Confort ‘olímpico’: Atletas de Tokio 2020 dormirán en camas de cartón

Parace que las innovaciones de avanzada del extremo oriente han llegado a los juegos olímpicos y así será que en la próxima edición a disputarse en Tokio en próximamente, se anunció que los atletas dormirán en camas hechas de cartón.

Es así que USA Today informó que la villa olímpica ofrecerá a los más de 18,000 atletas que compiten en la gesta, camas hechas completamente de cartón.

Después del evento, el cartón se reciclará en productos de papel. Los colchones, por otro lado, se reutilizarán en artículos de plástico, ya que no están hechos de material recoclable en sí.

Las camas están construidas de acuerdo con el concepto de sostenibilidad de los Juegos de Tokio: “Seamos mejores, juntos: para el planeta y la gente”. Los organizadores se unieron con el Gobierno Metropolitano de Tokio y el Gobierno de Japón para garantizar cero desperdicio durante todo el evento.

Si bien es posible que se pregunte si armazón de cartón es lo suficientemente resistente como para dormir, el gerente general de Athletes Village, Takashi Kitajima, le asegura a The Associated Press que las camas son “más fuertes que las de madera”. Pero… serán lo suficientemente cómodas para atletas de alta competencia?

El informe detalla que las camas son capaces de soportar hasta 200 kilogramos (440 libras). Las camas miden casi seis pies y 11 pulgadas de largo, y están diseñadas para acomodar incluso a los atletas más altos.

Vale mencionar que la Villa Olímpica se completará de construir en el mes de junio.

Cardboard beds await Tokyo 2020 Olympic athletes. The environmentally conscious sleeping arrangements were put on display for the first time at a mock apartment in Tokyo https://t.co/JXPgrqRZ1W pic.twitter.com/it1A885EPV

— Reuters (@Reuters) January 9, 2020