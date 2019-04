Conoce los detalles de la aventura definitiva de James Bond

Con un pequeño evento en inmediaciones de la ‘Golden´s Eye villa’ en Jamaica, donde el autor Ian Fleming dio vida a la historia del super espía más conocido, el elenco y el equipo creativo de ‘Bond 25’ se dió a conocer con la participación de Daniel Craig en la piel del super espía y Rami Malek, como villano antagonista confirmado.

Si bien la 25ª saga aún no tiene nombre, se estrenará el próximo 8 de abril de 2020 y será la quinta y última presentación de Daniel Craig como 007.

¿Qué papel jugará Malek?

El resumen oficial de la trama menciona a «un villano misterioso armado con nueva tecnología peligrosa».

Los detalles del personaje de Malek no han sido revelados y no se presentó en el lanzamiento oficial, pero envió un mensaje de video confirmando que interpretará a un villano.

«Estoy atrapado aquí en la producción de Nueva York, pero tengo muchas ganas de unirme a todo el elenco y al equipo», dijo el actor egipcio-estadounidense, que actualmente está filmando el programa de televisión Mr Robot.

«Me aseguraré de que el Sr. Bond no tenga un viaje fácil en esta, su 25ª salida. Nos vemos pronto».

Después de ver eso, Craig bromeó diciendo que estaba «asustado» por lo que le esperaba al ‘supa-cool’ agente secreto.

Sobre la trama se sabe que una vez más se volverá a llamar a Bond para salvar al mundo de un adversario sombrío, todo un día de trabajo para el gran 007.

El resumen oficial de la trama dice: «Bond dejó el servicio activo y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica. Su paz dura poco cuando su viejo amigo Félix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda.

«La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, lo que lleva a Bond a la pista de un villano misterioso armado con una nueva tecnología peligrosa».

En el lanzamiento, la productora Barbara Broccoli dijo que las actitudes de Bond hacia las mujeres se moverían con el tiempo.

Craig le dijo a BBC News: «Bond siempre se ha adaptado a los tiempos. Pero estamos tratando con un personaje que tiene fallas, que tiene problemas, y creo que eso es algo que vale la pena explorar y enfrentar.

«Por supuesto, no seríamos cineastas o personas creativas si no tuviéramos un ojo en lo que está sucediendo en el mundo exterior».

El reparto

También se confirmó vía Twitter que Ralph Fiennes y Ben Whishaw regresarán como M y Q respectivamente, con Naomie Harris regresando como Moneypenny y Rory Kinnear nuevamente como el jefe de personal del MI6, Bill Tanner.

Lea Seydoux está retomando a su personaje de Madeleine Swann del Spectre de 2015, mientras que Jeffrey Wright regresa como el ex agente de la CIA Felix Leiter.

Lashana Lynch y Billy Magnussen son nuevas incorporaciones al reparto.

Sobre el libro, se conoció que la escritora y actriz Phoebe Waller-Bridge, quien también estuvo detrás de la primera serie de Fleabag & Killing Eve, es la segunda escritora en la historia de Bond, después de Johanna Harwood, quien trabajó en Dr No y From Russia With Love.

Barbara Broccoli dijo: «Daniel [Craig] sugirió a Phoebe, a quien todos amamos, así que aprovechamos la oportunidad y ella está haciendo un gran trabajo».

Los otros co-escritores de Bond 25 son los experimentados escribas de Bond Neal Purvis y Robert Wade, junto con Scott Z Burns, cuyos créditos incluyen The Bourne Ultimatum de 2007.

La película está dirigida por Cary Joji Fukunaga, cuyos créditos incluyen la primera serie de True Detective de HBO y Maniac de Netflix.

Fukunaga dijo: «Daniel es mi Bond favorito y quiero asegurarme de que esta serie de películas, que han sido fantásticas, tengan un gran próximo capítulo y sigan subiendo la apuesta para que quien sea el próximo tenga un trabajo más difícil».

Fukunaga se incorporó el año pasado después de que Danny Boyle abandonó el proyecto por «diferencias creativas» no especificadas.

Con información de la BBC.