Confidencias: Zinc Nacional expande sus operaciones en Europa

A río revuelto, ganancia de… recicladores de zinc. Y es que quien se ha movido como pez en el agua de las fusiones y adquisiciones a nivel global en esta era de pandemia es el gigante mexicano Zinc Nacional. La firma perteneciente a Grupo Promax, que lidera Guillermo Septién, en la compra de una empresa alemana de reciclaje de materiales.Se trata en este caso de Harz-Metall GmbH, que Promax, donde conviven nombres de abolengo regio como Zambrano y Villarreal, adquirió hace unos días. La empresa alemana era propiedad del consorcio francés Recylex, que enfrentaba severos problemas financieros, a tal grado que en mayo se acogió a las leyes germanas de insolvencia.

Dicen que si algo funciona no lo cambies. Y ahora que el gobierno federal analiza actualizar la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR), que utilizan los cuerpos de seguridad del país en los tres niveles, tal como la Guardia Nacional, de Luis Rodríguez Bucio; la SEDENA, de Luis Cresencio Sandoval; la Marina, de José Rafael Ojeda Durán; así como diversas corporaciones estatales. Por ello hay que ver la recomendación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que dirige Mario Alberto Rodríguez Casas, quien, tras un elaborado diagnóstico recomendó que la RNR debe continuar su modernización al protocolo IP y que la actualización sea en la misma plataforma Tetrapol, que hoy es operada por la firma francesa Airbus, de Fred Gallart, no solo por el ahorro que representaría de casi 1,393 millones de pesos, pero también porque la interconectividad con otras tecnologías alternas instaladas en algunos estados del país estaría garantizada. Por cierto, les recomendamos seguir este jueves 27 el Foro Forbes Conecta: “La Ruta Decisiva”, en la que Airbus, por medio de Gallart participa en un panel sobre seguridad.

Las indagaciones que realiza el equipo de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República (FGR), para seguir la pista a presuntos desvíos de la extinta Policía Federal, podrían tocar a KolTov, un negocio perteneciente al Corporativo Kosmos, de Jorge y Elías Landsmanas. Se cuenta que la subsidiaria figuraría entre las empresas contratadas para brindar hospedaje y viáticos a efectivos de la ex PF, sin que el dinero llegara a los prestadores finales del servicio. Un ejemplo es que en noviembre de 2017 los Hoteles Vista Hermosa, en Michoacán, solicitaron que la compañía liquidara un deudo por ocho meses de atraso, o de lo contrario, 500 policías serían desalojados de sus instalaciones. La FGR ya investiga estas operaciones y hace el rastreo de los recursos.

En las filas de Morena en Jalisco no fue bien recibido el que Antonio “Toño” Pérez Garibay presumiera en redes sociales una fotografía junto a Gabriel García Hernández, el coordinador general de los Programas Integrales para el Desarrollo de la 4T. Esto porque hubo quienes lo interpretaron como una forma de hacer caravana con sombrero ajeno en un tema que podría ser delicado para el partido en el poder, al considerar que el personaje suspira por un lugar como candidato en los comicios de 2021 para la alcaldía de Guadalajara o Zapopan, donde únicamente ha logrado posicionarse como papá del famoso piloto de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez.

¿Multa que lleva a la quiebra? El proceso judicial por el que pasa el grupo minero San Pedro Resources, en Miguel Auza, Zacatecas, podría acabar con la fuente de empleo de cientos de familias dedicadas a esta actividad. Hablamos de la demanda 320/2014 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, en donde se impuso una multa de 23 millones de dólares a favor del demandante. El asunto viene desde 2006 cuando la empresa firmó un contrato con el dueño de esta concesión minera, en donde a éste se le pagarían 2,500 dólares mensualmente o una regalía del 3% de la venta de los minerales extraídos y comercializados, todo ello, sujeto a un acuerdo de exploración y explotación, situación que nunca sucedió debido a adversidades climatológicas. Aunque San Pedro Resources agotará hasta la última instancia legal, depende de la decisión que puedan tomar los tribunales federales de mayor jerarquía el mantener o no los empleos e inversiones millonarias en la entidad.

Ya hemos comentado en estas Confidencias el tema de Hemoser. La firma de servicios debía encargarse de las pruebas de laboratorio en diversas unidades médicas del IMSS desde el 1 de julio pasado. Sin embargo, los retrasos son tales que en algunos casos ni siquiera se han cerrado negociaciones con los fabricantes del ramo. La empresa de Ignacio Higareda enfrenta además las dudas sobre los equipos y reactivos que pretende entregar al ser de origen brasileño o chino. La duda es si ostentan certificado de libre venta o registro sanitario vigente. Se espera la acción del director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja, o la intervención de Zoé Robledo. Recordemos que luego del fallo de la licitación correspondiente, esta compañía se quedó con un contrato multianual por hasta 3,180 millones de pesos, que terminará en 2022.