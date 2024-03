Congreso de NL reactiva juicio político contra ‘El Bronco’

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, tendrá que comparecer ante el Congreso del estado que este miércoles reactivó el proceso de juicio político en su contra por el caso de la recolección de firmas con las que avaló su candidatura independiente a la Presidencia de México para las elecciones de 2018.

En cumplimiento a una resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Congreso estatal aprobó la comparecencia de Rodríguez Calderón y su exsecretario general de Gobierno, Manuel González Flores.

El acuerdo expuso a Rodríguez Calderón y a González Flores, éste en su carácter de gobernador interino, “como responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente a la presidencia”.

La presidenta de la Comisión Jurisdiccional, Lilia Olivares, explicó que se abrió el procedimiento para entablar el juicio político a Rodríguez Calderón y a González Flores.

“Nosotros ahora lo que aprobamos fue este dictamen para darles su audiencia, que ellos puedan venir”, indicó.

Detalló que la comparecencia de los exfuncionarios estatales se dará una vez que en el Periódico Oficial del Estado (POE) se publiquen tres edictos.

“Recordemos que Rodríguez ahora no es funcionario. No sabemos en dónde vive y para no incurrir en ninguna falta o equivocarnos en el procedimiento, el Gobierno del estado en su periódico oficial tiene que hacer tres publicaciones y una vez que esto se publica y él se da por enterado, son cinco días en los que tiene que venir”, precisó.

Olivares mencionó que están cuidando todo el proceso para evitar incurrir en errores u omisiones y lograr el proceso sancionador que está pendiente desde la Legislatura pasada.

“Decidimos esta vía porque ellos deben tener su derecho de audiencia como cualquier persona que se le busque sancionar para que vengan y expliquen; sin embargo, esto no quiere decir que no van a ser sancionados, es un procedimiento”, aclaró.

En julio de 2018, el entonces senador y actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, interpuso una denuncia en contra de Rodríguez Calderón por la recolección de firmas para avalar su candidatura independiente a la presidencia del país.

Rodríguez y González Flores, entonces gobernador interino, habrían ordenado recolectar firmas a 572 funcionarios estatales durante sus horas de trabajo.

Con información de EFE

