referimos a que sean principiantes en esta industria, sino sustentables. Un ejemplo de esto es que se encuentran desarrollando el proyecto OUM, con una inversión aproximada de 130 mdp, liderado por Ulises Treviño Treviño, CEO & Fundador de Biocontrucción y Energía Alternativa. Se trata de un proyecto de 13,455 m² de construcción y 3,700 m² de área rentable, con secciones bioclimáticas y generación de energía renovable en sitio. Especialistas nos cuentan que la idea en Nuevo León no sólo es ser Net Zero Energy Building, sino también dar el paso hacia las ciudades inteligentes.

ecuerdas cuánto dinero necesitas para ser considerado rico por los bancos. Es pregunta. Una nueva prospección de Bloomberg estima que tu patrimonio debe ser de al menos 25 millones de dólares. No obstante, eso sería el equivalente a un rico de clase Turista, si quieres ascender a Business necesitarás 100 millones. ¿Primera clase? Necesitas más de 200 millones y para el equivalente a un rico nivel jet privado necesitarías más de 1,000 millones de dólares (lo que te pondría automáticamente en nuestra lista anual de billionaires).

uenas noticias hay para Vicky Form, la firma de lencería que dirige José Zaga, pues con todo y la controversia que generó la pantaleta vibradora que recientemente presentó para el Mundial, ha tenido más pedidos de los que esperaba, incluso, se rumora que rebasarán la cantidad estimada para cuando termine la justa deportiva. La compañía fue criticada, especialmente por usuarios de Twitter, por los estereotipos generados en su comercial, en el que una pareja tiene problemas por la Copa del Mundo y su solución es esta panty que da placer a la mujer durante los partidos, lo cual fue calificado como publicidad “con ideas retrógradas” en la red social.

n una ardua expansión se encuentra la minorista estadounidense The Home Depot después que ha anunciado la apertura de su tienda número 123, en Juriquilla, Querétaro. Con esta apertura, la cadena que en México dirige Sergio Gutiérrez Osuna, desembolsó cerca de 203 millones de pesos para la entidad, generando 100 empleos directos y 300 indirectos que en conjunto darán un renovado impulso a la actividad económica de la región. La empresa ha trabajado ya 17 años en el país, administrando sus 31,000 millones de pesos que históricamente ha invertido en proyectos para la generación de empleos.

erá el turismo una industria más distinta que nunca. De acuerdo con el Índice de tolerancia al riesgo, elaborado por Accenture, cuatro tendencias marcan al viajero moderno: 1. Conciencia, el sentido de urgencia de viajar a algún lugar antes de que el cambio climático o la política lo transformen. 2. Turismofobia, la necesidad de ir a sitios poco concurridos. 3. Anti-mainstream, o salir de vacaciones en temporada baja. 4. La ansiedad del viajero, que no es otra cosa que los diversos factores a considerar dentro de un país, como la inseguridad. No le haría daño tomar nota al despacho encabezado por Enrique de la Madrid Cordero.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.