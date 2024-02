Conoce el imperio musical de 100 millones de dólares de Yo Gotti

Yo Gotti, de 42 años, fundador y director ejecutivo de Collective Music Group (CMG), con sede en Memphis, intenta relajarse en su mansión de estilo toscano de 10,000 pies cuadrados justo al norte de Malibú. “Ciertas cosas validan el trabajo duro”, dice Gotti, contemplando su piscina infinita con sus prístinas vistas de los atardeceres de Los Ángeles. “Este es uno de ellos.”

Gotti ha estado haciendo el trabajo durante décadas, ya que surgió de la escena del rap de Memphis a fines de la década de 1990 y se abrió paso con su álbum de 2016, The Art of the Hustle, que alcanzó el puesto número 4 en la lista de álbumes Billboard 200 y contó con el sencillo ” Down in the DM”, que se ha escuchado en anuncios del sitio de apuestas deportivas FanDuel.

En el camino, en 2012, Gotti formó su propio sello musical, Cocaine Muzik Group, que presenta en gran medida a artistas de hip-hop con sede en Tennessee, incluidos Blac Youngsta y Moneybagg Yo. Unos años más tarde, Gotti conoció a Curtis “50 Cent” Jackson, quien le aconsejó que eliminara la palabra “cocaína” del nombre de CMG y cambiara el nombre de la etiqueta por algo que sonara más corporativo. “Si conoces los 50”, dice Gotti, “te ofrecerá información si le gustas”.

Ha sido un largo ascenso en el negocio de la música y Gotti lo celebra con los símbolos del éxito. Tiene una impresionante colección de relojes que, según afirma, vale alrededor de 10 millones de dólares e incluye relojes de Patek Philippe, Rolex y Vacheron Constantin. También posee una flota de autos de lujo, incluida una camioneta Hummer blindada, un Rolls-Royce Cullinan verde lima 2023 y un Tesla Model S, un regalo de su novia, Angela Simmons, hija de la leyenda del rap Joseph “Rev. Run” Simmons de Run-DMC.

Además de dirigir CMG, Gotti tiene una participación minoritaria en el equipo de la MLS D.C. United y es propietario del restaurante Prive en Memphis. En total, Forbes estima que Gotti vale alrededor de 100 millones de dólares, pero todavía le queda mucho trabajo. “Si nunca más escribo otro rap, estoy financieramente sano”, dice. “Toda mi carrera me preparé para eso”.

No es que no quiera más. Inspirado por uno de sus mentores, el magnate multimillonario del hip-hop Shawn “Jay-Z” Carter, Gotti comenzó a tomar clases de negocios en la Anderson School of Management de UCLA en diciembre con un enfoque en valoración corporativa. “Tal vez quiera comprar una empresa o adquirir otra”, dice Gotti, que nunca terminó la universidad. “Así que me aseguro de ser muy estricto y de entender el lenguaje y la palabrería, además de escuchar” a los expertos financieros.

“Su visión para los negocios es evidente en cada movimiento que hace”, dice Jay-Z a Forbes, “rompiendo el molde de la definición de ejecutivo de la vieja guardia”.

Las valoraciones son una prioridad para Gotti debido a los precios astronómicos que los grupos de inversores están pagando por los catálogos de música estos días. Bob Dylan, por ejemplo, vendió su catálogo por 400 millones de dólares en 2020, según PitchBook; Al año siguiente, Bruce Springsteen vendió el suyo por 550 millones de dólares. Los artistas más jóvenes también están sacando provecho. El año pasado, Katy Perry y Justin Bieber vendieron cada uno los derechos de su música por más de 200 millones de dólares.

¿Una oferta similar atraería a Gotti? “No es tan sencillo”, dice. “Estoy más allá del pensamiento transaccional. Estoy pensando en la verdadera riqueza generacional. ¿Cómo vamos a tener este dinero para siempre, como [la familia Walton de] Walmart?”

Nacido como Mario Mims, Yo Gotti se crió en Frayser, Tennessee (también conocido como North Memphis), siendo el medio de tres hijos. Su madre y tres de sus tías vendían drogas para pagar las cuentas, y su padre entró y salió de prisión mientras él crecía. El estilo de vida callejero ilegal y de dinero rápido era atractivo. Geraldine Mims recuerda haberle dado al joven Mario las mejores cosas de la vida: ir de compras a Neiman Marcus y viajes a Las Vegas para ver campeonatos de boxeo. “Ponían en mi mente el valor de tener cosas bonitas porque las tenían”, dice Gotti sobre su madre y sus tías. Pero también fue testigo de las desventajas de vivir fuera de la ley.

Rake It Up: “Estoy más allá del pensamiento transaccional”, dice Yo Gotti, “estoy pensando en una verdadera riqueza generacional”. JAMEL TOPPIN PARA FORBES

“Vi cómo se lo quitaban todo: todo el dinero”, dice.

Su madre pasó de tener un fajo de efectivo fresco todas las noches y conducir un Mercedes nuevo a ganar 5,25 dólares la hora trabajando en una tienda de comestibles y conduciendo un Chevrolet Cavalier. Aun así, “me negué a volver a la calle”, recuerda. Hoy es la chef del restaurante Gotti, pero la vida callejera recientemente alcanzó a la familia: en enero, el hermano mayor de Gotti, Anthony Mims, fue asesinado a tiros en Memphis.

Generación Próxima: “Espero que lo que estoy haciendo hoy es mostrarles que hay una mejor manera”. JAMEL TOPPIN PARA FORBES

Y aunque Memphis siempre está en su mente, por ahora está a un mundo de distancia. Sentado en la parte trasera de un restaurante de Malibú que visita con frecuencia, Gotti tiene su teléfono boca abajo y sus redes sociales en pausa. Sumergiéndose en las impresionantes vistas y los sonidos eufónicos del Océano Pacífico, finalmente se relaja. Contempla dónde ha estado y hacia dónde irá a continuación, pensando particularmente en cómo enseñar a los jóvenes artistas de CMG, incluidos GloRilla y EST Gee, lo que ha aprendido a lo largo de 20 años en el negocio de la música. “Si recoges información, la transmites”, dice.

Cuando se le preguntó qué compartiría con los jóvenes de Memphis para ayudarlos a evitar las tragedias del tráfico de drogas y la violencia armada, Gotti es claro: “Espero que lo que estoy haciendo hoy les muestre que hay una mejor manera”.

¿Y qué mejor camino buscará para sí mismo? ¿Cómo ganará sus próximos 100 millones de dólares?

“Está en proceso”, dice Gotti. “Estoy plantando las semillas. Mucha gente no tiene paciencia: lo quiere todo mañana. Por eso no pueden ejecutar un plan real”. Armado con su educación y buena tutoría, cuando llegue esa salida, Yo Gotti estará listo. “Lo que sí sé”, dice, “es que estamos saliendo victorioso”.

