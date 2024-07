Conoce al multimillonario pionero de las criptomonedas, el biohacking y promotor de la psicodelia que quiere reinventar los JJOO

En una suite en el cuarto piso del Four Seasons en Austin, Texas, el multimillonario alemán Christian Angermayer habla de su más reciente inversión: los Enhanced Games, unas Olimpiadas del siglo XXI con esteroides, literalmente.

Hace un año, cuando el amigo de Angermayer, Aron D’Souza, un empresario y abogado que trabajó con Peter Thiel para desmantelar Gawker Media, mencionó que quería perturbar los Juegos Olímpicos lanzando un importante evento deportivo que permitiera a los atletas doparse con drogas para mejorar el rendimiento (bajo supervisión de un médico), Angermayer pensó que la idea era brillante.

“Miro el mundo a través de la lente de ‘¿cuál es el modelo de negocio o cómo podemos ganar dinero?’”, dice mientras un estilista le aplica un poco de maquillaje ligero en el rostro y perfecciona su cabello negro azabache antes de una aparición en The Joe Rogan Experience. “Dije: ‘Oye, esa es una idea multimillonaria’”.

Angermayer, de 46 años, que tiene una fortuna de 1.100 millones de dólares e invierte a través de su oficina familiar, Apeiron Investment Group, con sede en Malta, ha invertido unos 2,5 millones de dólares en los Enhanced Games. Thiel y Balaji Srinivasan, el capitalista de riesgo de Silicon Valley y empresario de criptomonedas, también invirtieron en el proyecto. La organización, que ofrecerá un premio de un millón de dólares a quien rompa el récord mundial de 100 metros lisos y el récord mundial de 50 metros estilo libre en natación, espera lanzar su primera competición en 2025 con cinco deportes. Aunque los Juegos Olímpicos llevan 3.000 años de ventaja, Angermayer, con la bravuconería de un medallista de oro, cree que un evento deportivo internacional que permite esteroides y otras drogas con el objetivo de superar los límites del potencial humano superará fácilmente a los antiguos juegos.

“Los humanos estamos programados para querer ver al hombre o a la mujer más rápidos”, afirma. “No queremos ver al hombre natural más rápido”.

Afirma que los Enhanced Games se retransmitirán en directo, posiblemente desde un estadio o un estudio de grabación, y no tiene ninguna duda de que serán un éxito. La empresa con sede en Londres está en negociaciones para recaudar 300 millones de dólares.

“Será una de las franquicias deportivas más grandes del mundo”, continúa con un optimismo desenfrenado mientras come huevos revueltos y salmón ahumado en su suite. “Si lo logramos, valdrá entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Podría soñar con algo más grande, pero eso es realista”.

Por supuesto, muchos de los proyectos de Angermayer no parecen realistas, ni siquiera posibles, a primera vista. Su cartera de inversiones sui generis, que en su mayor parte está en manos de Apeiron (2.500 millones de dólares en activos bajo gestión), abarca desde la minería de criptomonedas hasta las drogas psicodélicas, pasando por los fósiles de dinosaurios y los implantes cerebrales, pero no hay que decir que es un capricho.

“Si soy un caprichoso, entonces yo creé la tendencia”, dice Angermayer, que tiene un tatuaje de la estructura química de la psilocibina, el compuesto psicoactivo de los hongos mágicos, en su antebrazo derecho. “Me doy cuenta de las cosas con mucha anticipación”.

Mike Novogratz, multimillonario del sector de capital privado y cripto , que escribió el primer cheque (junto con Angermayer y Thiel) a Compass Pathways, una empresa de biotecnología británica que realiza ensayos clínicos con psilocibina, dice que el verdadero superpoder de Angermayer es la creación de redes.

“Su capacidad para conectar a la gente con el capital y las oportunidades es extraordinaria”, afirma Novogratz, que ha invertido junto a Angermayer en otras empresas, entre ellas la controvertida empresa de criptomonedas Block.One y ATAI Life Sciences, una startup de drogas psicodélicas fundada por Angermayer, que espera obtener la aprobación de la FDA para tratar enfermedades mentales. “Es un excelente relacionista público”.

Novogratz, de 59 años, conoció a Angermayer en 2010, cuando éste asesoraba pro bono a fondos con sede en Estados Unidos con inversiones en el extranjero sobre cómo afrontar la crisis financiera europea. Un miembro del Parlamento alemán lo acompañaba.

Al igual que ocurre con las modas, Angermayer se enfurece con la palabra networker. Demasiadas personas hacen networking con el único fin de obtener lo que quieren de los demás, afirma. Para un hombre que no necesita volver a trabajar, ha dedicado tiempo y esfuerzo a crear lo que él llama una “vida diversa” llena de amigos que dirigen o dirigieron países (la ex canciller alemana Angela Merkel), protagonizan películas de Hollywood (Uma Thurman) o ganan más dinero que él (Novogratz y Thiel). “Yo diría que si quisieras llamarlo networking, míralo del mismo modo que con el dinero”, dice. “Se trata del poder de la capitalización”.

Y, por mucho que se le haya visto detrás de muchas inversiones de la última década, también aparece en escándalos de alto perfil. Fue Angermayer quien, en 2019, negoció una inversión de 1.100 millones de dólares de SoftBank en la ahora insolvente empresa de pagos alemana Wirecard, que se derrumbó después de que los auditores informaran de que a la empresa le faltaban 2.100 millones de dólares en efectivo. Por ello, Angermayer recibió unos 12 millones de dólares. “Literalmente, acabo de hacer la presentación”, dice Angermayer. “Acordamos una comisión del 1%, que, por cierto, ni siquiera es alta”.

Durante la fiesta de cumpleaños número 40 de Angermayer en 2018 en el castillo de un amigo en Austria, supuestamente le presentó a Thiel a Daniil Bisslinger, un ruso que trabaja para el Ministerio de Asuntos Exteriores del Kremlin. Thiel, según Business Insider , que publicó la historia, informó de la reunión al FBI, diciendo que Bisslinger lo invitó a hablar en una conferencia en San Petersburgo y le ofreció una reunión con Vladimir Putin. Al parecer, Bisslinger se puso en contacto con Thiel de nuevo con la misma oferta de reunirse con Putin en 2022. (Thiel no respondió a una solicitud de comentarios).

El escándalo que siguió es “absurdo”, dice Angermayer, y explica que toda la historia fue inventada. “Tuve una fiesta de cumpleaños. Tenía dos amigos. Se conocieron allí”, dice. “Lo que sea que hagan mis amigos, no es lo mío”.

Angermayer, que nació en Triebendorf, un pueblo de 200 habitantes en Alemania, no muy lejos de la República Checa, ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Su padre trabajaba en la construcción; su madre, antes de quedarse en casa para criarlo, era secretaria. Desde muy joven estuvo obsesionado con los negocios. Habiendo aprendido a escribir en la escuela primaria, su primer proyecto fue crear una factura, que aparentemente su madre todavía conserva. Cuando tenía 6 años, sus padres lo llevaron a ver la película Los osos amorosos. Al joven Christian le encantó la película, pero le fascinó aún más que sus padres pagaran la entrada. Cuando regresaron a casa del cine, tomó el control remoto, escribió una lista de precios y comenzó a cobrarles a su madre y a su padre por ver la televisión.

“Mis padres estaban muy preocupados”, dice. “Ahora están orgullosos, pero [en ese momento, pensaron] ‘¿Qué hicimos mal?’ ”

La vida de Angermayer sería un buen material para un cuento de hadas alemán sobre empresarios, según sus propias palabras. En 1998, fue admitido en la Universidad de Bayreuth y en el primer mes conoció a dos profesores, Stefan Limmer y Roland Kreutzer, que estaban trabajando en una novedosa tecnología de focalización genética llamada interferencia de ARN. Los académicos luego fundaron una empresa con Angermayer llamada Ribopharma AG. Si bien el joven inteligente y luchador de 21 años tenía solo una pequeña participación, Ribopharma estaba respaldada por el gobierno alemán, lo que le permitió a Angermayer abandonar la escuela. En 2003, Ribopharma se fusionó con una empresa con sede en Massachusetts, Alnylam, que luego salió a bolsa. A los 25 años, Angermayer era multimillonario.

Cuando todavía tenía 20 años, hizo una conexión que más tarde daría buenos resultados. Se hizo amigo de Golo Quandt, miembro de una de las familias más ricas de Alemania. Después de Ribopharma, Angermayer había cofundado una empresa de servicios financieros llamada Angermayer, Brumm & Lange Group con dos amigos de la universidad. A ABL tuvo dificultades para conseguir dinero hasta que, a partir de 2004, Quandt invirtió unos 40 millones de dólares en una serie de empresas.

Buena compañía: Angermayer, un networker de talla mundial, aprovecha sus amistades con empresarios, líderes políticos y celebridades, entre ellos (de izquierda a derecha) la actriz Uma Thurman, la artista Queen Latifah y la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo, en sus esfuerzos comerciales y filantrópicos. CINDY ORD, JULIEN HEKIMIAN/ IMÁGENES GETTY

Por si esto fuera poco, en 2007, un amigo de Angermayer que trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania le preguntó si sería anfitrión de una cena para Paul Kagame, el presidente de Ruanda. Angermayer y Kagame se entendieron y, unas semanas después, Angermayer fue invitado a visitar Kigali, la capital de Ruanda.

Durante su viaje a Ruanda —a la que Angermayer llama el “Singapur de África” debido a su ambiente favorable a los negocios— le dijo a Kagame que quería invertir en el país. Kagame le dijo que un pequeño banco, el Banque Rwandaise de Développement, estaba a la venta. “Literalmente volví a casa y compré un banco por 10 millones de dólares”, recuerda.

A continuación, creó la Corporación Africana de Desarrollo, un grupo bancario con sede en Frankfurt, y contrató a un director ejecutivo que llevó a cabo una fusión de bancos regionales en casi una docena de países del continente. En 2014, Angermayer y sus socios vendieron ADC al ex director ejecutivo de Barclays, Bob Diamond, caído en desgracia, y a su firma financiera africana, Atlas, en un acuerdo que incluía otra entidad bancaria por más de 265 millones de dólares. Angermeyer dice que tenía una participación del 15% en ADC en ese momento.

Kagame, que nombró a Angermayer para su Consejo Asesor Presidencial, siente un gran respeto por el inversor. En un correo electrónico a Forbes , elogió la “visión optimista del futuro” de Angermayer y su capacidad para crear “megatendencias”.

Cuando Angermayer, que entonces tenía 36 años, se deshizo de su inversión en ADC y se independizó con una nueva firma de inversiones, Apeiron, se concentró en cómo quería vivir su vida. “Solo quiero hacer cosas que realmente me fascinen”, afirma.

“La felicidad y la longevidad son para mí los productos más naturales. No encontrarás a nadie que diga: ‘No quiero ser feliz’ y ‘No quiero estar sano’”.

Angermayer , conocido como abstemio (afirma haber bebido solo unas gotas de alcohol), fue persuadido por un amigo para que tomara hongos mágicos durante unas vacaciones en el Caribe en 2014.

“Fue la experiencia más importante de mi vida”, dice.

Después del viaje, visitó a Novogratz en Nueva York y le dijo que los hongos tienen el potencial de convertirse en un fármaco farmacéutico de gran éxito. Tres días después, por pura coincidencia, un hombre llamado George Goldsmith entró en la oficina de Novogratz y le propuso un negocio para desarrollar la psilocibina en un medicamento contra la depresión. Novogratz, Thiel y Angermayer invirtieron un millón de dólares cada uno en la empresa Compass, con sede en Londres.

Unos años más tarde, en 2018, Angermayer fundó su propia empresa de psicodélicos, ATAI Life Sciences, que hizo pública en el Nasdaq en 2021. Posee una participación del 20%, que actualmente vale 44 millones de dólares. ATAI está realizando ensayos clínicos con una serie de psicodélicos, desde DMT hasta ibogaína y MDMA. En total, Angermayer ha invertido 40 millones de dólares en la empresa. “Si tenemos éxito y medicalizamos los psicodélicos, ATAI será una empresa de dos o tres dígitos de mil millones de dólares”, afirma.

En algún momento, también se interesó en el bitcoin. Todavía posee unos 1.000 bitcoins, que valen unos 58 millones de dólares al precio actual de 58.000 dólares. Es un verdadero creyente que piensa que un solo bitcoin acabará valdndo un millón de dólares. “La gente complica demasiado el bitcoin”, afirma. “Es oro digital”.

Angermayer también cree que la ciencia acabará impidiendo que los seres humanos envejezcan y predice que algún día vivir hasta los 100 años será algo común. Para ello, cofundó dos empresas de longevidad: Rejuveron, con sede en Zúrich, y Cambrian Bio, en Nueva York. Ambas están desarrollando medicamentos aprobados por la FDA para ayudar a las personas a retrasar el envejecimiento. Su tesis de inversión, tan futurista como optimista, es difícil de refutar: vender salud a largo plazo y vanidad. “La felicidad y la longevidad son para mí los productos más naturales”, afirma Angermayer. “No encontrarás a nadie que diga ‘no quiero ser feliz’ y ‘no quiero estar sano’”.

Como siempre, él mismo es su mejor mensaje de marketing. Parece mucho más joven de sus 46 años. Dice que toma una “pila” de drogas para mejorar el rendimiento, aunque no revela su fórmula; quiere que la gente vaya al médico y obtenga asesoramiento profesional, como él hace. También se somete a terapia asistida por psicodélicos una o dos veces al año en un país donde es legal. “Es como un antibiótico de amplio espectro para el cerebro”, dice. Otros biohacks incluyen tomar modafinilo, el estimulante no anfetamínico utilizado para tratar a los narcolépticos, para combatir el jet lag. Tampoco tiene reparos en decir que usa Ozempic para perder peso a pesar de que está bastante delgado. “Es una disciplina externalizada”, le dijo a Rogan en junio.

Para un hombre tan centrado en el futuro, Angermayer tiene una pasión que está profundamente enterrada en el pasado: coleccionar huesos de dinosaurios. Contrata a “vaqueros literales” para su empresa en Montana para buscar y desenterrar fósiles. Su colección incluye un Diplodocus, uno de los Triceratops más grandes que se han encontrado y un T. rex joven, que dice que vale 40 millones de dólares. (Lo bautizó como “Chomper” en homenaje a La tierra antes del tiempo de Don Bluth). “Es un poco como la extracción de petróleo”, dice. “Me enganché y es una inversión increíble”.

En general, la cartera de Angermayer ha sido un poco heterogénea últimamente. Dice que ciertas inversiones, como Blackrock Neurotech, una empresa de interfaz cerebro-computadora con sede en Utah, y la empresa canadiense de descubrimiento de fármacos impulsada por inteligencia artificial AbCellera, han dado como resultado una rentabilidad de 5x. Block.One, la empresa de criptomonedas, generó 70 millones de dólares para sus inversores, dice, mientras que su fondo de cobertura, Jiva Peak, que se centra en acciones de biotecnología de pequeña y mediana capitalización, registró una rentabilidad del 59% entre su lanzamiento en noviembre de 2023 y esta primavera.

Pero algunas de sus posiciones que cotizan en bolsa han sufrido un duro golpe. ATAI, que salió a bolsa en junio de 2021 a casi 20 dólares por acción, cotiza actualmente a menos de 1,30 dólares, apenas un poco por encima del mínimo de 1 dólar que necesita para seguir cotizando en el Nasdaq. Angermayer culpa a la subida de los tipos de interés de la caída de popularidad de las acciones de biotecnología. No es del todo descabellado, pero aunque el índice de biotecnología Nasdaq ha bajado un 13% desde que ATAI salió a bolsa, las acciones de ATAI han bajado un 92%. “Podría nombrar 50 empresas de biotecnología a las que les está yendo muy, muy bien y que cotizan un 90% a la baja”, afirma Angermayer. “No he hecho nada malo”.

La historia es similar, aunque un poco menos sombría, con Northern Data, una empresa minera de bitcoins con sede en Alemania. Northern Data ha perdido más de la mitad de su valor, desde unos 60 euros en 2020, cuando Angermayer tomó una posición, a casi 17 euros en la actualidad. En junio, el exdirector de operaciones y director financiero de la filial estadounidense de la empresa presentó una demanda por despido injustificado alegando que Northern Data estaba tergiversando su situación financiera y evadiendo impuestos. Northern Data dijo que “refuta las acusaciones en los términos más enérgicos” y sugirió que la demanda está “motivada financieramente”. Toda la industria ha tenido problemas desde sus picos pandémicos, pero incluso en comparación con un grupo de grandes empresas mineras de criptomonedas como Marathon Digital Holdings, Riot Platforms, CleanSpark, Hut 8 e Iris Energy, la inversión de Angermayer no tiene buena pinta. Durante ese período, Northern Data ha bajado un 79%, la peor de todas. “Creo que Northern Data tiene una desventaja enorme al cotizar en Alemania, y espero que la gerencia cambie eso pronto y haga una cotización en EE. UU.”, dice Angermayer en un correo electrónico, compartiendo una captura de pantalla de su Bloomberg Terminal que muestra que la compañía ha superado a Marathon, si se usa un marco de tiempo más corto a partir de noviembre de 2022.

Levon Biss para Forbes

ACTIVOS JURÁSICOS

Cuando Christian Angermayer no está financiando empresas futuristas, está excavando en el pasado. En los últimos años, el empresario nacido en Alemania ha estado pagando a paleontólogos para que excaven fósiles de dinosaurios en Montana y otros yacimientos de Estados Unidos. “Es un poco como la perforación petrolera: se necesitan un año y medio para extraerlo y un año y medio para limpiarlo”, explica. “Es una pasión; me encantan los dinosaurios. Me enganché y es una inversión increíble”. Los fósiles de dinosaurios se han convertido en una nueva clase de activo para los ultrarricos en la última década: en 2022, un Deinonychus, que inspiró a los velociraptors de Jurassic Park, se vendió por 12,4 millones de dólares, y Maximus, un cráneo de T. rex, se vendió por 6 millones de dólares el mismo año, y Angermayer quiere una parte del mercado. Su colección incluye un T. rex juvenil, un Diplodocus y uno de los Triceratops más grandes jamás encontrados. “Es sin duda el bien más escaso”, afirma. “También tiene un gran valor emocional”.

En el caso de ATAI, Novogratz insiste en que, aunque las acciones se han desplomado, Angermayer merece crédito por su pensamiento creativo y por recaudar dinero para explorar si los psicodélicos pueden ayudar a abordar la crisis mundial de salud mental. Según Novogratz, Angermayer “recaudó más capital para el espacio psicodélico en los primeros nueve meses que estuvimos juntos que todo el espacio recaudado en los 25 años anteriores”. Novogratz sigue siendo optimista sobre las perspectivas de la empresa, a pesar de que el valor de su participación cayó de 170 millones de dólares poco después de la oferta pública inicial a menos de 15 millones de dólares en la actualidad. “Noble o desafortunadamente, dependiendo de cómo quieras verlo”, dice, “no vendí ninguna de mis acciones”.

Dejando a un lado los contratiempos, siempre hay más inversiones que hacer en función del espíritu de la época. Entre los temas en los que Angermayer está pensando está cómo el movimiento por los derechos de las personas transgénero está creando más autonomía corporal para las personas y cómo los humanos han reemplazado la religión por otras formas de culto, desde los deportes hasta las celebridades. Considera a los Swifties, por ejemplo, como un nuevo y poderoso culto. La línea de pensamiento de Angermayer lo lleva entonces a una idea hipotética de inversión: ¿Qué pasaría si pudiera comprar un índice de las 20 celebridades más importantes del mundo? Su tesis se basa en la idea de que la confianza en las instituciones se está desmoronando y la gente está recurriendo en cambio a los ricos y famosos.

“Si te preguntas en quién confías más, en el gobierno de Estados Unidos o en Taylor Swift, creo que el 90% diría que en Taylor Swift”, afirma. Y aunque ese índice de celebridades tal vez no exista todavía, Angermayer deja caer que está a punto de empezar un nuevo negocio con su amiga Uma Thurman.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

