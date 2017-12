Conoce Hincha Film Fest, el festival mexicano de cine deportivo

Este texto fue publicado originalmente el 11 de agosto de 2017

Todos tenemos en nuestra memoria Space Jam, Remember the Titans, The Blind Side, etc., películas de temática deportiva que nos han marcado, pero esas son sólo algunas del enorme océano que existe sobre ese ámbito.

Hincha Film Fest es un certamen que se da a la labor de traer al público mexicano las cintas más premiadas sobre deportes en festivales alrededor del mundo. El periodista Antonio Rosique es el creador de este festival, que está llevando a cabo su segunda edición desde el pasado 4 de agosto hasta el próximo 20 del mismo mes en el Cine Tonalá, de la Ciudad de México.

“Muchas de ellas, casi el 90% de las que están presentes en esta edición no llegarán a los cines comerciales y el 80% no llegará a plataformas como Netflix” apuntó Rosique.

La idea le surge de ser admirador de festivales en Europa de temática deportiva con mucha trayectoria, como Offside en Barcelona o el de Bilbao y de hacerse la pregunta: ¿Por qué no hacerlo en México?

Además, el propio Rosique reconoce que él es fan de festivales de cine tradicional y eso sumado a su experiencia y gusto por los deportes le hizo convertir una idea en un proyecto sólido.

Generalmente se tiende a pensar que todo el deporte es futbol, por eso en este festival existe el compromiso de traer películas para darle espacio a distintos deportes. Por ejemplo, su creador es fan del montañismo o el senderismo porque lo que procura que esto sea representado en las pantallas del Cine Tonalá.

“Me gusta darle su espacio a todos”, apuntó Rosique, de ahí que veamos proyecciones sobre deporte que están siendo tendencia en la actualidad como las carreras de ultraresistencia. Este año también decidió tocar temas controvertidos como la homosexualidad.

El próximo jueves 17 de agosto las dos proyecciones serán sobre la homosexualidad con una película británica que se llama The Pass y el cortometraje I love Hooligans, para así ser un altavoz sobre lo complicado que es en el mundo del deporte este tema.

El propio organizador del certamen admite que aún se encuentra en fase de experimentación y todavía tiene que poner de su bolsillo. Este año el formato es 3 fines de semana seguidos donde se proyectarán 10 largometrajes y 9 cortos. La edición pasada fueron 4 días seguidos donde se pudieron disfrutar 6 largometrajes y 8 cortos.

“Quiero saber si puedo llenar el teatro 10 veces o tan solo me da para llenarlo seis” apuntó Antonio Rosique. La razón por la que se decidió que el certamen se realizase en 3 fines de semana seguidos es para que haya gente que repita.

Este festival es una cosa de nicho muy concreta. De ahí la razón por la que se eligió el Cine Tonalá para ser la sede. Los objetivos que tiene son los siguientes:

Traer el mejor cine deportivo a México

Captar a los aficionados al cine, más que a los fans del deporte, demostrándoles que son películas de calidad con temática deportiva.

El precio de cada función es de 60 pesos en los que se les incluye de cortesía una cerveza Jabalí y una degustación de mezcal La Fugitiva. Además, hay un mixólogo dentro preparando cócteles que se pueden adquirir canjeándolo por el boleto.

Uno de los encantos de este evento es la cercanía entre los asistentes. Cuando la proyección termina, tanto asistentes como directores de las películas en el cartel comparten opiniones mientras disfrutan de sus bebidas.

Las proyecciones elegidas siguen un proceso de selección que inicia con una convocatoria internacional para presentar sus proyectos, este año se presentaron 65, otras no llegan a través de la convocatoria y es el propio periodista quien se da a la labor de buscar cuales son las triunfadoras y contactarlas para traerlas. Muchas no contestan y otras no pueden ser emitidas por temas legales, con la que selección del material es un proceso tedioso y largo. Todas las películas son vistas antes por Antonio Rosique.

Este año empezamos el pasado 4 de agosto con No Limits la película sobre Alex Zanardi, “la cual fue un éxito rotundo”. También el asistente podrá disfrutar de documentales como el de la Juventus FC o uno de las 24 horas de Le Mans. Producciones de Red Bull como Chasing Niagara tienen un hueco también, e incluso comedias como Celtic Soul o la ya mencionada The Pass que trata la homofobia. Ice Calling, película mexicana también se encuentra dentro de esta edición.

Además, cortos de gran calidad como Leales a una identidad sobre el Athletic de Bilbao o Alma de África que narra las vivencias de un equipo de inmigrantes ilegales en Sevilla que tienen un equipo de futbol o también I love hooligans que habla de la homofobia.

“Prometo a las personas que vengan al Hincha Film Fest llenarles los ojos de hazañas”, cerró Antonio Rosique.

Puedes consultar la cartelera del festival aquí.

