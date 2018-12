Conoce la ‘criatura’ por la cual Prada fue acusada de racismo

La susceptibilidad del público consumidor, esta vez de la comunidad de color global -y no tanto-, alcanzó a la marca de moda de lujo Prada, que ha sido criticada por la venta de sus nuevas criaturas “Pradamalia”, cuyo uno de sus personajes fue descripto en la red de redes como racista.

El hashtag ‘#boycottPrada’ comenzó en Twitter después de que Chinyere Ezie, una activista y abogada de derechos civiles, compartió una publicación en Facebook que muestra la fachada de Prada en NYC Soho decorada con el carácter Pradamalia de cara negra.

La miniatura en cuestión, al igual que la colección completa, que las féminas utilizan para colgar de sus bolsas, tiene unos labios rojos brillantes y un tono de piel negro. Ezie expresó su sorpresa al ver al personaje en exhibición, lo que le recordó una exhibición en cara negra que había visto en el Museo Nacional Smithsoniano de Historia y Cultura Afroamericana.

“Entré en la tienda con un compañero de trabajo, sólo para que me asaltaran con más ejemplos de sus imágenes ‘similares a Sambo'”, escribió en el post. “Cuando le pregunté al empleado de Prada porque tenían una imagen así en su tienda, me dijeron que anteriormente habían sido incluidos en la lista negra de Prada, pero que él ya no trabajaba allí. La historia no puede seguir repitiéndose. La América negra merece algo mejor”.

PUBLICIDAD

UPDATE!!! Prada has removed items from the Soho widow. And campaign has been removed from website. Thanks to everyone… Posted by Chandra M. Hayslett on Thursday, December 13, 2018

Posteriormente, Prada se dispuso a modificar su marquesina.

Los usuarios de Internet también se han apoderado de su cuenta de Twitter diciendo: “Entonces, ayúdame a entender esto @Prada, ¿REALMENTE pensaste que estaba bien? ¿Quieres decirme que NADIE dijo, espera, esto parece ‘Caricatura de Coon’ de la era de Jim Crow? ¡Esto es asqueroso y TODOS los productos deben retirarse INMEDIATAMENTE! #BoycottPrada #BlackTwitter “.

So, help me understand this @Prada, did you REALLY think this was okay? You mean to tell me NO ONE said, wait, this looks like Coon Caricature from the Jim Crow era?? This is disgusting and ALL the merchandise should be pulled IMMEDIATELY! #BoycottPrada #BlackTwitter pic.twitter.com/sm7lhwT5x6 — Sophisticated Diva (@TSPDST) December 14, 2018

El Grupo Prada ha publicado una declaración en su página de Twitter, anunciando su decisión de eliminar al personaje. “El Grupo Prada aborrece las imágenes racistas. Los ‘Pradamalia’ son encantos de fantasía compuestos por elementos característicos de la obra de Prada. “Son criaturas imaginarias no destinadas a ninguna referencia al mundo real y ciertamente no a la cara negra”, dice la declaración.

“El Grupo Prada nunca tuvo la intención de ofender a nadie y aborrecemos todas las formas de racismo e imágenes racistas. En este interés, dejaremos a los personajes en cuestión desde la visualización y la circulación”, continúa.

[2/] #Prada Group never had the intention of offending anyone and we abhor all forms of racism and racist imagery. In this interest we will withdraw the characters in question from display and circulation. — PRADA (@Prada) December 14, 2018

[1/2] #Prada Group abhors racist imagery. The Pradamalia are fantasy charms composed of elements of the Prada oeuvre. They are imaginary creatures not intended to have any reference to the real world and certainly not blackface. — PRADA (@Prada) December 14, 2018

El carácter de cara negra, que se muestra en la tienda Soho de la marca, se ha eliminado. Sus llaveros, pendientes y características del collar han sido quitados del sitio web de Prada.

No obstante, como puede verse en este video de YouTube, los Pradamalia no tenían intención de ofender a nadie, aunque como dijimos al inicio, la susceptibilidad del público consumidor no tiene límites.