Conoce más de Prisca Awiti, la medallista y nueva inspiración del deporte mexicano

La judoca Prisca Awiti hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al convertirse en la primera deportista mexicana en ganar una medalla, que fue de plata, en esta disciplina.

Hija de padre keniano y madre mexicana, Prisca siempre ha llevado en su corazón una mezcla de culturas que ha enriquecido su vida y su carrera.

Desde pequeña Prisca visitaba con frecuencia León, Guanajuato que es la ciudad natal de su madre, lo que creó un lazo profundo con México.

Con 28 años de edad la nacida en Reino Unido decidió representar a México debido a sus raíces y el amor a su familia, además, afirmó en entrevista con Forbes México que el cambio cultural de Inglaterra a tierras aztecas no fue complicado.

“Era tradición que mi mamá nos trajera a México casi recién nacidos para conocer a la familia, veníamos de vacaciones cada dos años y nos quedábamos tres meses, tengo una familia muy grande en México, me encanta venir y cambiar ese ambiente de estar en mi casa y venir a nuestro país”, dijo.

La atleta dijo que su familia fue una de las razones por las que empezó a practicar judo, y también, para tomar la decisión de representar a México y no a Reino Unido desde 2017.

“A principios de 2017, yo escribí al equipo mexicano de judo y pregunté sobre el proceso para competir por México, me respondieron unas semanas después preguntando si tenía pasaporte mexicano, fueron aproximadamente tres meses cuando me mandaron una carta donde me decían que podía representar al país, de hecho, mi primer competencia para México fue en octubre del 2017″, recordó.

Aunque vive en Europa, Prisca no ve lejana la infraestructura entre México y los países del Viejo Continente.

“No es tan diferente, en la mayoría de los países el deporte de alto rendimiento es similar, los horarios y en donde vivimos es muy parecido”, señaló.

Awiti ya había competido en Tokio 2020

París 2024 no es la primera experiencia olímpica para Prisca, la mexicana también tuvo participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, justa en la que alcanzó los dieciseisavos de final, lo que significó un reto para su carrera.

“Siento que maduré mucho como deportista, siento que estaba un poco inmadura y pensaba que solo con talento lo iba a lograr, se necesita disciplina, deje lo malo atrás, comencé a entrenar y con eso fui madurando como atleta”, relató.

Awiti reconoció que el ciclo de Tokio le abrió los ojos para saber qué necesitaba para llegar al podio.

Sus referentes

Vanessa Zamboti, quien también es un referente del judo en México, ha ayudado al crecimiento de este deporte y también ha sido un apoyo para Awiti.

“Siempre me ha apoyado (Vanessa) desde que llegué a México, no solo a mí, sino también a todo el equipo, ella está feliz con los logros de todos”, aseguró.

Prisca contó que tiene dos judocas favoritas “las francesas Lucie Decox y Clarice Agbegnenou”, esta última con la que compartió el podio.

Su hermano, Philip Awiti también fue una inspiración para comenzar a practicar el judo, así como las tenistas Serena y Venus Williams.

“Las hermanas Williams siempre me han gustado. Su forma de ser, su historia y cómo se convirtieron en dos de las mejores del mundo, ellas son dos de las deportistas que siempre me inspiraron”.

La experiencia de París

La Villa Olímpica es uno de los principales atractivos para los deportistas al participar en la justa veraniega, Prisca contó un poco de cómo es el ambiente dentro.

“Es una experiencia muy cool, vivir y convivir con atletas famosos es increíble. Me tocó ver a Simon Biles, Tom Daley o Carlos Alcaraz, ver a atletas de ese nivel es algo que siempre voy a guardar en mis recuerdos”, aseguró.

Prisca tiene todo por delante, actualmente según la Federación Internacional de Judo ocupa el lugar número 12 en la categoría de -63 kg, aunque por el momento quiere disfrutar su logro en París y ya después se enfocará en el nuevo ciclo.

“Ahora solo quiero descansar y disfrutar tiempo con mi familia y amigos, cuando termine, me tocará pensar en el siguiente ciclo, fue un ciclo pesado”.

Después de lograr la medalla, sin duda Prisca es una inspiración para muchos jóvenes, lo que representa un gran reto para ella, además de poner en el panorama al judo.

“Es algo increíble, es algo que necesitaba el judo mexicano. En México tenemos mucho talento, me sorprende que no haya más resultados positivos; me dio mucho orgullo y felicidad poner el ojo del país al judo, siento que no merece menos por el esfuerzo que se hace”, resaltó.

Para Prisca, el apoyo privado fue importante porque le ayudó a enfocarse en sus metas y con gran esfuerzo, lograrlas.

“El apoyo económico es importante, creo que cuando alguien de la iniciativa privada te apoya, te ayuda en tu mentalidad porque están creyendo en ti”, mencionó.

