Conoce Forbes Tech Future, una plataforma para entender el mundo actual y futuro

Hoy más que nunca en su historia los seres humanos se enfrentan a una ola de cambios, disrupciones y transformaciones en su estilo de vida, trabajo, economía, en la manera en la que se desplazan o incluso en cómo cuidan su salud personal y el principal responsable de ese cambio se llama tecnología.

Aunque no muchos lo entendieron en su momento, Bill Gates explica que el gran valor y “avance de la tecnología se basa en hacerla encajar para que ni siquiera te des cuenta, por lo que es parte de la vida cotidiana”.

Y aunque a veces poco perceptible, casi invisible, debido a lo mucho que internet y las tecnologías han permeado en nuestras vidas, Gates tenía toda la razón. Tan solo en el minuto que te toma leer parte de las líneas de este artículo en todo el planeta se ha gastado más de un millón de dólares en plataformas de comercio electrónico. En ese mismo minuto Amazon ha enviado más de 6,659 paquetes a nivel global, TikTok ha sido instalado más de 2,704 veces y cerca de 70,000 personas han aplicado a empleos en LinkedIn.

En esos mismos 60 segundos, los usuarios de YouTube han cargado más de 500 horas de video en la plataforma, se han posteado más de 347,222 contenidos en Instagram y en todo el planeta se han enviado más de 41,000 millones de mensajes de WhatsApp.

Lo veamos o no, la tecnología y la innovación en el siglo XXI avanza de forma exponencial sin precedentes. En las últimas décadas las sociedades modernas han pasado de aprender a utilizar y conocer los primeros teléfonos inteligentes, entender el significado de palabras como ”app” o crear nuevas formas de socializar a través de plataformas como Facebook y Twitter.

En los siguientes años, las máquinas perfeccionarán conceptos tan humanos como escribir poesía, crear música, pintar o incluso bailar; las redes de 5G darán vida a servicios que hasta hace un par de años era exclusivos de la ciencia ficción: autos que se conducen solos, cirujanos que operan con robots a cientos de kilómetros de distancia o asistentes digitales capaces anteceder nuestras necesidades y no solo responder a ellas.

El mundo y la economía están en continua evolución y Forbes México quiere estar ahí para contar, analizar y explicar esos cambios y transformaciones muchas veces difíciles de percibir y contextualizar. Es ahí donde nace Forbes Tech Future, un espacio que va más allá de la cobertura diaria del sector de las tecnologías de información y la innovación.

Se trata de una plataforma de contenido 360° que a través a través de vídeos, podcasts y experiencias disruptivas, combinados con el periodismo digital que siempre ha distinguido a Forbes México busca contarle y explicarle al lector esa “visión del futuro” en el que ya comenzamos a vivir, el impacto que disrupciones tecnológicas como la inteligencia artificial, 5G, la realidad mixta y la robótica avanzada traerán a la vida humana dentro y porque no también fuera de la Tierra.

Comenzamos esta aventura con 4 secciones: Disrupción, Futuro, TechBiz e Industria 4.0 no solo para contar el quehacer y transformación de las grandes empresas de tecnología, los riesgos de vivir en mundo cada vez más digitalizado, pero también la transformación digital de las organizaciones, la evolución del comercio electrónico, las nuevas tendencias y patrones de consumo, y el nacimiento de sectores, empleos o formas de hacer dinero que aún no existen pero que moverán millones de dólares en los siguientes años.

Y siempre con el objetivo de adaptarnos y aprender de esos cambios futuros. Forbes Tech Future vivirá siempre bajo la premisa de cambio constante del futurista Alvin Toffler: “Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer ni escribir; serán aquellos que no pueden aprender, desaprender y volver a aprender.”