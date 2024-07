Conoce al joven de 26 años que construye un mercado de predicciones de 1,000 mdd

¿Cuáles son las probabilidades de que la vicepresidenta Kamala Harris derrote al expresidente Trump en noviembre? En un sitio web basado en blockchain llamado Polymarket, las probabilidades de Harris, según las miles de apuestas, se estiman en un 39%, mientras que las de Trump son del 59%, y las de Michelle Obama y RFK Jr. del 1%. ¿Será JD Vance reemplazado como candidato a vicepresidente de Trump? Una apuesta de $100 dará como resultado $1000 si Vance se retira.

Bienvenidos al futuro de los mercados de apuestas, donde se puede apostar sobre casi cualquier cosa, desde el precio máximo del bitcoin en 2024 hasta la velocidad a la que Trump y Biden suben las escaleras, pasando por el sexo del nuevo bebé de Hailey y Justin Bieber. En Polymarket, se están apostando actualmente unos 446 millones de dólares sobre el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre. No importa que en Estados Unidos las apuestas sobre el resultado de las elecciones estén prohibidas, según la Comisión de Comercio de Futuros y Materias Primas, que las considera contrarias al interés público. Polymarket, cuya sede se encuentra en la ciudad de Nueva York, es un fenómeno del mercado de predicciones, en gran medida gracias a la actual obsesión mundial por la política estadounidense.

Lanzada en 2020, Polymarket ya ha superado los 650 millones de dólares en volumen de operaciones este año, con casi 300 millones de dólares solo en julio, según datos de Dune Analytics. Se espera que la plataforma procese 1.000 millones de dólares en predicciones apostadas antes de que acabe el año. Los directores de campaña y los analistas políticos recurren ahora a este oráculo poco convencional en busca de pistas en los precios fluctuantes del mercado. Incluso el expresidente Donald Trump ha promocionado sus probabilidades de Polymarket en su aplicación de redes sociales, TruthSocial.

Aunque la tecnología blockchain no es necesaria para este tipo de aplicaciones, Polymarket utiliza una red llamada Polygon, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana y se encuentra sobre Ethereum, donde las transacciones cuestan fracciones de las tarifas normales de la cadena. Sin embargo, en lugar de dólares estadounidenses, los clientes que desean realizar transacciones en Polymarket utilizan la moneda estable basada en dólares USDC. Pero incluso eso está cambiando. El miércoles pasado, Polymarket anunció que está permitiendo a los usuarios pagar sus apuestas mediante transferencias bancarias y tarjetas de crédito a través de una asociación con MoonPay, con sede en Miami.

La creciente popularidad de este mercado de predicciones ha convencido a inversores de primer nivel, entre ellos el Founders Fund de Peter Thiel y el cofundador de Ethereum Vitalik Buterin, a respaldar la startup con una financiación total de 74 millones de dólares. En la actualidad, los mercados vinculados a las elecciones estadounidenses, de los que hay más de 100, impulsan la mayor parte del volumen de operaciones en Polymarket. Supuestamente, estos mercados están fuera del alcance de los residentes de Estados Unidos, aunque el 25% del tráfico del sitio web proviene de Estados Unidos, según la plataforma de análisis web Similarweb . El fundador de Polymarket, Shayne Coplan, de 26 años, no dice mucho sobre los esfuerzos de su equipo para evitar que los usuarios con sede en Estados Unidos apuesten en las elecciones. Prefiere enfatizar las fortalezas de su nueva plataforma.

“Polymarket convierte lo que de otro modo sería una pelea a gritos en Internet en un mercado en el que gana quien tiene razón. Queremos que nuestro pronóstico se vuelva omnipresente y generalizado”, dice Coplan desde la elegante oficina de Polymarket en el Soho de la ciudad de Nueva York.

Predecir la capitulación del presidente Biden

Si hiciera un seguimiento de las apuestas en tiempo real en Polymarket sobre si el presidente Biden abandonaría la carrera, podría ver cómo las probabilidades subían y bajaban antes y después de sus apariciones públicas y anuncios.

Criado en Manhattan por su madre, profesora de cine de la Universidad de Nueva York, Coplan dice que era un nerd de Internet. A los 14 años, estaba experimentando con la construcción de una plataforma de minería de criptomonedas y en 2014 participó en la preventa de Ethereum (cuando el precio del ether era de aproximadamente 30 centavos). Coplan estudió informática en la Universidad de Nueva York, pero abandonó los estudios durante su segundo semestre en 2017. “Vivía una vida aislada, leyendo obsesivamente y probando cosas nuevas”, dice sobre sus siguientes tres años.

En 2020, cuando el mundo se sumió en la incertidumbre durante el confinamiento por la pandemia, Coplan empezó a explorar los predecesores de Polymarket, como el mercado de predicciones basado en Ethereum Augur, que se lanzó en 2017 pero que nunca cobró impulso. Finalmente, empezó a desarrollar su propia plataforma de predicciones. “Quería saber la probabilidad de que la ciudad de Nueva York volviera a abrir, si la vacuna estaría lista para entonces, si los restaurantes volverían a abrir”, recuerda Coplan. “Era muy difícil encontrar una señal en el ruido y eso es exactamente en lo que los mercados de información o de predicciones son mejores”. El primer mercado de eventos de Polymarket fue una pequeña apuesta sobre cuándo reabriría la ciudad de Nueva York.

La financiación inicial de Coplan de 4 millones de dólares llegó unos meses después, en octubre de 2020, y estuvo liderada por otro prodigio de las criptomonedas, Olaf Carlson-Wee, fundador del fondo de cobertura de criptomonedas Polychain Capital. “Llevamos algún tiempo fascinados con los mercados de información, pero muchas soluciones en el espacio se han visto plagadas de problemas de UX [experiencia del usuario] y liquidez”, dijo Carlson-Wee en ese momento. “Shayne y su equipo comprenden esto profundamente y han incorporado estos aprendizajes en su enfoque de producto innovador y centrado en el usuario”. Carlson-Wee se negó a hacer comentarios para este artículo.

Los mercados de predicción funcionan con una premisa bastante simple de todo o nada: si su predicción es correcta, usted gana. Si no, pierde fondos. En estos mercados, el precio de una “acción” refleja las probabilidades de que ocurra un evento, que van desde $0.00 a $1.00. Actualmente, en Polymarket, una acción de Donald Trump que gane las elecciones presidenciales cuesta 59 centavos, lo que significa que el mercado le asigna una probabilidad de ganar del 59%. Y si gana en noviembre, esa apuesta le devuelve $1.00.

“Los mercados de predicción son una fuerza poderosa para contrarrestar la desinformación”, escribió Marc Bhargava, director ejecutivo de General Catalyst, que invirtió personalmente en la ronda de capital semilla de Polymarket, en una declaración a Forbes . “Se alimentan de personas que apuestan por lo que dicen para respaldar los sentimientos más precisos”.

Polymarket, que se basa en un libro de contabilidad distribuido, afirma ofrecer una mayor eficiencia y transparencia que sus contrapartes centralizadas, como Kalshi y PredictIt, que tienen su sede en la ciudad de Nueva York y Wellington (Nueva Zelanda), respectivamente. La aplicación se basa en un oráculo descentralizado llamado UMA (Universal Market Access), un sistema basado en blockchain que resuelve disputas mediante votaciones basadas en tokens. Una vez que se resuelve un evento, los contratos inteligentes distribuyen automáticamente los pagos a los accionistas ganadores.

La aplicación basada en blockchain no es perfecta. En junio, los apostadores de Polymarket apostaron más de un millón de dólares a ver si el hijo de 18 años de Donald Trump, Barron Trump, estaba involucrado en el lanzamiento de la memecoin DJT (las iniciales del expresidente), que tiene una capitalización de mercado declarada de aproximadamente 80 millones de dólares. Inicialmente, las probabilidades favorecían su participación en un 60%, pero rápidamente cayeron porque no se materializaron pruebas suficientes. Los votantes de UMA finalmente resolvieron el mercado a favor de los que apostaron a que Barron no estaba involucrado. A pesar de este resultado, Polymarket intercedió, planteó preguntas sobre la votación y finalmente anuló la decisión de UMA diciendo que Barron Trump estaba involucrado “de alguna manera”. El sitio web terminó reembolsando a los titulares del lado “sí” del contrato que habían perdido dinero.

“Algunas personas descartan los mercados de predicción debido a eventos como este”, dijo el inversor de Polymarket, Nick Tomaino, fundador y socio general de la firma de inversión centrada en criptomonedas 1Confirmation, en el podcast Unchained. “Creo que esto es una tontería porque estas cosas todavía se están resolviendo”.

El aumento del volumen de Polymarket relacionado con las elecciones no se debe únicamente a un buen momento. Según Art Malkov, el primer director de marketing de Polymarket y cofundador de la plataforma de marketing de influencia Lever.io, la empresa ha invertido cantidades significativas en marketing de influencia, incluidas promociones con el canal de Reddit WallStreetBets, lo que ha ayudado a Polymarket a ganar terreno entre los inversores minoristas.

Coplan dirige un equipo de unas 30 personas en todo el mundo que seleccionan las sugerencias de los usuarios y exploran Internet en busca de temas de actualidad que puedan convertirse en mercados de apuestas. En la actualidad, hay más de 300 mercados en Polymarket, que se dividen en siete categorías: política, juegos olímpicos, criptomonedas, cultura pop, deportes, negocios y ciencia. Todos los empleados deben leer “El uso del conocimiento en la sociedad” del economista austríaco Friedrich Hayek, así como las obras del profesor de economía de la Universidad George Mason Robin Hanson, más conocido por crear el concepto de futarquía, una forma de gobierno en la que las decisiones se toman en función de los mercados de apuestas.

Polymarket no cobra comisiones y Coplan sigue sin dar detalles sobre cómo generará ingresos la plataforma, pero insinúa que se cobrarán comisiones. “Estamos centrados en hacer crecer el mercado en este momento y en ofrecer la mejor experiencia de usuario”, afirma. “Nos centraremos en la monetización más adelante”.

A pesar de la falta de ingresos y algunas preguntas persistentes sobre la fuente del volumen de operaciones de Polymarket, el joven Coplan es el niño mimado de Silicon Valley. Es “dinámico, brillante”, dijo entusiasmado el multimillonario capitalista de riesgo Tim Draper en un comentario escrito a Forbes . “Usar la palabra ‘tenaz’ para describir a los emprendedores parece exagerado, pero para Shayne, es 100% cierto”, agrega Tom Schmidt, socio general de la empresa de capital de riesgo centrada en las criptomonedas Dragonfly. “Se necesitan verdaderas agallas, pasión y visión para pasar tantos años como Shayne construyendo Polymarket… pero estas cualidades son las que se necesitan para construir una empresa única en una generación”. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, ha invertido y promovido personalmente Polymarket en apariciones públicas y en X.

“Shayne es un joven que tiene prisa, pero prisa por hacer las cosas bien”, dice Chris Giancarlo, ex presidente de la CFTC y presidente del consejo asesor de Polymarket, que a principios de este mes incorporó al gurú de las predicciones electorales Nate Silver. “Hay un aspecto generacional en la historia de éxito de Polymarket”, añade. “Creo que una generación mayor de estadounidenses que no creció con el tipo de mercados de eventos que se ven en Europa tal vez no entienda bien la propuesta de valor, pero los jóvenes no se abstendrán de participar en estos mercados porque los mayores se lo digan”.

Los mercados de predicción se remontan al siglo XVI, cuando los europeos a veces apostaban por el sucesor papal. A finales del siglo XIX, los mercados de predicción prosperaron como “tiendas de apuestas”, donde se realizaban apuestas sobre los precios de las acciones. Con el tiempo, estos mercados evolucionaron hasta convertirse en plataformas más sofisticadas, especialmente con el auge de Internet. La Facultad de Negocios Tippie de la Universidad de Iowa comenzó a experimentar con los llamados mercados bursátiles políticos a través de sus Mercados Electrónicos de Iowa a finales de la década de 1990. La plataforma permite a los usuarios realizar pequeñas apuestas sobre resultados políticos, indicadores económicos y eventos culturales en nombre de la investigación.

El gobierno de los Estados Unidos siempre ha sido cauteloso con los juegos de azar y, como resultado, los mercados de predicción han enfrentado desafíos legales. Debido a que se asemejan a los contratos de futuros, estos mercados están bajo la supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

En enero de 2022, la CFTC ordenó a Polymarket pagar una multa civil de 1,4 millones de dólares por operar en Estados Unidos sin estar registrada. Como parte del acuerdo, la empresa prometió poner fin a sus servicios en Estados Unidos y seguir operando en el extranjero.

Los usuarios de Estados Unidos no tienen permitido técnicamente realizar apuestas en el sitio web, pero el 25% de los visitantes del sitio web de Polymarket se encuentran en Estados Unidos. Los siguientes cuatro países más representados: Canadá 6,3%, Países Bajos 6%, Vietnam 5,9% y México 5%, según datos de Similarweb. Antes del acuerdo de la CFTC, la participación del tráfico estadounidense oscilaba entre el 34% y el 54%. Coplan no quiso hacer comentarios sobre los esfuerzos de geobloqueo de Polymarket, aunque un ex empleado que habló con Forbes bajo condición de anonimato dice que la empresa “hace todo lo posible para defenderse de los usuarios que no se supone que operen en la plataforma”. Aún así, las soluciones alternativas, incluido el uso de redes privadas virtuales, que enmascaran la ubicación de un usuario, pueden explicar parte de la actividad estadounidense en Polymarket.

El competidor PredictIt ha estado operando en los EE. UU. desde 2014 como parte de una colaboración con la Universidad Victoria de Wellington en Nueva Zelanda bajo una carta de no acción de la CFTC, lo que le permite funcionar como una “herramienta de recopilación de datos para investigadores académicos”. PredictIt también permite apuestas electorales en EE. UU.: actualmente coloca las probabilidades de Trump en el 52% y las de Kamala Harris en el 49%. Cobra una tarifa del 10% sobre las ganancias y limita la inversión en cualquier contrato individual a un máximo de $ 850 en cualquier momento, por lo que los volúmenes son mucho más bajos que los de Polymarket: se apuestan $ 31 millones en el resultado de las elecciones en comparación con $ 446 millones en apuestas en Polymarket. En agosto de 2022, la CFTC retiró su carta de no acción y ordenó a PredictIt que cesara sus operaciones; el mercado sigue operando mientras impugna la decisión en los tribunales. Su empresa de compensación, Aristotle, también está buscando un registro para un lugar completamente regulado. “Hemos operado legalmente en los Estados Unidos durante 10 años, bajo la protección de la ley, y esperamos operar otros 10 años o más”, dice John Aristotle Phillips, fundador y director ejecutivo de PredictIt.

Otro competidor, Kalshi, regulado por la CFTC, no puede ofrecer apuestas electorales, pero sí apuestas sobre eventos relacionados con el gobierno, como las decisiones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. La plataforma cobra pequeñas tarifas por las órdenes en función de las ganancias potenciales máximas del contrato y la probabilidad implícita de generar esas ganancias. “Kalshi se centra en seguir construyendo un mercado de predicciones legal y regulado en los EE. UU.”, dijo el director ejecutivo Tarek Mansour en un comentario a Forbes .

Es posible que se introduzcan más restricciones. En mayo, la CFTC propuso prohibir los contratos relacionados con concursos políticos, ceremonias de premios o eventos deportivos, por considerarlos “contrarios al interés público”. En respuesta a la solicitud de comentarios de Forbes , la agencia se refirió a su acuerdo con Polymarket y afirmó que el período de comentarios sobre la propuesta de norma finaliza el 8 de agosto.

Sin embargo, el 28 de junio, la Corte Suprema falló en contra de una regulación de una agencia federal sobre barcos pesqueros en el caso de Loper Bright Enterprises v. Raimondo, anulando efectivamente la llamada “deferencia Chevron”, que permitía a las agencias federales hacer cumplir regulaciones basadas en sus propias interpretaciones de leyes que a veces eran ambiguas. Como resultado, agencias como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ahora enfrentarán desafíos a su autoridad. Esto podría ofrecer un gran impulso a los mercados de predicción bajo presión de la CFTC como Polymarket.

“Creo que la tendencia, a largo plazo, será hacia la aceptación de los mercados de eventos”, dice Giancarlo.

Una gran pregunta que se cierne sobre el futuro de Polymarket es cómo podrá mantener su volumen de operaciones y su impulso después de noviembre de 2024. Coplan y sus impulsores no parecen preocupados. “Es cierto que los volúmenes suelen estar impulsados ​​por eventos como las elecciones, pero siempre hay eventos importantes en marcha y, posiblemente, más en un mundo cada vez más volátil. El otro motor del crecimiento sostenido es una cohorte creciente de personas ansiosas por hacer predicciones y ver lo que otros realmente creen; este es un desafío con las redes sociales tradicionales y más aún con genAI dada la falta de consecuencias por crear cantidades masivas de contenido inexacto”, escribe Bhargava de General Catalyst.

Dadas las bajas barreras de entrada en el sector de las criptomonedas, la competencia será otro gran desafío para Polymarket. Las memecoins como DJT ya sirven como indicadores del mercado de predicciones. El sector también ha atraído a corredores de bolsa como Interactive Brokers del multimillonario Thomas Peterffy, que recientemente anunció el lanzamiento de ForecastEx, un mercado de predicciones que ofrece contratos basados ​​en publicaciones de datos económicos importantes como la tasa objetivo de los fondos federales de EE. UU. y el índice de precios al consumidor de EE. UU. En abril, la firma comercial Susquehanna International, propiedad del multimillonario Jeff Yass, creó un equipo dedicado a crear mercados en el competidor de Polymarket, Kalshi.

A Schmidt, de Dragonfly, le gustan las posibilidades de Coplan en la carrera por construir un mercado de predicciones duradero a pesar de la competencia de las finanzas tradicionales. “En última instancia, la capacidad de Polymarket de permitir que un ecosistema de creadores cree nuevos mercados es su arma secreta, una que los competidores de TradFi no pueden replicar fácilmente”, dice. “Piense en YouTube, no en la televisión”.

