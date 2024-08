Conoce a Ava DuVernay, la productora de cine que reinterpreta el modelo de dinero de Hollywood

Hay muy poco sobre la nueva película de Ava DuVernay, “Origen”, que sigue el modelo tradicional de Hollywood.

Como muchas películas, está basada en un libro, pero no en una novela. En cambio, “Caste”, de Isabel Wilkerson, es un libro antropológico de 500 páginas sobre las relaciones raciales en Estados Unidos. Cuando Netflix, el estudio que originalmente aceptó financiar el proyecto, quiso una fecha de estreno posterior a la de DuVernay, la directora de 51 años se marchó y recaudó 38 millones de dólares para hacer la película ella misma. Obtuvo el respaldo de filántropos como Melinda French Gates y organizaciones como la Fundación Ford en lo que DuVernay dice que es la primera vez que se ha utilizado este modelo de financiación para apoyar una película narrativa (no es raro en los documentales).

Y luego fue y filmó la película en tres continentes en 37 días.

“Sabía lo que quería decir”, afirma DuVernay . “Para mí era muy importante decirlo en un plazo muy específico”.

¿Por qué era tan importante la fecha límite? Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. Y misión cumplida, hasta ahora: “Origen” debutó en el Festival de Cine de Venecia de 2023 y llegó a Hulu a principios de este verano. DuVernay dice que no está tratando de influir en el resultado de la contienda, sino de generar un diálogo entre personas que podrían haberse “cerrado” entre sí.

Pocos directores son tan hábiles para abrir el diálogo social como DuVernay. DuVernay, considerada una “recién llegada” a la industria cinematográfica (comenzó su carrera como publicista y no cogió una cámara hasta 2005, cuando tenía 32 años), debutó como directora en 2008 con el documental de larga duración “This Is The Life” y, en 2014, se convirtió en la primera mujer negra en ser nominada a un Globo de Oro como directora por su trabajo en “Selma”. Cuatro años después, con “A Wrinkle in Time” (2018), DuVernay se convirtió en la primera mujer negra en dirigir una película que recaudó 100 millones de dólares.

Ahora DuVernay, una de las caras destacadas en la lista Forbes 50 Over 50 de este año , está entrando en una nueva fase de su carrera. Está considerando formas de hacer una declaración sobre las injusticias a través de la lente de una película de género, digamos una romántica o de suspenso. También está pensando en cómo hacer más películas fuera del sistema tradicional de los estudios, esta vez de principio a fin, incluido el proceso de distribución , esquivando el ciclo interminable de retroalimentación y toma de decisiones colectiva.

“’Origin’ fue el proyecto más libre que he realizado desde los primeros días, cuando ganaba entre 50.000 y 100.000 dólares con mi propio dinero”, afirma DuVernay. “Esos socios financieros me dieron esa libertad”.

Un socio en particular le está confiando a DuVernay algo más que un presupuesto cinematográfico. Cuando Melinda French Gates anunció a fines de mayo que donaría mil millones de dólares para promover la igualdad de género a nivel mundial, DuVernay fue nombrada como una de las líderes individuales responsables de identificar a los destinatarios de estos fondos. En concreto, French Gates le ha dicho a DuVernay que tiene 20 millones de dólares en subvenciones para distribuir, como considere conveniente, entre causas y activistas que necesiten fondos adicionales para avanzar en su trabajo.

“La mayoría de las veces, las historias que se cuentan en nuestro país (y las personas que las cuentan) representan solo una pequeña parte de la población. Ava está alterando por completo ese modelo. Con su última película, ‘Origen’, desafió la forma en que se hacen las películas tradicionalmente y demostró que el público está hambriento de historias centradas en la justicia y la igualdad. Me sentí muy orgulloso de ayudar a respaldar ese proyecto”, dijo French Gates a Forbes en un correo electrónico. “Cuando pensé en los líderes mundiales a los que quería ofrecer 20 millones de dólares en fondos para subvenciones, Ava fue la respuesta obvia. Tiene la visión creativa que el mundo necesita en este momento y no puedo esperar a ver qué hace a continuación”.

DuVernay aún no ha identificado sus objetivos, pero sí sabe que no se limitará al mundo del cine a la hora de distribuir los fondos: “Es un mundo enorme y nos llevará algún tiempo observar, aprender, conocer y viajar”.

Mientras tanto, DuVernay no pierde de vista sus raíces. Nacida en Long Beach, California y criada en Compton, que carecía de un cine local, DuVernay es muy consciente de la “segregación cinematográfica” que puede afectar a las comunidades negras y latinas. Y así, en 2018, abrió el ARRAY Creative Campus, una instalación de 14.000 pies cuadrados cerca del histórico Filipinotown de Los Ángeles que sirve como centro de preproducción y posproducción para su compañía de producción (también llamada ARRAY) y que también es un lugar para proyectar películas para la comunidad.

Para DuVernay, la propiedad es importante. Señala que los estudios Harpo de Oprah Winfrey ocupaban una manzana entera de Chicago; Tyler Perry tiene un terreno de 133 hectáreas en las afueras de Atlanta . DuVernay toma prestada una frase de su mentor, el legendario cineasta etíope Haile Gerima, al describir Array y sus pares: “territorio liberado”.

“No tienes que pasar por un estudio y esperar que siempre te caiga bien la entidad corporativa que te permite alquilar un espacio en su campus”, dice DuVernay. “Tengo mi propio campus, y ese espacio es mío, y es gratis… Es adictivo ser libre”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

