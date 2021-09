Confirmado: estatua de Colón será reubicada en el Parque América, en Polanco

La estatua de Cristóbal Colón ya no regresará a Paseo de la Reforma, lugar donde estuvo desde junio de 1877. Después de 143 años la efigie del navegante genovés fue retirada y será reubicada en otro espacio: el Parque América, ubicado en la calle Horacio, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. En su lugar se colocará la figura de una mujer indígena, cuyo diseño será seleccionado por el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep).

Fue precisamente el Comaep quien aprobó, como lo hiciera el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que la estatua de Cristóbal Colón fuera depositada en el Parque América, después de haber evaluado 20 posibles espacios. Se eligió dicho sitio “por ser un espacio que dignifica el valor artístico de la obra, en la tercera sección de Polanco en la avenida Horacio”, ya que la obra fue catalogada como monumento histórico por decreto presidencial en 1956.

“Se revisó que no hubiera afectaciones al medio ambiente, como la remoción de árboles; en términos de obra, que el peso no dañara al espacio a la redonda y que no hubiera afectaciones a las trazas urbanas, además de que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los registros más bajos de vandalización, por lo que se consideró el lugar más idóneo para su conservación y preservación”, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en un comunicado de prensa.

En su libro México pintoresco, artístico y monumental (1882) el historiador Manuel Rivera Cambas detalla el origen de la estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma: el señor Antonio Escandón, “uno de los grandes capitalistas de esta ciudad”, residiendo en París, Francia, encargó en 1873 a “Mr. Charles Cordier, uno de los escultores más acreditados en aquella capital, la ejecución del monumento”.

La obra, añade, estuvo expuesta al público en el Palacio de la Industria, en París, y desembarcó en Veracruz en diciembre de 1875. “La piedra de que está formado es jaspe ruso, importada de Rusia a París, expresamente para el monumento, que, no obstante su importación, estuvo en las bodegas de la estación Buenavista casi dos años”. Se pensó ubicarla en la plazuela de Santo Domingo y en Buenavista, pero finalmente se colocó en Paseo de la Reforma.

La Seduvi refiere que “en 1989, empezaron una serie de cuestionamientos por rendirle tributo en dos países a la figura de Cristóbal Colón. En 1990, en la Ciudad de México se llevó a cabo una marcha con contingentes de diferentes pueblos originarios y ahí dio inicio la primera quema de ofrendas florales colocadas en el monumento. En 1991, se presentaron más protestas por el ‘Día de la Raza’, pero fue hasta 1993 que derivado de la vandalización se solicitó proteger la escultura con tapiales”.

Agrega: “en 2020, se creó el movimiento ‘Lo vamos a derribar’ formado por colectivos para destruirla, por lo que se retiró la escultura para comenzar los trabajos de conservación y posteriormente protegerla de más actos vandálicos. Este movimiento no es exclusivo de México, se trata de un grupo que en otros países como Chile y Bolivia destruyeron la escultura de Colón”.

Es así que el conjunto escultórico de la llamada Glorieta de Colón será reubicado en el Parque América. Su lugar será ocupado por la figura de una mujer indígena cuyo diseña está pendiente de determinar, sin embargo, la propuesta artística de Pedro Reyes (una cabeza olmeca llamada Tlali) será también sujeta a evaluación del Comaep, por lo que no está completamente descartada su ejecución.

