¿Conoces a alguien narcisista?

Por Liz Basañez*

Hoy te voy a platicar sobre algo mucho más frecuente de lo que quisiéramos, el narcisismo o “soberbia elevada”. Estoy segura de que conoces a alguien que padece Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP) o rasgos muy marcados de éste, porque el índice de prevalencia a nivel mundial es del 6%. Si hacemos el cálculo de los poco más de 128 millones de mexicanos, estamos hablando que más de 7.5 millones de mexicanos tienen narcisismo y que carecen de empatía hacia los demás (inclusive con sus propios hijos, parejas o seres queridos).

Conoces a alguien que:

No tolera las críticas y arguye que lo critican por celos, envidia o falta de conocimientos.



Desvaloriza a los demás muy rápidamente o les pone etiquetas deplorables: “ es un mediocre… es un inepto, realmente no valora las cosas buenas de la vida ”. Algo así como ‘ir bajando cabezas’ para que sea la suya la que destaque de las demás. O bien, se da la media vuelta y deja a la otra persona sin continuar platicando. El peor castigo a otra persona es el ignorarlo, algo que les atemoriza mucho, pero en su casi nula empatía lo hacen hacia los demás.



Te dice cosas como: “ pues no te entiendo, como yo no puedo ver las cosas como tú, no entiendo por qué reaccionas o te sientes así ” y no hace el intento por ponerse en tus zapatos.



Tiene pavor al ridículo, su autoestima es muy frágil, pero se presume como el mejor.



Te genera sentimientos mixtos: admiras sus logros, pero te fastidia su soberbia



Está centrado en sus asuntos y si no recibe la atención que espera o disientes de él presta poca atención o devalúa.



Si no le agradecen o reconocen lo vive como un rechazo.



Le cuesta trabajo aceptar que los demás también tienen logros y si lo hace es porque argumentan que “es alguien tan bueno como yo” o “solamente una persona tan inteligente como él podría entender a alguien como yo”, con estas o expresiones sinónimas.



Ahora bien, un narcisista no necesariamente se pasa horas viéndose frente al espejo y admirándose a sí mismo. Pero sí tienden, por lo general, a contradecir. ¿Por qué? Porque ellos tienen la razón, ellos “sí saben”. En el fondo, tienen una inconsistencia en su madurez e inteligencia emocional, no son personas inteligentes emocionalmente hablando, aunque puedan tener grandes logros en otras áreas. Pueden hacer comentarios que lastimen a otros sin percatarse siquiera que están siendo hostiles con los demás.

Ahora bien, no es raro que puedan ser encantadores, amables, pero a la vez tener reacciones déspotas y que degraden a los demás, como te lo he comentado anteriormente. O bien, no le dan tiempo y atención a las cosas importantes de los demás o paradójicamente se muestren de acuerdo a otros para que ellos sean reconocidos o alabados.

“Mi sentido del humor nadie lo tiene” ⎮ Viviana

Mira, te voy a decir cómo vive el mundo, a los demás y a sí mismo una persona narcisista:

¿Cómo se ven a sí mismos?

Con un status especial



Por encima de los demás



Que tienen derecho a favores y tratos especiales



¿Cómo ve a los demás?

Como inferiores



Que están para cumplirle o servirle



Por eso buscan la admiración de los demás



Idealizan y desvalorizan a los demás muy fácilmente



Se dan permiso de insultarlos sin ninguna preocupación



¿Bajo qué reglas se rigen?

“Tengo derecho a un trato especial”



“Si los demás no reconocen mi status, son mediocres”



“Nadie tiene derecho a criticarme”



“Sólo me comprenden las personas tan inteligentes como yo”



¿Qué emoción los rige?

El enojo, porque los demás, que son ineptos, no lo reconocen como “deberían” de hacerlo



Pero también la depresión o tristeza extrema cuando no obtienen lo que buscan: reconocimiento



“Yo soy TBE, The Best Ever (el mejor de todos)” ⎮ Floyd Mayweather

Contacto:

Correo: [email protected]

Instagram: Psic. Liz Basanez

Facebook: Psic. Liz Basanez

Página web: lizbasanez.com

*La autora es Psicóloga Cognitivo Conductual.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

